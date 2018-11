Modric, Ibrahimovic, Higuain, De Jong : les 7 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Modric, parti pour se libérer du Real ?

L'avenir de Luka Modric continue de faire parler du côté de Madrid. Alors que le milieu n'a toujours pas prolongé au Real, l'Inter Milan, qui l'a longtemps courtisé l'été dernier, n'aurait pas abandonné son rêve. Au point que selon le Corriere dello Sport, le club italien est prêt à (r)ouvrir les négociations pour sa venue.

Notre avis : L'avenir de Modric reste en suspens. Pour l'heure, rien ne semble encore décidé.

Higuain et Milan, une séparation (déjà) évoquée

Arrivé l'été dernier à l'AC Milan, Gonzalo Higuain va-t-il (déjà) quitter les Rossoneri ? Le Corriere dello Sport, qui en fait sa Une du jour, explique que c'est en tout cas une possibilité. L'attaquant ne serait pas épanoui dans le club milanais qui, de son côté, hésiterait à lever l'option d'achat du prêt (36 millions d'euros) en fin de saison pour renégocier ce prix.

Notre avis : On peine à croire en cette rumeur, Higuain ne quittera pas Milan.

Un retour de Neymar au Barça ? Xavi n'y croit pas

Souvent évoqué par les médias espagnols, le retour de Neymar au Barça n'est pas possible selon Xavi. Ancienne gloire du club, celui qui vient d'annoncer sa retraite en fin de saison estime qu'il n'y a pas "la moindre chance". "Je ne vois vraiment pas le Barça faire revenir Neymar.. Pour moi, il n’y a pas la moindre chance qu’il revienne", a ainsi confié l'actuel joueur d'Al-Sadd (Qatar) au sujet du joueur du PSG.

Notre avis : Pas besoin d'en dire plus, on est de l'avis de Xavi.

Mané a prolongé à Liverpool

Sadio Mané et Liverpool, une histoire qui va durer. Comme annoncé par le club anglais, jeudi soir, l'international sénégalais a "prolongé son contrat pour une longue durée". Selon les médias britanniques, Mané serait désormais lié jusqu'en 2023 avec les Reds.

Notre avis : Liverpool prolonge l'un de ses meilleurs éléments. Logique, non ?

Le PSG veut aussi De Jong

Frenkie de Jong est certainement l'un des joueurs les plus courtisés sur le mercato. Exceptionnel avec l'Ajax Amsterdam et la sélection néerlandaise, le milieu de terrain de 21 ans fait rêver les plus grands clubs. Et selon CulturePSG, le Paris Saint-Germain serait l'un des clubs intéressés. Si aucune n'offre n'aurait encore été formulée, le club parisien aurait rencontré l'agent du joueur Ali Dursun. L'intérêt pour De Jong serait donc réel et plus que concret.

Notre avis : Les enchères vont faire grimper le prix de De Jong. Le potentiel du joueur est énorme, il faut absolument miser dessus.

Milan a trouvé un accord avec Ibra

Après plusieurs jours de négociations, l'AC Milan et Zlatan Ibrahimovic ont trouvé un accord. Selon le Corriere della Sera, les deux parties ont acté un contrat de six mois assorti d'un salaire de 2,8 millions d'euros. Ensuite, en juin, un nouveau point sera fait. Désormais, le club lombard attend de connaître sa sanction de l'UEFA concernant la violation du fair-play financier. En cas de grosse amende, la venue d'Ibra pourrait capoter.

"Je ne dis pas non, je ne dis pas oui... On verra. Je serais également heureux une autre année aux Galaxy. Il y a un intérêt. Ce n'est pas un secret, je ne voulais pas partir en 2012. Ils m'ont 'forcé' à aller au PSG", a de son côté confié le joueur à Vanity Fair.

Notre avis : Milan-Ibra, c'est (quasi) fait. Seule l'UEFA pourrait compliquer cette arrivée.

Rummenigge évoque le cas James

Il y a de l'eau dans le gaz entre James Rodriguez et le Bayern Munich. Une nouvelle fois évoqué par la presse espagnole, jeudi, le retour de l'international colombien au Real Madrid serait même dans les tuyaux. Vraie possibilité ou simple rumeur ? Karl-Heinz Rummenigge, le président du club bavarois, a fait le point.

"Nous avons un accord avec une option d’achat, qui peut être activée d’ici le 15 juin 2019. Nous sommes en novembre et cela ne fait aucun sens de parler de ça maintenant. James est un grand joueur", a confié ce dernier dans des propos relayés par TZ.

Notre avis : La situation James Rodriguez est décidément complexe. Pour l'heure, rien n'est à exclure concernant son avenir.