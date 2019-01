Mercato : Pour son attaque, le Barça pense à Olivier Giroud

Depuis le départ de Munir El Haddadi au FC Séville, le Barça a une grande priorité sur le mercato : un attaquant de pointe. Si le poste est bien évidemment occupé par Luis Suarez, les dirigeants du club souhaitent lui (re)trouver une doublure au plus vite. Et à la hauteur si possible. Si le nom de Cristhian Stuani était dans les tuyaux ces dernières heures, l'international uruguayen de Girona ne serait plus une piste selon Mundo Deportivo. Résultat, c'est désormais Olivier Giroud qui aurait les faveurs du Barça.

En effet, selon Sport, un quotidien proche des Blaugrana, l'attaquant de Chelsea plaît beaucoup à Ernesto Valverde. Pour l'entraîneur du Barça, qui en aurait même fait sa priorité, le champion du monde a tout simplement le profil idéal pour remplir ce rôle de vice-Suarez. De son côté, Giroud, qui arrive en fin de contrat (une année optionnelle y figure toutefois, NLDR) avec les Blues, ne serait certainement pas contre cette possibilité. Et Chelsea non plus, puisque Sport explique que le club anglais ne s'opposerait pas à ce transfert.

Interrogé sur cette rumeur ce mardi par Footmercato, l'agent d'Olivier Giroud a démenti tout contact avec le Barça. Question de temps ? L'avenir nous le dira...