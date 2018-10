Mercato : Pour garder Hazard, Chelsea est prêt à en faire le joueur le mieux payé d'Angleterre

Les Blues n'ont pas l'intention de se laisser faire sans réagir. Eden Hazard se retrouve de plus en plus fréquemment lié au Real Madrid qui cherche une nouvelle star depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Mais Chelsea entend bien conserver son joueur et semble prêt à tous les efforts pour cela. Selon le Daily Express, les dirigeants du club londonien souhaitent voir le Belge prolonger son contrat depuis plus d'un an et sont décidés à mettre le paquet pour arriver à leurs fins. Hazard devrait prochainement se voir offrir un salaire de 400000 euros par semaine et deviendrait le joueur le mieux payé de Premier League.

L'actuel contrat de l'ancien Lillois comprend un salaire hebdomadaire de 227000 euros. Cette jolie somme place pourtant l'international belge loin derrière Paul Pogba qui touche 328000 euros chaque semaine ou Mesut Özil qui en gagne 347000. Alexis Sanchez reste le mieux loti du Royaume avec 357000 euros. Arrivé à Chelsea à l'été 2012, Eden Hazard avait prolongé son bail en février 2015 et celui arrivera à son terme en juin 2020.

L'ailier de 27 ans qui réalise un excellent début de saison sur le terrain fait souvent part aux médias depuis plusieurs mois de son amour du Real Madrid. Il a toutefois récemment confié à Sky Sports qu'un départ n'était pas forcément d'actualité. "Je pourrais finir ma carrière à Chelsea, a assuré le Diable Rouge. Je suis très heureux ici. Si je ne vais pas en Espagne, ce ne sera pas un problème. J'aime les supporters de Chelsea et je pense qu'ils m'aiment aussi." La meilleure preuve d'amour serait pour Hazard de signer un nouveau contrat longue durée.