Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Lorsqu'aux alentours de 16h00, le Real Madrid a publié un communiqué pour convoquer les journalistes à une conférence de presse de Sergio Ramos, certains aficionados se sont imaginés revivre le tremblement de terre qui les avait secoués il y a un an, jour pour jour, lorsque Zinedine Zidane avait décidé de quitter la Casa Blanca.

Ils ont finalement été rassurés : le capitaine madrilène a simplement souhaité mettre fin au feuilleton enclenché par la presse espagnole qui avait évoqué, ces derniers jours, son souhait de quitter le club.

"Je voulais être clair, a expliqué le joueur de 33 ans. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de mon avenir. Je veux aller au bout de mon contrat, je veux finir ma carrière ici, je veux laisser les mauvaises saisons dans le passé et le jour où je partirai, j'aimerais que ce soit par la grande porte." Balayée, donc, l'éventualité d'un départ en Chine, où un contrat en or l'attendait.

Sergio Ramos n'a "jamais voulu partir en Chine"

Florentino Pérez avait confirmé cette information en début de semaine, sur Onda Cero, mais avait déjà fermé la porte. Elle aurait contraint le Real à faire une croix sur une indemnité de transfert, la réglementation chinoise l'interdisant désormais. "Si j'étais le président, aurais-je laissé partir Sergio Ramos gratuitement ? Je l'aurais prolongé à vie", a répondu l'international espagnol.

Florentino Pérez, le président du Real MadridGetty Images

En réalité, l'intérêt de la conférence de presse était ailleurs : Sergio Ramos s'en est servi comme un moyen de défense, alors que son président l'a mis face à ses responsabilités en sous-entendant qu'il était tenté par l'eldorado chinois. "Il y a cette offre sur la table mais à aucun moment je n'ai voulu partir en Chine, et je n'ai jamais demandé un bon de sortie, comme cela a été dit", a-t-il garanti.

Pas de prolongation en vue non plus

L'idée était donc de recoller les morceaux. Si sa fin est plutôt heureuse, le feuilleton n'a pas encore été digéré par une partie des exigeants supporters de la Casa Blanca. Sergio Ramos a donc tiré le fil émotionnel pour tenter de convaincre. "Dans ma vie, il y a deux parties très importantes qui sont le président et les supporters", a-t-il insisté. Et s'il l'idée de s'en aller lui a effleuré l'esprit, c'est uniquement parce qu'il y avait "des choses sur lesquelles [il] avai[t] des doutes, et d'autres qui [lui] ont fait du mal".

L'offre millionnaire venue de Chine n'aurait donc jamais impacté sa réflexion. "Il y a très longtemps que je ne parle ni d'argent ni de mon contrat à Florentino parce que je veux rester ici, a assuré Ramos. Pour rien au monde je voudrais quitter le Real Madrid. J'ai toujours dit que je voulais finir ma carrière au Real et j'ai toujours dit à mon président que je ne partirai jamais. Je serais prêt à jouer gratuitement ici !" Il a même insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un moyen de pression pour bénéficier d'un nouveau contrat. Le contraire aurait été culotté.