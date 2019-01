Mercato - Officiel : Kostas Mitroglou quitte l'OM et rejoint Galatasaray

La rupture était devenue inévitable. Plus en odeur de sainteté à l'OM, Kostas Mitroglou a définitivement fait ses valises ce jeudi. Destination la Turquie et Galatasaray, qu'il rejoint dans le cadre d'un prêt de dix-huit mois. Si rien n'a été précisé concernant la prise en charge du salaire du joueur, son intégralité devrait revenir au club turc. Concernant une éventuelle option d'achat, les informations sont discordantes.

Nul ne doute que l'OM aurait certainement privilégié un depart définitif de Mitroglou. Mais avec cette formule, le club olympien économise le salaire de son attaquant. Pas négligeable. Dans dix-huit mois, à l'issue de la fin du prêt du joueur, il n'est donc pas à exclure de voir (re)venir l'international grec sur la Canebière. Dans le cas échant, il lui resterait un an de contrat, puisque ce dernier court jusqu'en 2021. Un détail est à souligner : l'OM ne touchera "que" 50% lors de la revente de Mitroglou, puisque le restant reviendra au Benfica.

Mitroglou, objectif renaissance

Initialement sceptique concernant l'offre de Galatasaray, Kostas Mitroglou s'est finalement convaincu à l'accepter. Entre les critiques, les moqueries et les sifflets, il faut dire que l'attaquant n'était plus le bienvenu à l'OM. Arrivé en 2017 en tant que "Panic Buy", le Grec aura inscrit 12 buts en 33 matches de Ligue 1. Maigre butin. Son objectif avec le club stambouliote ? Tout d'abord se relancer. Une renaissance également espérée par l'OM, qui pourrait ainsi s'en séparer plus facilement.