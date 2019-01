Modric, Eriksen, Icardi, Allan : les 12 infos mercato qui vous ont échappé mardi

L'Inter ne lâche pas Modric

L'information fait toute la première page de La Gazzetta dello Sport ce mardi : L'Inter Milan veut toujours recruter Luka Modric. Après plusieurs tentatives l'été dernier, le club italien pourrait remettre ça dans les prochains jours. Selon le quotidien italien, le Ballon d'Or n'est plus heureux au Real Madrid, au point qu'un départ ne serait pas à exclure. Une prolongation de contrat ? Un temps évoquée, cette dernière n'a jamais été signée. De quoi (re)lancer les rumeurs les plus folles en Italie...

Notre avis : Perdre un second Ballon d'Or en deux ans serait un énorme coup dur pour le Real Madrid.

De la tension entre Eriksen et Tottenham

Le nom de Christian Eriksen revient régulièrement dans les colonnes mercato. Toujours aussi brillant à Tottenham, le milieu de terrain est souvent annoncé au Real Madrid, qui serait prêt à faire des folies pour le recruter. Et bonne nouvelle pour le club madrilène, l'international danois n'a toujours pas prolongé avec les Spurs, qui refuseraient de satisfaire sa requête d'un plus gros salaire. Résultat, un départ ne serait plus à exclure selon le Daily Mail.

Notre avis : L'éventuel remplaçant de Modric est connu.

Christian Eriksen (Tottenham)Getty Images

Le Real pense à Icardi

Du côté du Real Madrid, c'est actuellement un énorme remue-ménage. Alors que les résultats sont en berne, les rumeurs mercato se font de plus en plus nombreuses autour des joueurs madrilènes. Comme La Gazzetta dello Sport, le Corriere dello Sport annonce ce mardi que Luka Modric pourrait rejoindre l'Inter Milan, qui a visiblement réactivé cette piste. Mais ce n'est pas tout, puisque Toni Kroos est également un objectif du club italien. En contrepartie, le Real pourrait réclamer un certain... Mauro Icardi, capitaine des Nerazzurri et qui plaît de longue date à Florentino Pérez. Toutefois, des discussions seraient en cours pour une éventuelle prolongation de contrat. Tant pis pour le Real ?

Notre avis : Les discussions entre l'Inter et le Real s'annoncent mouvementées.

Mauro Icardi, Inter-PSV, Champions League, Getty ImagesGetty Images

Décision en vue pour De Jong

Il fait partie des joueurs les plus convoités d'Europe et peut choisir entre le PSG, le Barça ou Manchester City. Frenkie De Jong décidera du nom de son futur club avant le 20 janvier assure le quotidien catalan Sport. Actuellement en stage hivernal aux Etats-Unis avec l'Ajax, le milieu de terrain de 21 ans aurait demandé à ses agents de finaliser les discussions avec les clubs intéressés avant la reprise du championnat néerlandais dans douze jours afin de se concentrer sur le terrain lors de la seconde partie de saison. Sport estime que la préférence du joueur va au Barça.

Notre avis : Le Barça ne semble pas prêt à payer les 75 millions réclamés par l'Ajax.

Le PSG piste Allan

En quête d'un renfort pour son milieu de terrain, le PSG étudie la piste Allan. Si aucune offre n'aurait encore été soumise au Napoli, Sky Italie annonce que le club de la capitale songe à recruter le milieu de terrain brésilien, auteur d'une énorme première partie de saison. En cas de départ de son joueur, le Napoli lui a déjà trouvé un successeur : Nicolò Barella. L'international italien, qui ne cesse de briller à Cagliari, a un prix aux alentours de 50 millions d'euros.

Notre avis : Une belle piste pour le PSG qui devra mettre le prix.

Vidéo - Tuchel sur la recherche d'un milieu au mercato : "Je suis nerveux..." 00:48

Chelsea s'active pour remplacer Fabregas

Les Blues souhaitent recruter au milieu de terrain avant de laisser partir Cesc Fabregas et ont trouvé leurs cibles. Selon Sky Sport, il s'agit du décidément très convoité Nicolo Barella, 21 ans, qui évolue à Cagliari, et de Leandro Paredes, 24 ans, qui joue au Zenith. Chelsea serait même proche d'un accord avec les deux joueurs. L'Italien est annoncé à 50 millions d'euros contre moitié moins pour l'Argentin.

Notre avis : De beaux renforts en vue pour les Blues.

Des touches en L1 pour Rugani

En manque de temps de jeu à la Juventus, Daniele Rugani pourrait arriver en Ligue 1. En effet, selon le Corriere dello Sport, le défenseur italien plaît à l'OM et l'OL, qui se seraient renseignés sur ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Rugani intéresserait également l'AS Rome. Comme rapporté par le quotidien, la Juventus aurait refusé une offre de 50 millions d'euros provenant de Chelsea l'été dernier.

Notre avis : Les Olympiques ne semblent pas suffisamment armés financièrement.

Daniele Rugani saluta nel ritiro della Nazionale italiana, Getty ImagesGetty Images

Thiago Mendes vers la Roma ?

L'AS Rome souhaite recruter Thiago Mendes. Comme annoncé par le Corriere dello Sport ce mardi, le milieu de terrain du LOSC intéresse sérieusement le club italien, qui souhaiterait le récupérer en prêt. Le prix du joueur ? Aux alentours de 15-16 millions d'euros pour Lille, qui doit renflouer ses caisses, puisque la DNCG reste (très) attentive à sa situation...

Notre avis : Le LOSC a obtenu le feu vert de la DNCG pour recruter et pourra donc remplacer Thiago Mendes en cas de belle proposition.

Falcao devant Thiago Mendes lors de Monaco - Lille.Getty Images

Le Bayern insiste pour Hudson-Odoi

Les Bavarois sont déterminés. Ils veulent recruter Callum Hudson-Odoi et ont transmis une quatrième offre à Chelsea pour son ailier gauche de 18 ans. Selon Sky Sports, cette dernière proposition atteint les 39 millions d'euros réclamés par les Blues et pourrait donc amener à un accord entre les deux clubs. Hudson-Odoi ne souhaite pas prolonger son contrat avec le club londonien qui court jusqu'en juin 2020 et désire rejoindre le Bayern.

Notre avis : Chelsea peut encore espérer un peu plus mais devra laisser filer son joueur.

Abraham recale Wolverhampton

Le jeune attaquant se sent bien à Aston Villa. Auteur de 16 buts en 20 matches de Championship avec les Villans où il est prêté par Chelsea cette saison, Tammy Abraham pouvait rejoindre Wolverhampton, actuel 9e de Premier League. Selon Sky Sports, l'avant-centre a pourtant choisi de rester là où il est et d'aller au bout de son prêt d'une saison.

Notre avis : Un camouflet pour les Wolves et une déception pour Neal Maupay, pressenti pour remplacer Abraham à Villa.

Direction la Chine pour Dembélé

En fin de contrat avec les Spurs en juin prochain, Moussa Dembélé devrait aller voir ailleurs cet hiver. Selon Sky Sports, Tottenham a accepté une offre de 10 millions d'euros en provenance de Chine et plus précisément du Beijing Sinobo Guoan pour le milieu de terrain belge de 31 ans.

Notre avis : Quelques clubs européens devraient se pencher sur son cas.

Gabigol vers Flamengo

Gabriel Barbosa dit Gabigol ne reviendra pas en Europe. L'attaquant brésilien appartient toujours à l'Inter mais il va être prêté pendant un an au Flamengo selon Sky Italia et UOL Esporte. Déjà prêté à Santos en 2018, le joueur de 22 ans a retrouvé son efficacité au Brésil avec 18 buts marqués en 35 matches de championnat.