Alors que le mercato estival vient d’ouvrir ses portes en France, le CIES a dévoilé le classement des joueurs les plus chers des cinq grands championnats européens. L’observatoire du football basé en Suisse s’est appuyé sur de nombreux critères afin de mettre en place son algorithme (âge, durée du contrat, poste, nombre de buts, etc.). Verdict : le footballeur disposant de la valeur marchande la plus élevée se nomme… Kylian Mbappé (252 millions d’euros).

Messi 4e, Cristiano Ronaldo 20e

Déjà auteur de 100 buts depuis le début de sa carrière professionnelle, l’attaquant de 20 ans se retrouve donc en tête de ce classement, devant Mohamed Salah (219,6 millions) et Raheem Sterling (207,8 millions). Lionel Messi, qui ne coûterait "que" 167,4 millions d’euros, est au pied du podium, tandis que Cristiano Ronaldo se situe au vingtième rang (118,1 millions). Outre Mbappé, deux autres Français sont présents dans le Top 20, à savoir Antoine Griezmann (9e) et Paul Pogba (16e).

Trent Alexander-Arnold (13e) est le défenseur le mieux classé, Alisson Becker étant quant à lui le premier gardien (24e). Sur les 100 joueurs évalués par le CIES, huit sont des pensionnaires de Ligue 1 : Mbappé donc, mais aussi Neymar (3e il y a six mois et désormais 17e), Memphis Depay (61e), Tanguy Ndombele (66e), Houssem Aouar (90e), Nicolas Pépé (91e), Marquinhos (93e) et Thilo Kehrer (97e).