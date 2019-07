Pogba au Real ? Milinkovic-Savic pour le remplacer ?

D'après les dernières informations du Corriere dello Sport, Manchester United ne devrait pas retenir Paul Pogba et le laisser filer du côté du Real Madrid. Pour le remplacer, les Red Devils cibleraient le milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic. Une offre de 75 millions d'euros aurait d'ailleurs déjà été transmise. Cette information a été confirmée par La Repubblica, puis par AS ce mercredi.

Notre avis : LE feuilleton de ce mercato estival est encore bien loin de son épilogue.

Accord PSG-Everton pour Gueye

D'après les dernières informations de Sky Sports qui confirment celles du Parisien, un accord aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain, champion de France, et Everton concernant le milieu de terrain international sénégalais Idrissa Gueye (29 ans). Le deal devrait se conclure autour de 32 millions d'euros et les discussions devraient rapidement pouvoir aboutir.

Notre avis : Le milieu défensif tant attendu se rapproche de plus en plus.

Dybala accepte de partir

D'après Tuttosport, l'attaquant argentin Paulo Dybala accepterait de partir dès cet été. Le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United sont des destinations possibles. Le journal précise que ce départ, contre une certaine somme d'argent, permettrait alors à la Juventus Turin de faire revenir un certain Paul Pogba, également courtisé par le Real Madrid.

Notre avis : Le club qui l'accueillera fera une excellente affaire.

Bale ne devrait pas aller au PSG

D'après les informations de L'Equipe, Gareth Bale (30 ans) ne devrait pas aller au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne serait tout simplement pas intéressé par le pensionnaire du Real Madrid, sur le départ. Pourtant, les Merengue auraient pu l'inclure dans une transaction pour s'offrir les services de Neymar. Comme le dévoile El Mundo Deportivo, le club madrilène aurait été disposé à mettre le Gallois ainsi que 90 millions d'euros dans la balance.

Notre avis : Gareth Bale n'a pas fini d'être envoyé dans les clubs du monde entier.

Une longueur d'avance pour le PSG dans le dossier Danny Rose ?

A en croire les dernières informations du Sun, le Paris Saint-Germain aurait une longueur d'avance dans le dossier du latéral gauche Danny Rose (29 ans). L'international anglais (26 sélections) est également sur les tablettes de la Juventus Turin. Le transfert pourrait s'effectuer autour de 22 millions d'euros.

Notre avis : En cas de transfert, Kurzawa serait alors peut-être contraint de plier bagage.

Le PSG sur la piste d'un successeur pour Trapp ?

Selon Kicker, le Paris Saint-Germain pisterait le successeur de Kevin Trapp. En effet, le PSG se montrerait intéressé par le gardien de but international slovaque Martin Dubravka (30 ans, 19 sélections). Ce dernier est encore sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Newcastle. Les négociations n'auraient pas encore démarré et d'autres équipes anglaises seraient également sur le coup.

Notre avis : Le mercato parisien est décidément bien surprenant.

Sidibé en route pour l'Angleterre ?

Djibril Sidibé, le latéral droit international français de l'AS Monaco depuis 2016 et encore sous contrat jusqu'en 2022, pourrait prendre la direction de l'Angleterre. Crystal Palace et West Ham se seraient d'ailleurs montré très intéressés. L'ASM ne serait pas opposée à son départ et demanderait la somme de 15 millions d'euros.

Notre avis : Le Monégasque pourrait sans doute faire une croix définitive sur sa carrière internationale en cas de départ.

Direction Monaco pour Ivan Perisic ?

D'après les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, l'AS Monaco se montrerait fortement intéressé par Ivan Perisic (30 ans), poussé vers la sortie à l'Inter Milan. Toutefois, le club italien demanderait 40 millions d'euros et le club du Rocher pourrait ne pas pouvoir s'aligner.

Notre avis : Le club idéal pour le Croate, où il pourra s'épanouir pleinement.

Accord Betis-ASSE pour Boudebouz

D'après les dernières informations de L'Equipe, le Betis Séville et Saint-Etienne auraient trouvé un accord pour l'international algérien Ryad Boudebouz. L'an passé, ce dernier a disputé la bagatelle de 41 matches sous le maillot du club andalou.

Notre avis : Si l'affaire se concrétise, l'ASSE aura fait une très belle affaire.

Le Bayern insiste pour Sané

Sky Germany l'annonce : le Bayern Munich n'aurait pas abandonné l'idée de pouvoir recruter l'international allemand Leroy Sané. D'ailleurs, des discussions particulièrement productives auraient même eu lieu entre le club et l'agent du joueur, en tout début de semaine. Pourtant, selon Sky Sports, Manchester City n'a pas du tout l'intention de se séparer de son protégé, cet été.

Notre avis : Le long feuilleton continue…

Direction l'Angleterre pour Todibo ?

A en croire El Mundo Deportivo, Jean-Clair Todibo, arrivé cet été au FC Barcelone en provenance de Toulouse, pourrait prendre la direction de l'Angleterre. Nantes ou encore l'AC Milan ont déjà tenté de se le faire prêter.

Notre avis : L'histoire entre le Français et le club catalan pourrait s'arrêter plus tôt que prévu.

Officialisation à venir pour Ceballos ?

Selon les dernières informations de Sport, le dossier Dani Ceballos pourrait connaître son épilogue ce mercredi. L'actuel pensionnaire du Real Madrid devrait donc prendre la direction d'Arsenal, sous la forme d'un prêt. Actuellement, selon Sky Sports, il serait même en train de passer sa visite médicale.

Notre avis : Une officialisation qui ne devrait plus vraiment tarder, désormais.

Emery intransigeant dans le dossier Koscielny

Interrogé après la défaite des Gunners face au Real Madrid aux tirs au but (2-2, 2-3 t.a.b) mardi en amical, Unai Emery s'est montré très ferme à l'égard de Laurent Koscielny, sur le départ. "Puisqu’il a décidé de ne pas prendre part avec nous à la tournée, la solution est maintenant uniquement entre le club et lui car il a décidé de ne pas faire partie de l’équipe en pré-saison. Je le respecte, mais nous avons des responsabilités, il a des responsabilités, le club a des responsabilités et moi aussi. Maintenant, ce n’est plus qu’un problème entre le club et lui. Mon idée est de continuer avec des joueurs qui veulent être ici", a-t-il asséné.

Notre avis : Le bras de fer semble inévitable…

Miazga de nouveau prêté (officiel)

Ce mercredi via Twitter, Reading a officialisé l'arrivée, sous la forme d'un nouveau prêt, de Matt Miazga, pensionnaire de Chelsea. Ce dernier est connu pour avoir notamment effectué une pige du côté du FC Nantes, l'an passé.

Notre avis : L'Américain a du mal à s'inscrire dans la durée dans un club depuis son arrivée en Europe.

Diomandé au Çaykur Rizespor (officiel)

C'est désormais officiel, Ismaël Diomandé va bien rebondir en Turquie. En fin de contrat avec Caen, le milieu de terrain ivoirien s'est engagé en faveur du Çaykur Rizespor.

Notre avis : Un grand écart dans la carrière de celui qui n'a connu que la France jusque-là.