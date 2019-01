Mercato : Mario Balotelli à l'OM, on prend les mêmes et on recommence...

À force, les supporters de l'OM risquent de se lasser. Déjà que la saison de leur club n'est pas bien flamboyante, voilà que ces derniers doivent de nouveau assister au feuilleton Mario Balotelli. En bons spectateurs, évidemment, ils ne manquent pas une miette des derniers rebondissements de l'épisode 2, aussi rocambolesque que le premier opus. Malheureusement pour eux, l'épilogue semble encore lointain.

Poker menteur

En effet, selon les dernières informations provenant d'Italie, rien n'est encore fait "SuperMario" à l'OM. Loin de là, même. Par exemple, La Gazzetta dello Sport explique ce mardi que les négociations sont actuellement "bloquées" entre les parties. La raison ? Alors qu'une résiliation de contrat était évoquée, l'OGC Nice réclamerait finalement 2,5 millions d'euros pour libérer son attaquant, en fin de contrat dans six mois. Une somme que ne souhaiterait pas payer l'OM.

Pis, du côté de Tuttosport, on annonce que Balotelli ne signera tout simplement pas dans le club marseillais. "Le joueur a été proposé à des clubs de Serie A", croit savoir le quotidien de Turin. Trois équipes sont citées : la Sampdoria, Parme et Bologne. Vraie information ou simple volonté du clan Balotelli de faire grimper les enchères ? Chacun se fera son idée. De son côté, la Gazzetta explique que ces rumeurs d'un retour en Italie sont "infondées".

Balotelli, un profil qui divise ?

En France, le son de cloche est quelque peu différent. Du côté de Nice-Matin, on explique que le profil de l'attaquant italien ne convainc pas à 100% du côté de l'OM. Résultat, le board marseillais temporise. "C'est une situation très compliquée, qui risque de traîner", affirme même un membre de l'entourage de "SuperMario". Pour L'Equipe, les dirigeants niçois attendent actuellement un signe des avocats de l'attaquant qui, selon les informations du quotidien, ont bien une proposition de résiliation en leur possession. Mais avant de la signer, le clan Balotelli attend de trouver un point de chute.

"L'attaquant n'est guère convoité", écrit ainsi L'Equipe, qui confirme que Raiola souhaite faire monter les enchères. Le but, évidemment, est celui d'obtenir la plus grosse prime à la signature. Alors que Sky Italie donnait l'affaire comme bouclée la semaine passée, il n'en est visiblement rien. Ce qui est plus certain, c'est que le feuilleton Balotelli est reparti pour un tour. Au grand dam des supporters marseillais.