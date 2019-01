Mercato : Perisic et l'Inter, le début de la fin ?

Cette fois, l'histoire approche bien de sa fin. Souvent annoncé sur le départ, Ivan Perisic est cette fois décidé : il veut quitter l'Inter Milan. Cette volonté, qui filtrait dans les médias italiens depuis quelques jours, a directement été confirmée par le club italien. "On doit vivre avec cette situation qui arrive dans beaucoup de clubs. Certains joueurs demandent parfois à partir", a ainsi expliqué Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué des Nerazzurri.

"On a écouté le joueur, qui a exprimé son souhait avec respect. On veut le satisfaire, mais on doit aussi prendre en compte le fait que c'est un joueur important pour nous. On va attendre plusieurs jours et on verra", poursuit-il. Le problème, c'est que le temps presse pour les deux parties. Si l'Inter ne ferme pas la porte à son joueur, elle ne s'en séparera pas sans avoir trouvé son remplaçant au préalable. Et il ne reste plus que trois jours avant la fin du mercato...

Arsenal s'est activé

En coulisses, cette situation est donc brûlante. Remplaçant lors de la défaite des siens face au Torino (1-0) dimanche, Perisic, qui n'est même pas entré en jeu, attend désormais une offre pour faire ses valises. Si Marotta a confié publiquement "qu'aucune n'était encore arrivée" sur son bureau, Arsenal s'est toutefois activé. Un prêt payant de 5 millions d'euros assorti d'une option d'achat fixée à 40 millions : voilà la proposition des Gunners selon Sky Italie. Refus catégorique des Nerazzurri, qui ne négocient qu'un transfert à titre définitif.

Ivan Perisic - Inter - Champions League 2018-2019Getty Images

Pour remplacer son international croate, auteur d'une saison en demi-teinte, l'Inter étudie une piste en priorité. Et il s'agit de celle menant à Yannick Ferreira Carrasco, qui évolue actuellement au Dalian Yifang (Chine). Comme confirmé par Beppe Marotta, des contacts sont actuellement en cours pour l'ancien joueur de Monaco. L'idée de l'Inter ? Un possible échange avec Antonio Candreva... Côté salaire, il faut rappeler que l'international belge touche actuellement 10 millions d'euros/an. Un montant qu'il va devoir baisser s'il souhaite rejoindre la Lombardie, où l'AC Milan semble également sur ses traces.

Si un derby semble donc se profiler pour Carrasco, l'Inter étudie d'autres profils. Ce lundi, le Daily Express parlait ainsi d'un possible échange Perisic-Özil entre l'Inter et Arsenal. Difficile à imaginer, encore plus dans un laps de temps si court. La fin du mercato approche, et l'Inter se retrouve dans une situation décidément bien compliquée...