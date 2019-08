Recruté cet été pour 40 millions d'euros après trois belles saisons au Séville FC, l'international français Wissam Ben Yedder a dit qu'il serait "content que Falcao reste". "C'est un joueur extraordinaire qui est important pour nous", a-t-il poursuivi au sujet du capitaine colombien de Monaco, dont la volonté est de quitter le club.

"S'il reste on essayera de tout faire et de marquer l'un et l'autre pour faire grandir ce club et qu'il soit en haut classement", a enchaîné Ben Yedder. Après avoir avoué avoir quitté Séville avec "pas mal d'émotion", il a souligné avoir choisi Monaco, où il a signé un contrat de 5 ans, parce que c'est "un grand club".

Oleg Petrov, en costume, présente les recrues monégasques Henry Onyekuru, Wissam Ben Yedder et Islam Slimani (de g. à d.).Getty Images

" J'ai pris son avis (à Deschamps, ndlr), mais le choix était le mien "

"Monaco est un grand club, malgré la situation difficile la saison dernière (17e de L1, ndlr), a-t-il lancé. On va faire en sorte de prouver que c'était une anomalie. Monaco, c'est mon choix. Je suis très content et satisfait."

Si "WBY" a indiqué avoir "beaucoup échangé avec Oleg Petrov" au sujet d'un club de Monaco qui "a beaucoup d'ambitions", il a aussi échangé avec le sélectionneur Didier Deschamps. "J'ai pris son avis, a-t-il indiqué. Mais le choix était le mien."

"En revenant en France, il est très important pour moi de continuer à progresser", a encore dit le joueur qui a estimé "qu'il est trop tôt pour juger" le début de saison du club. Monaco est actuellement 20e et dernier de Ligue 1 avec 0 point en deux matches.