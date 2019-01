Mercato - Officiel : Mousa Dembélé quitte Tottenham pour le Guangzhou R&F

Mousa Dembélé quitte Tottenham pour rejoindre le Guangzhou R&F, a indiqué son nouveau club chinois. Le transfert du milieu de terrain de 31 ans dans l'équipe de Super League chinoise (1re division) devrait avoisiner les 12 millions d'euros. Mousa Dembélé a signé un contrat de trois ans, a indiqué dans un communiqué le Guangzhou R&F, club basé dans la grande métropole de Canton (sud). Le montant de son salaire n'a pas été révélé.

Sa nouvelle équipe se félicite d'avoir recruté l'international, qui dispose "d'une condition physique et d'un contrôle de balle remarquables". "Le club est persuadé qu'en tant que star de classe mondiale, Mousa Dembélé permettra de renforcer la compétitivité de l'équipe", a indiqué le Guangzhou R&F quant à ce milieu de terrain qui jouait peu chez les Spurs, notamment à cause de blessures.

Le club a frôlé la relégation la saison dernière

"Nous espérons que tout se passera bien pour lui en Chine et qu'il s'intégrera au plus vite dans sa nouvelle équipe, afin de l'aider à réaliser de grandes performances." Il évoluera désormais sous les ordres de l'entraîneur serbe Dragan Stojkovic, ex-international yougoslave et joueur de l'Olympique de Marseille (1990-1994). Dembélé, qui compte plus de 80 sélections pour la Belgique, avait rejoint Tottenham en 2012.

Il a débuté sa carrière en Belgique avant de rejoindre Willem II et AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Il avait ensuite passé deux ans à Fulham. La signature de Dembélé représente un bon coup pour R&F, qui n'est pas l'un des poids lourds traditionnels du championnat. Le club a frôlé la relégation la saison dernière. L'international belge rejoint en Chine plusieurs grands noms étrangers. Outre les Brésiliens Oscar, Hulk (Shanghai SIPG) et Pato (Tianjin Tianhai), le championnat chinois a également attiré Javier Mascherano (Hebei China Fortune).

L'attaquant de West Ham, Marko Arnautovic, pourrait être le prochain à rejoindre la Chine, selon la presse qui évoque une offre salariale hebdomadaire de 200.000 livres (226.000 euros) venant du Shanghai SIPG. L'équipe de Premier League a indiqué que le buteur autrichien de 29 ans n'était pas à vendre. Mais son frère et agent Danijel se montre déterminé et assure que l'intéressé a "une grande envie que West Ham accepte l'offre chinoise".