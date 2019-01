Mercato - Officiel : William Vainqueur prêté à l'AS Monaco

Thierry Henry souhaitait du renfort cet hiver. L'entraîneur de l'AS Monaco est servi. Après l'arrivée de Naldo, venu renforcer sa défense, voilà que c'est désormais William Vainqueur (30 ans) qui débarque sur le Rocher. Comme attendu, le milieu de terrain arrive en prêt jusqu'à la fin de saison. C'est son club turc d'Antalyaspor qui a officialisé la nouvelle ce mercredi.

En attendant probablement Ces Fabregas, dont l'arrivée ne fait plus guère de doute, l'ASM tient donc une nouvelle recrue. Passé notamment par Nantes (2006-2011) ou la Roma (2015-2017), Vainqueur va retrouver la Ligue 1, plus d'un an après la fin de son aventure à l'OM. Dans un mercato monégasque placé sous le signe de l'expérience, le milieu de terrain s'inscrit parfaitement dans la politique du club du Rocher. À peine débarqué, Vainqueur pourrait être aligné dès ce week-end par l'ASM pour le choc face à... l'OM.