Modric, Baldé, Pato : les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Ancelotti a convaincu Hamsik

Meilleur buteur de l'histoire du Napoli, Marek Hamsik était tout proche de quitter la Serie A l'été dernier. Annoncé à un pas de la Chine, le milieu de terrain a finalement décidé de rester. Pourquoi ? Carlo Ancelotti y est pour beaucoup... "Je savais qu'il avait une offre pour partir, mais je lui ai expliqué qu'il était important pour nous et que je voulais qu'il reste. Je lui ai annoncé que je voulais le changer de poste, il avait besoin d'un nouveau rôle. Voilà ce qui l'a convaincu", a expliqué l'entraîneur du club italien.

Notre avis : Sans l'arrivée d'Ancelotti, Hamsik aurait quitté Naples. C'est certain.

Marek Hamsik, Napoli-Sampdoria, Getty ImagesGetty Images

Milan continue d'hésiter entre Pato et Ibra

En quête d'un numéro 9 pour le prochain mercato hivernal, l'AC Milan hésite entre deux de ses anciens joueurs : Zlatan Ibrahimovic et Alexandre Pato. Le premier, actuellement au Los Angeles Galaxy, réclame 18 mois de contrat et un salaire de 6 millions d'euros selon Mediaset. C'est trop pour les Rossoneri. Le deuxième, lui, évolue en Chine et aurait un coût moins élevé. Problème : l'attaquant brésilien ne fait pas l'unanimité à Milan, notamment pour sa compétitivité.

Notre avis : À la place de Milan, on miserait sur Ibra.

Sunderland et Papy Djilobodji, c'est fini

Cette fois, l'histoire entre Sunderland et Papy Djilobodji est bien terminée. Désireux de quitter le club anglais cet été, le joueur était arrivé avec... 72 jours de retard à la reprise de l'entraînement. Résultat, une procédure de licenciement était en cours depuis. Comme officialisé par Sunderland, un accord pour une résiliation à l’amiable a été trouvé. "Sunderland a conclu un accord avec Papy Djolobodji pour qu’il quitte le club, son emploi ayant pris fin le 21 septembre dernier", explique le communiqué du club.

Notre avis : Triste fin pour Papy Djilobodji à Sunderland...

L'Inter pense toujours à Modric...

Non, le feuilleton Luka Modric à l'Inter Milan n'est pas terminé. En effet, selon Mediaset, le club italien continue de suivre le milieu de terrain du Real Madrid. Et ce malgré l'échec de sa venue l'été dernier. Comme l'explique le site du média italien, le Croate n'a toujours pas prolongé avec le club madrilène, et c'est un motif d'espoir pour les Nerazzurri. Mieux, certains conseillers de Florentino Pérez auraient convaincu ce dernier à miser sur Dani Ceballos, qui pourrait, selon eux, avoir le même rôle que le vice-champion du monde. Et entre le recrutement annoncé d'Exequiel Palacios (River Plate) et un vestiaire madrilène "tendu", Mediaset assure que l'Inter a une chance dans ce dossier.

Notre avis : L'Inter ne lâchera rien pour Modric, c'est une certitude.

...et pourrait renvoyer Baldé à Monaco

En plus des arrivées, l'Inter se concentre aussi sur les départs. Arrivé cet été en provenance de Monaco, Keita Baldé, décevant, pourrait rapidement retourner sur le Rocher. Toujours selon Mediaset, le club italien ne souhaiterait pas lever l'option d'achat de 34 millions d'euros qui figure dans le prêt du joueur. Toutefois, l'international sénégalais a encore plus de la moitié de la saison pour faire ses preuves et justifier son éventuel rachat.

Notre avis : Keita Baldé a encore du temps pour convaincre l'Inter. Rendez-vous à la fin de la saison.