Nasri, Dybala, Mbappé, Salah, Nani : les 7 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Nasri prolongé à West Ham ?

Arrivé cet hiver à West Ham, Samir Nasri fait déjà l'unanimité chez les Hammers. Et comme le révèle le média local Claretandhugh, le milieu français pourrait bientôt se voir proposer une prolongation de contrat. Pour rappel, l'ancien joueur de l'OM avait signé un bail jusqu'en juin prochain... avec une option d'un an incluse. West Ham va donc lever cette dernière.

Notre avis : Nasri a convaincu tout le monde à West Ham. Si Lanzini reviendra bientôt de blessure, les Hammers préfèrent avoir plusieurs solutions.

Samir Nasri a été passeur décisif pour Declan Rice face à ArsenalGetty Images

La Juve évoque l'avenir de Dybala...

Fabio Paratici persiste et signe. Comme il l'avait déjà récemment confié, le directeur sportif de la Juventus a confirmé que Paulo Dybala ne quittera pas le Piémont. "Il deviendra certainement l'une des gloires du club. Il a les qualités morales et techniques pour le devenir", a-t-il confié à Radio1. L'international argentin est sous contrat avec la Vieille Dame jusqu'en 2022.

Notre avis : Dybala ne quittera pas la Juve l'été prochain.

... et celui de Salah et Mbappé

Décidément très bavard, Paratici a également évoqué les folles rumeurs concernant Mohamed Salah (Liverpool) et Kylian Mbappé (PSG). Souvent annoncés dans le viseur la Juventus, ces derniers pourraient-ils réellement signer un jour ? "Pour le moment, c'est juste de la fantaisie. Après, on ne sait pas ce qu'il se passera en juin", a-t-il simplement répondu.

Notre avis : Avec la Juve, toujours se méfier. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'été dernier, on ne jure plus du rien...

Vidéo - Thiago Silva sur Mbappé : "Ce n'est pas normal d'avoir un joueur comme ça..." 01:00

Tielemans revient sur son départ de Monaco

Parti cet hiver de Monaco, Youri Tielemans compte bien réussir sa deuxième partie de saison à Leicester. Heureux de son choix, l'international belge a expliqué les raisons de son départ. "Je savais que ma seconde saison à Monaco serait meilleure pour moi. Malheureusement, l’équipe n’a pas été au mieux et nous avons eu des problèmes mais, personnellement, j’ai fait des bons matchs, d’autres mauvais mais, c’est normal", confie-t-il dans des propos relayés par FootMercato.

"Il y a eu un changement d’entraîneur et ils ont voulu modifier l’équipe. Ils m’ont dit qu’ils voulaient changer des choses pour sauver le club de la relégation et ils m’ont dit que j’étais un joueur qu’ils voulaient remplacer, que le meilleur pour moi était de trouver une nouvelle expérience ailleurs. Cela m’a convenu et Leicester était intéressé", conclut Tielemans.

Notre avis : Tielemans a été victime de la révolution monégasque cet hiver. Le milieu de terrain devrait toutefois retrouver l'ASM en fin de saison (prêt sans option d'achat).

Le Dalian Yifang officialise Hamsik

Après le Napoli la semaine passée, le Dalian Yifang a officialisé l'arrivée de Marek Hamsik ce lundi. Le club chinois n'a toutefois pas communiqué les détails du contrat du milieu de terrain. Du côté des médias italiens, on parle d'un bail de trois saisons et d'un salaire de 9 millions d'euro/an. Le transfert est évalué aux alentours de 20 millions d'euros (5 dès maintenant, 15 en 2020).

Notre avis : Aucune surprise. Le transfert était notoire depuis des jours.

Nani signe à Orlando

L'aventure au Sporting est terminée pour Luis Nani. L'international portugais s'est officiellement engagé, lundi, avec la franchise américaine d'Orlando City après avoir résilié son contrat avec son club formateur. Il a signé un contrat de trois ans avec le club basé en Floride.

Notre avis : A 32 ans, Nani s'offre une destination de choix après deux dernières saisons mitigées. Ce passage en MLS arrive au bon moment.

Weigl revient sur son transfert avorté au PSG

Julian Weigl était proche de rejoindre le PSG cet hiver. Mais finalement, le milieu de terrain a été retenu par le Borussia Dortmund, qui n'a pas voulu entendre parler d'un possible départ. "C’était difficile, avoir une telle opportunité après avoir connu une première partie de saison très insatisfaisante pour moi...", a ainsi expliqué Weigler à nos confrères d'Eurosport Allemagne.

Vidéo - Weigl, la plaque tournante dont le PSG a besoin ? 00:55

"Nous avons discuté, nous nous sommes assis autour d’une table et avons parlé. C’est à ce moment-là que j’ai compris que le club n’avait pas l’intention de me laisser partir. Cela m’a montré que le club comptait sur moi, poursuit-il. Bien sûr, je ne pouvais qu’accepter (...) Tout d’abord, tu ne veux pas comprendre. Mais je sais très bien quelles sont les raisons qui ont poussé le club à me retenir."