Neymar, De Ligt, Rabiot : les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Zaniolo vers une prolongation avec la Roma ?

Il est la nouvelle idole de la Curva Sud. Véritable révélation de la saison, Nicolò Zaniolo ne cesse de faire le bonheur de l'AS Rome, qui a récupéré la pépite de 19 ans l'été dernier dans le deal avec l'Inter pour Radja Nainggolan. Bien conscient de la valeur de son jeune joueur, le club romain souhaite désormais le prolonger au plus vite. Selon le Corriere dello Sport, les deux parties devraient se voir en fin de saison pour signer un nouvau bail jusqu'en 2024. Le tout assorti d'un salaire de deux millions d'euros + bonus.

Notre avis : Zaniolo est un talent brut. Un vrai "crack" du football italien. La Roma doit bien évidemment le prolonger au plus vite.

Nicolò Zaniolo - Champions League - Roma vs Porto - 2019Getty Images

André Silva et son futur...

Prêté par l'AC Milan au FC Séville, André Silva va-t-il retrouver le club lombard en fin de saison ? Pour rappel, le club andalou dispose d'une option d'achat fixée à 35 millions d'euros. De son côté, le joueur a fait le point. "Si je devais choisir, j’irais dans la meilleure équipe du monde. Si tu me demandes de choisir entre être titulaire à Séville ou revenir à Milan pour ne pas jouer, ma préférence est évidente. Mais je suis au milieu de deux situations : je suis bien à Séville et je suis joueur de Milan, alors je ne pense pas à ça, sinon ça serait me distraire", a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Séville devrait lever l'option pour André Silva.

Kompany va-t-il rester à City ?

En fin de contrat avec Manchester City, Vincent Kompany est dans le flou concernant son avenir. Mais selon les informations du Daily Mail, une prolongation d'une saison serait actuellement à l'étude. Comme révélé récemment par Pep Guardiola, la volonté du club est celle de garder l'international belge. Reste à voir si cette dernière se concrétisera...

Notre avis : Qui dit jour de Saint-Valentin, dit forcément histoire qui se termine bien... Kompany restera à City.

Vincent Kompany (City)Getty Images

Le Bayern aurait lâché la piste Rabiot

Après le Barça, le Bayern Munich ? Alors que la presse catalane expliquait récemment que la piste Rabiot avait été abandonnée par les Blaugranas, voilà que le club bavarois aurait décidé de faire de même... Selon le quotidien allemand Kicker, le joueur parisien se montrerait décidément trop gourmand. Résultat, l'intérêt du Bayern se serait évaporé comme neige au soleil. Placardisé au PSG, la situation du milieu de terrain ne s'améliore pas...

Notre avis : Rabiot est dans une impasse. Ses prétentions salariales (et celles de son entourage) semblent trop élevées pour tout le monde...

Bartomeu ouvre la porte à De Ligt...

Matthijs De Ligt est sans aucun doute l'un des joueurs les plus courtisés sur le mercato. Pisté par la Juventus, le défenseur de l'Ajax Amsterdam est surtout envoyé régulièrement au Barça, qui a d'ailleurs confirmé le suivre de très près. "Nous le suivons depuis un moment. Il me plait beaucoup mais le Barca a d’autres joueurs. Nous verrons ce qu’il se passera à partir de mars et avril. Mais nous aimons le voir jouer. Mais il n’y a rien. Nous avons recruté Todibo, qui est jeune et de l’école française. En un an, nous pouvons avoir des centraux avec des garanties sportives", a ainsi expliqué Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, dans des propos relayés par Sport.

Notre avis : Après De Jong, le Barça raflera-t-il la mise pour De Ligt ? Pour l'heure, les Blaugrana ne manquent pas de défenseurs centraux...

... et ferme celle pour Neymar

Si Bartomeu n'a donc pas nié un intérêt pour De Ligt, le patron du Barça a (encore) écarté un possible retour de Neymar. Pour lui, c'est certain : le Brésilien ne reviendra pas au Barça. " Neymar ne nous a jamais dit qu'il aimerait revenir et Paris ne veut pas le vendre. Son retour est impossible", a-t-il expliqué. L'avenir de "O'Ney" semble bien s'inscrire du côté du PSG.

Notre avis : Le retour de Neymar au Barça semble bien mal parti. Les médias catalans vont devoir se faire une raison...