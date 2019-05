Modric devrait prolonger au Real Madrid...

Après un été 2018 très agité, où l'Inter Milan a tout fait pour le recruter, Luka Modric avait finalement décidé de rester au Real Madrid. Toutefois, depuis, le Croate n'a pas prolongé son contrat. Une simple question de temps selon Marca, qui explique qu'une option automatique d'un an supplémentaire figure dans son contrat en cas de Ballon d'Or. Chose faite l'an passé.

Notre avis : Après Kroos et bientôt Nacho Fernandez, le Real prolonge l'un des patrons du vestiaire. Certains échappent à la révolution.

Luka Modric, Real MadridGetty Images

... qui ne lâche pas Neymar et Mbappé

Depuis la déclaration de Kylian Mbappé, dimanche dernier, lors des trophées UNFP, la presse madrilène est en ébullition, c'était à prévoir. Ce jeudi, AS fait ainsi sa Une sur l'international français, qui reste un rêve de Florentino Pérez. Mais pas seulement, puisque Neymar, son coéquipier, est également en première page. "Les contacts ne sont pas interrompus", affirme le quotidien. L'été sera chaud et long au PSG...

Notre avis : Mbappé a apporté de l'eau au moulin de la presse madrilène avec sa déclaration. Et ce n'est probablement que le début.

Vidéo - Quels clubs sont capables de s'offrir Kylian Mbappé ? 04:54

Le Barça intéressé par Ben Yedder

En quête d'une doublure à Luis Suarez, le Barça poursuit sa quête d'un n°9. Pour remplacer Kevin-Prince Boateng, qui devrait repartir à Sassuolo en fin de saison, les Blaugrana ont plusieurs pistes. Selon Mundo Deportivo, Wissam Ben Yedder, l'attaquant du FC Séville, est notamment ciblé. L'international français a réalisé une saison pleine à 30 buts et 11 passes décisives. Un sacré bilan. Concernant sa clause, elle serait fixée aux alentours de 40 millions d'euros.

Notre avis : Ben Yedder réalise une saison exceptionnelle. Le Barça serait une grande récompense, mais reste à voir avec quel temps de jeu.

Wissam Ben Yedder (Séville FC)Getty Images

... et voit De Ligt s'éloigner

C'est l'une des grosses infos du jour. Annoncé tout proche du Barça, Matthijs de Ligt s'en éloignerait plus que jamais. Selon Sport, le club catalan n'apprécierait pas l'attitude du joueur dans les négociations, et attendrait qu'il change de position. De plus, les Blaugrana ne souhaitent pas participer à des enchères avec d'autres clubs. Résultat, l'arrivée du défenseur de l'Ajax Amsterdam est mal embarquée...

Notre avis : Malgré ces informations, on a tendance à penser que De Ligt rejoindra tout de même le Barça.

Lukaku vers l'Inter ?

Romelu Lukaku pourrait quitter Manchester United cet été. D'après Sky Sports et La Gazzetta dello Sport, l'attaquant belge est notamment dans le viseur de l'Inter Milan. Pour convaincre les Red Devils, le club italien a un plan : 30 millions d'euros cash + Ivan Perisic. Un échange qui pourrait convenir à toutes les parties, puisque l'international croate n'est plus en odeur de sainteté en Lombardie.

Notre avis : Lukaku est réellement pisté par l'Inter, nous sommes en mesure de vous le confirmer. Des contacts sont en cours entre les deux clubs.

Romelu Lukaku lors de PSG-Manchester United / Ligue des championsGetty Images

Savanier voudrait rejoindre Montpellier

Auteur d'une très belle saison à Nîmes, Téji Savanier semble promis à un départ l'été prochain. Selon les informations du Midi Libre, Montpellier est notamment intéressé par son profil. Et le joueur lui-même semble séduit par l'idée de rejoindre le MHSC. Des contacts seraient en cours entre les parties.

Notre avis : Savanier est l'un des meilleurs joueurs du championnat cette saison. Son départ semble plus que probable.