Neymar au Barça ? C'est non pour Al-Khelaïfi

Ce jeudi, la presse espagnole annonçait que de nouveaux contacts entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain avaient eu lieu au sujet de Neymar. Les dirigeants barcelonais souhaitant surtout savoir si le Brésilien était officiellement à vendre. Josep Maria Bartomeu et Nasser Al-Khelaïfi, les présidents des deux clubs, se sont directement entretenus. D'après la Cadena Cope, la réponse du dirigeant du club parisien a été claire : Neymar n'est pas à vendre.

Notre avis : Il n'est pas dit que ce feuilleton soit terminé pour autant.

Pisté par le PSG, Dybala intéresse aussi Tottenham

Neymar est intransférableGetty Images

Les rumeurs s'intensifient autour d'un départ de l'attaquant argentin de la Juventus. Si Paulo Dybala intéresse le PSG (Leonardo aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur et ce dernier serait favorable à s'engager avec le club de la capitale), Tottenham serait passé à la vitesse supérieure. Selon la presse anglaise (The Sun, Daily Mail), le club londonien serait prêt à débourser 90 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 25 ans, sous contrat jusqu'en 2022. Les dirigeants du club anglais seraient déjà entrés en contact avec leurs homologues italiens. Après l'acquisition de Tanguy Ndombélé pour 60 millions d'euros, il s'agirait d'un nouveau transfert record pour les Spurs.

Notre avis : Le PSG pourrait bien ne pas se laisser faire aussi facilement.

Le Barça ne donne pas suite pour Alves

D'après Sport, Daniel Alves aurait lui-même contacté Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, mais le secrétariat technique n'aurait pas donné suite.

Notre avis : La suite de la carrière de l'ancien Parisien pourrait prendre une tournure non prévue par le principal intéressé.

Dembélé sur les tablettes de Manchester United ?

D'après les dernières informations de Sky Sports, Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, serait sur les tablettes de Manchester United, au cas où les Red Devils se séparaient de Romelu Lukaku.

Notre avis : L'Olympique Lyonnais ne devrait pas laisser partir son attaquant aussi facilement.

L'agent de Milinkovic-Savic est à Manchester

D'après les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, l'agent de Sergej Milinkovic-Savic, qui appartient à la Lazio Rome, se trouverait à Manchester, pour régler les derniers détails. Le milieu de terrain serbe est annoncé avec insistance du côté de United, qui devrait payer la somme de 80 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : La porte du Real Madrid s'ouvre de plus en plus pour Paul Pogba.

Ceballos prêté à Arsenal (officiel)

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) en Serie A 2018-2019Getty Images

Ce n'était plus qu'une question de temps, c'est donc désormais officiel. Via Twitter, Arsenal vient tout juste d'officialiser l'arrivée de Dani Ceballos, en provenance du Real Madrid, dans le cadre d'un prêt d'une saison.

Notre avis : Le club parfait pour que l'Espagnol franchisse un cap significatif.

Guardiola veut conserver Sané

Sous contrat jusqu’en 2021, Leroy Sané est un joueur très convoité cet été. Et notamment par un club en particulier : le Bayern Munich. A l'issue de la large victoire de Manchester City contre Kitchee (6-1) en match de pré-saison, Pep Guardiola a réaffirmé son souhait de conserver l’international allemand. "C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il peut encore énormément progresser", a confié Guardiola. "Nous le voulons, nous voulons qu'il reste. C'est pour ça que, depuis plus d'un an, son agent a une offre pour discuter d'une prolongation. En dehors de ça, ce n'est plus entre mes mains. C'est à lui de décider. S'il veut rester, c'est bien. S'il veut partir, on devra décider ce qui est possible. Mais j'espère qu'il va rester", a ajouté le technicien catalan.

Notre avis : Un feuilleton qui connaît chaque jour son épisode.

Bale n'a pas l'intention d'abandonner

D'après Marca, Gareth Bale aurait bien l'intention de rester au Real Madrid et de convaincre Zinédine Zidane de le garder. Pourtant, depuis quelques semaines, le Gallois fait régulièrement la Une de la rubrique des transferts, lui qui a clairement été poussé dehors par son club et son entraîneur français.

Notre avis : Le Gallois a du pain sur la planche, à moins que la blessure d'Asensio…

Le prix de Coutinho est fixé

D'après les dernières informations de Sport, le FC Barcelone aurait fixé le prix de Philippe Coutinho et ne souhaiterait pas vendre son Brésilien pour moins de 120 millions d'euros. Le Barça n'a pas encore reçu d'offre officielle pour l'ancien Red.

Le prix de Philippe Coutinho est fixéGetty Images

Rakitic est transférable

Selon la radio espagnole Cope, Ivan Rakitic, encore sous contrat jusqu'en juin 2021, serait, pour le FC Barcelone, transférable. Le milieu de terrain croate est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois. Si d'éventuelles offres pourraient être étudiées, aucune n'aurait encore été transmise aux dirigeants catalans. Ces derniers ont même pensé un temps l'inclure dans un deal pour récupérer Neymar.

Notre avis : Les Catalans semblent en avoir fait au milieu de terrain.

Falcao bloqué par Monaco ?

Ivan Rakitic n'est pas intransférableGetty Images

Selon L'Equipe, l'AS Monaco, qui serait pourtant d'accord à le laisser partir, bloquerait le départ de l'attaquant colombien Radamel Falcao vers Galatasaray. L'ASM souhaiterait avant tout lui trouver un remplaçant. Le club turc et le joueur sont pourtant d'accord.

Notre avis : L'AS Monaco assure ses arrières, après l'échec André Silva.

Njie débarque au Dynamo Moscou (officiel)

Radamel Falcao face à Marcelo lors de Monaco-OLGetty Images

La rumeur courait encore ce jeudi, c'est désormais officiel. Clinton Njie quitte l'OM et rejoint le Dynamo Moscou. Le club russe a annoncé la nouvelle via Twitter.

Notre avis : L'international camerounais va tenter de se relancer.

M'Vila, nouvelle piste n°1 de Fenerbahçe ?

D'après Fanatik, Fenerbahçe aurait fait du milieu de terrain français Yann M'Vila sa nouvelle priorité numéro 1, dans la mesure où la piste menant à Luiz Gustavo aurait peu de chances d'aboutir.

Notre avis : Il est peu probable que le joueur souhaite quitter Saint-Etienne.

Accord entre Krasnodar et l'ASSE pour Cabella

Le club russe a annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord avec l'AS Saint-Etienne pour le transfert de Rémy Cabella. Le milieu de terrain de 29 ans, attendu samedi pour passer sa visite médicale, devrait signer pour trois ans en faveur du club russe. Le montant du transfert s'élèverait à 13,5 millions d'euros bonus inclus.

Notre avis : L'ASSE va récupérer une somme non négligeable.

Bauthéac débarque à Chypre (officiel)

Libre depuis son départ de Brisbane Roar, Eric Bauthéac s'est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur du club chypriote de l'Omonia Nicosie.

Notre avis : L'ancien Niçois continue son tour du monde.