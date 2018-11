Mercato Monaco - Falcao au Real, le retour d'une vieille rumeur

C'était l'un des feuilletons de l'automne 2012. Alors grande vedette de l'Atlético Madrid, vainqueur quelques mois plus tôt de la Ligue Europa et buteur insatiable en Liga à côté de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao était la cible prioritaire du Real Madrid. La presse espagnole, en émoi, en étant même venue à penser que la clause tacite entre le Real et l'Atlético allait tomber aux oubliettes pour permettre la vente du Colombien chez les Merengue. Finalement, ce dernier est resté chez les Colchoneros jusqu'au terme de la saison pour rejoindre Monaco l'été suivant.

Six ans plus tard, la rumeur "Falcao au Real" a revu le jour, information diffusée par la presse madrilène vendredi soir. Selon Marca, le joueur aurait cette fois-ci était proposé au club de la Maison Blanche pour renforcer l'effectif dès cet hiver, le tout sous la forme d'un prêt. Toujours selon Marca, la proposition serait actuellement à l'étude, les dirigeants du club espagnol cherchant à recruter un buteur mais aussi un défenseur et un milieu lors du prochain mercato.

Vidéo - Henry explique pourquoi il compte sur Falcao : 'C'est notre leader'' 02:30

Le Real étudie d'autres pistes

Auteur de 4 buts en 11 apparitions en Ligue 1 cette saison, Radamel Falcao connaît comme l'AS Monaco une saison bien compliquée, lui qui a été particulièrement à la peine en Ligue des champions (aucun but). Logiquement, le Real Madrid étudie d'autres pistes pour concurrencer et/ou épauler Karim Benzema et Mariano Diaz, les deux avant-centres de métier de l'effectif. Le Colombien demeure toutefois un joueur expérimenté et qui peut probablement redevenir un buteur efficace au sein d'une équipe plus affûtée offensivement.

A Monaco, celui qui aura 33 ans cet hiver fait figure de "dernier Mohican", l'effectif de l'ASM ayant perdu Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Fabinho, Joao Moutinho et autre Tiémoué Bakayoko (liste non exhaustive) ces deux dernières saisons. Radamel Falcao représente l'un des derniers très gros salaires du club de la Principauté, actuellement avant-dernier de Ligue 1 et qui désirerait dégraisser son effectif cet hiver avec le maintien comme dernier objectif majeur cette saison. Un départ du "Tigre" serait plutôt symbolique.