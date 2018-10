Modric, Cavani, Ibrahimovic : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Le PSG doit régler le cas Cavani

Pas dans sa meilleure période, Edinson Cavani traîne son spleen au PSG depuis quelques semaines. Une situation qui a fait réagir du côté de Naples, où on attend un retour du Matador depuis... son départ en 2013. Récemment, Aurelio De Laurentiis, le président du club italien, lui a même publiquement ouvert les portes. Alors, Cavani pourra-t-il se laisser tenter ?

"On parle, on parle, on parle, et c’est tout... C’est ce que toutes ces années de carrière m’ont appris, c’est le football. Laissons le mercato de côté et parlons des bonnes choses. Bien sûr que ça fait plaisir de voir et de lire que des équipes te veulent, mais le mercato est comme ça", a ainsi confié le Matador en marge de la cérémonie du Golden Foot.

Notre avis : Cette fois, Cavani pourrait réellement quitter le PSG. L'été 2019 s'annonce brûlant.

L'Inter rêve toujours de Modric

Non, l'Inter n'a pas abandonné son rêve de recruter Luka Modric. Après un été passé à attendre le milieu du Real Madrid, en vain, le club italien compterait bien profiter de la mauvaise passe du Real Madrid pour (re)tenter le coup. Selon Tuttosport, le dirigeants de l'Inter pourraient ainsi faire une nouvelle tentative lors du prochain mercato. Pas certain que l'épilogue soit différent de celui de l'été dernier...

Notre avis : Modric serait certainement (encore) tenté de rejoindre l'Inter. Mais le Real peut-il se permettre de se séparer d'un tel joueur ?

Luka ModricEurosport

Milan cherche un défenseur...

En plus d'un attaquant, l'AC Milan est désormais en quête d'un défenseur central en vue du mercato hivernal. Une nouvelle fois blessé, Mattia Caldara, arrivé l'été dernier en provenance de la Juventus, devrait en effet être absent environ trois mois. Résultat, le club italien s'active pour lui trouver un remplaçant. Deux joueurs sont ainsi surveillés selon le Corriere dello Sport : Mehdi Benatia et Daniele Rugani, tous les deux à la Juve.

Notre avis : Caldara ne s'en sort pas avec ses blessures. Milan va devoir intervenir rapidement pour renforcer un secteur défensif en crise.

... et n'oublie pas Ibra

En plus d'un défenseur, Milan cherche donc un attaquant. Encore plus avec son récent passage au 4-4-2. La piste la plus chaude ? Celle qui mène à Zlatan Ibrahimovic, actuellement au Galaxy... mais qui ne disputera pas les play-offs. Alors, l'ancien attaquant milanais va-t-il revenir en Lombardie lors du mercato hivernal ? "On verra, ce n'est pas le moment d'en parler", a ainsi répondu Leonardo à La Gazzetta dello Sport. Le directeur sportif milanais n'a donc ni confirmé... ni démenti.

Notre avis : Avec Cutrone et Higuain titulaires, Milan doit se trouver un nouveau numéro 9. La piste Ibrahimovic est crédible.

Zlatan IbrahimovicGetty Images

Sanchez veut aller au PSG

Visiblement, la rumeur se confirme. Oui, Alexis Sanchez veut rejoindre le PSG en janvier prochain. Après le Daily Mail et le Daily Mirror, c'est au tour du Sun d'évoquer cette possibilité. Mécontent à Manchester United, l'ancien attaquant d'Arsenal attendrait un signe du club parisien. "Il y a eu un intérêt avant qu'il signe à United, mais c'est peut-être différent maintenant", explique ainsi une source proche des Red Devils au média anglais. De son côté, Sanchez, lui, semble y croire dur comme fer...

Notre avis : S'il y a eu certainement un intérêt passé, le PSG n'a désormais aucune utilité à recruter l'attaquant chilien.

Malcom pense à quitter le Barça

Malcom n'est pas content. Mais alors pas du tout. Arrivé l'été dernier au Barça, l'ancien attaquant de Bordeaux n'entre visiblement pas dans les plans de son entraîneur, Ernesto Valverde. Au point que, selon Mundo Deportivo, Malcom envisagerait très sérieusement d'aller voir ailleurs lors du mercato hivernal. Plusieurs clubs de Premier League seraient notamment intéressés.

Notre avis : Si sa situation ne change pas d'ici janvier, Malcom demandera certainement à quitter le Barça.