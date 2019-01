Neymar, Fernando, Morata : les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

La rumeur Neymar au Barça (encore) relancée

Ce n'est pas une première, ce ne sera peut-être pas une dernière. Ce vendredi, El Mundo a relancé la rumeur liant Neymar au Barça en affirmant que le clan du Brésilien a passé pas moins de cinq coups de fil au club catalan depuis un an. Le tout dans le but de demander le retour de l'ex-Blaugrana en Catalogne. Une rumeur que le père et agent de Neymar a démenti quelques heures plus tard d'un simple "Fake news de chez fake news" sur son compte Instragram.

Notre avis : Un retour de Neymar au Barça peut sembler improbable. Tout comme l'était son arrivée à Paris à l'été 2017...

Le PSG viserait Fernando

A la recherche d'un milieu de terrain cet hiver, le PSG se serait penché sur le cas du Brésilien Fernando. Selon le média brésilien UOL Esporte, une offre a été formulée au club de Galatasaray, avec qui l'ancien de Porto et Manchester City est sous contrat jusqu'en fin de saison. Les dirigeants turcs pourraient se satisfaire d'une proposition à 6 millions d'euros pour le récupérateur de 31 ans. Cette saison, Fernando a joué 12 des 17 journées de championnat, pour un but marqué et six cartons jaunes récoltés.

Notre avis : Peu coûteux et expérimenté, Fernando ressemble à une solution idoine à court terme.

Cornet en route pour Watford ?

Très peu utilisé cette saison à Lyon (1 titularisation, 8 entrées en jeu en L1), Maxwell Cornet pourrait quitter les Gones cet hiver. Même si Bruno Genesio a plusieurs fois indiqué son souhait de conserver l'attaquant lyonnais, ses dirigeants seraient ouverts à son départ à condition d'une offre d'environ 20 millions d'euros. Une somme que le club de Watford serait prêt à proposer, affirme L'Equipe ce vendredi, en plus d'offrir un temps de jeu et un salaire intéressants à l'international ivoirien.

Notre avis : Récupérer 20 millions d'euros pour un joueur qui joue si peu ressemble à une belle aubaine.

Maxwel Cornet (à d.), l'attaquant de l'Olympique Lyonnais.Getty Images

Le Barça pas chaud pour Morata…

Ecarté par Maurizio Sarri ces dernières semaines, Alvaro Morata souhaiterait absolument quitter Chelsea cet hiver. Selon Mundo Deportivo, son agent Juanma Lopez s'active pour obtenir le transfert de l'attaquant espagnol, négociant (entre autres) avec l'Atlético de Madrid, le Séville FC ou encore le FC Barcelone. Mais le club catalan ne serait pas intéressé par l'ancien Madrilène et Turinois, jugé trop cher, et privilégierait un jeune attaquant capable de remplacer épisodiquement Luis Suarez.

Notre avis : Le dossier Alvaro Morata est compliqué, tant pour Chelsea que pour le joueur lui-même.

… mais prêt à vendre Munir à Séville

En fin de contrat dans six mois, Munir El Haddadi va probablement quitter le Barça dans les jours qui viennent. C'est en tout cas ce que croit savoir Mundo Deportivo vendredi, média catalan selon lequel dirigeants sévillans et barcelonnais discutent actuellement pour un transfert de l'attaquant de 23 ans. Selon le journal andalou Estadio Deportivo, un accord pourrait rapidement être trouvé autour d'une vente estimée à 3 millions d'euros.

Notre avis : Récemment prêté à Valence (2016-2017) et Alavés (2017-2018), le joueur formé à la Masia n'est jamais parti bien longtemps de la "maison" catalane. Ce serait une grande première.

Munir et Malcom se congratulent après un but du premier en Coupe du Roi cette saison.Getty Images

Gabbiadini officiellement de retour à la Samp'

Le transfert était attendu ces dernières heures, il a été rendu officiel vendredi après-midi. Manolo Gabbiadini est de retour à la Sampdoria de Gênes quatre ans après son départ. L'attaquant de 27 ans, après deux ans à Naples et deux ans à Southampton, s'est officiellement engagé avec la Samp', qui n'a toutefois pas indiqué la durée de son nouveau contrat. Le prix du transfert est estimé à 12 millions d'euros.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour celui qui n'a démarré que 4 matches de Premier League (8 entrées) depuis le début de saison.

Bordeaux fait signer un jeune défenseur central

Till Cissokho est désormais un joueur professionnel de Bordeaux. Le défenseur central, présent en Aquitaine depuis trois ans et demi, vient de parapher son premier contrat avec les Girondins, lui qui s'est engagé pour deux saisons et demie, jusqu'en juin 2021. Celui qui aura 19 ans dans un mois n'a pas encore démarré avec l'équipe première un match de compétition. Il portera le numéro 34.

Notre avis : Avec (notamment) l'intérêt des clubs concurrents pour Jules Koundé, Bordeaux a raison de préparer l'avenir.

Le Borussia proche de signer un espoir argentin

Le Borussia Dortmund serait en passe de faire signer Leonardo Balerdi, le défenseur de Boca Juniors. Selon SportBild, le BvB se sont mis d'accord avec les finalistes de la dernière Copa Libertadores pour le recrutement du stoppeur argentin de 19 ans. Le média allemand évoque une somme de 16 millions d'euros ainsi qu'une visite médicale prévue la semaine prochaine pour celui qui serait également courtisé par le FC Barcelone ou le Real Madrid.