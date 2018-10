Neymar, Pogba, Paquetà : les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Le Real n'oublie pas Neymar

Non, le Real Madrid n'a pas lâché Neymar. Alors que depuis plusieurs jours c'est la rumeur Eden Hazard qui gonfle du côté de la capitale espagnole, voilà que la Cadena Cope annonce que le joueur du PSG est toujours le grand rêve du Florentino Pérez. Alors que son équipe est en crise, le président du Real pourrait donc frapper rapidement un grand coup pour se remettre en ordre de marche et répondre aux critiques des socios. Neymar ou Hazard ? Hazard ou Neymar ? Ou bien aucun des deux ? L'avenir nous le dira...

Notre avis : Hazard est en fin de contrat en 2020, pas Neymar (2022). Deux cas différents, donc, puisque le Belge sera à un an de la fin de son bail l'été prochain...

Neymar face à l'Étoile Rouge de BelgradeGetty Images

Le Barça suit toujours De Ligt...

En quête d'un défenseur central, le Barça continue d'avancer pour Matthijs de Ligt selon Mundo Deportivo. Actuellement à l'Ajax Amsterdam, le joueur de 19 ans aurait déjà donné son aval pour cet éventuel transfert. Du côté des deux clubs, des négociations sont en cours, avec un prix qui aurait été fixé aux alentours des 70 millions d'euros. Une chose est certaine, les Blaugrana sont convaincus par le profil du Néerlandais.

Notre avis : Piqué, Umtiti, Vermaelen, Lenglet... Un défenseur central ne serait pas de refus pour le Barça, puisque le premier cité est en perte de vitesse... et le deuxième est actuellement blessé.

... et évoque les cas Pogba et Rabiot

Outre un défenseur central, le Barça songe également à renforcer son milieu de terrain. Ainsi, les noms de Paul Pogba et Adrien Rabiot reviennent avec insistance. Simples rumeurs ou vrais objectifs ? Le manager général du FC Barcelone Pep Segura a fait le point. "Rabiot ? Nous n’allons pas parler de noms parce que ce n’est pas le moment", explique ce dernier à Sport et Mundo Deportivo. "Nous devons surveiller des joueurs sur le marché. Il y a beaucoup de joueurs qui intéressent le Barça. De plus, la majorité d’entre eux sont intéressés par le Barça. Il y a un intérêt commun"

"Pogba ? Savons-nous ce qui va se passer demain ? Non. Nous avons l’obligation d’avoir un éventail de joueurs potentiels qui puissent venir quand nous en avons la possibilité et le besoin. Il faut être paré à toute éventualité", poursuit Segura, avant de préciser que "tout peut arriver" lors du mercato estival.

Notre avis : Pogba est en froid avec Mourinho, Rabiot refuse de prolonger avec le PSG... Le Barça va-t-il profiter de ces deux situations ?

Vidéo - Pourquoi le PSG a tout faux dans le dossier Rabiot : Hutteau décrypte 03:53

Brahimi bientôt sans contrat ?

En fin de contrat en 2019 avec Porto, Yacine Brahimi pourrait bientôt être libre de s'engager où il le souhaite. En effet, selon A Bola, une éventuelle prolongation ne semble actuellement pas à l'étude. Résultat, l'international algérien devrait quitter Porto dans les prochains mois.

Notre avis : Brahimi en fin de contrat ? Un joli coup à tenter sur le mercato.

Paquetà devrait bien signer à Milan !

Voilà qui se confirme. Après l'annonce des médias brésiliens et italiens mercredi, Leonardo, le directeur sportif de l'AC Milan, a confirmé la nouvelle : Lucas Paquetá va bien rejoindre le club milanais en janvier. "On a un accord de base avec Flamengo, mais le mercato ouvre le 3 janvier prochain. Il y a encore un peu de route d'ici là, attendons l'officialisation", explique l'ancien dirigeant du PSG, qui a donc joué un bien mauvais tour à son ancien club.

Notre avis : Malgré la prudence de Leonardo, Paquetà va bien signer à Milan. Montant : 35 millions d'euros + bonus.

Paquetà - Flamengo - 2018Getty Images

Skriniar évoque l'intérêt de United

Depuis son arrivée à l'Inter, Milan Skriniar impressionne. Aussi solide que puissant, le défenseur central est l'un des meilleurs joueurs du club italien. Alors, forcément, certains autres clubs ont posé les yeux sur lui. Comme notamment Manchester United. Mais de son côté, Skriniar assure ne pas y penser... "Je ne sais pas si c'est vrai. Il y avait le même genre de rumeurs cet été, mais rien n'a changé pour moi. Je suis concentré sur la saison actuelle", a-t-il affirmé.