Neymar est-il vraiment intransférable ?

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo indique que le "non" de Nasser Al-Khelaïfi au FC Barcelone concernant Neymar serait provisoire. Le Paris Saint-Germain serait susceptible de changer d'avis, pour deux raisons précises : le retour de Kluivert au Barça pourrait faciliter les discussions, tandis qu'un échange avec Philippe Coutinho pourrait intéresser le club de la capitale, qui aurait alors un remplaçant à sa star.

Notre avis : Un feuilleton décidément à rallonge…

Zidane dit non à son président pour Neymar

D'après les dernières informations de Sport, Zinédine Zidane aurait dit non à Florentino Pérez concernant Neymar. Le Brésilien n'entrerait pas dans son schéma tactique.

Notre avis : Une décision forte de la part du Français.

NeymarGetty Images

Zidane refuse de répondre aux questions concernant Pogba

C'est l'un des feuilletons de l'été. Paul Pogba sera-t-il un joueur du Real Madrid ? Interrogé à ce sujet, l'entraîneur du club madrilène, Zinédine Zidane, a décidé de ne plus répondre aux questions portant sur l'international français.

Notre avis : Zidane préfère laisser faire les choses en coulisses.

Vidéo - Transferts - Zidane agacé par les questions sur Pogba 00:26

Pépé à Naples la semaine prochaine ?

Si Naples et le LOSC ont trouvé un accord pour le transfert de Nicolas Pépé autour d'une indemnité de 80 millions d'euros, le président lillois Gérard Lopez a dévoilé pour le quotidien italien Tuttosport que la balle était désormais dans le camp de l'attaquant ivoirien. "Concernant Pepé, il [Naples] a satisfait notre demande de 80 millions. Maintenant, ce sera au joueur de décider où il veut aller, également basé sur les offres que ses agents ont reçues des quatre clubs (AC Milan, Inter, Juventus, Naples). Lundi, Pépé reviendra de vacances et je pense qu’il se décidera en milieu de semaine."

Notre avis : Un transfert qui ne devrait donc pas tarder à être officialisé.

La Juventus refuse une première offre pour Dybala

Selon les dernières informations de Sport, la Juventus Turin aurait refusé une première offre, de la part de Tottenham, pour Paulo Dybala, d'un montant de 50 millions d'euros. L'attaquant argentin est encore sous contrat jusqu'en 2022. Pour la Juve, son protégé vaut au moins 90 millions d'euros.

Notre avis : Il n'est pas certain que Tottenham augmente autant son offre.

L'AC Milan sur la piste Leão ?

D'après Tuttosport, l'AC Milan s'intéresserait fortement à l'attaquant portugais Rafael Leão, actuel pensionnaire de Lille. Le jeune joueur est aujourd'hui très courtisé et des offres à plus de 40 millions d'euros auraient même déjà été transmises au LOSC, depuis le début du mercato.

Notre avis : Lille va difficilement pouvoir stopper l'hémorragie.

Everton cherche un remplaçant à Gueye

D'après les dernières informations de RMC Sport, Everton chercherait un remplaçant à Idrissa Gueye, plus que jamais proche du Paris Saint-Germain. Trois noms ressortent : Lucas Tousart (Lyon), Adrien Tameze (Nice) et Jean-Philippe Gbamin (Mayence).

Notre avis : Everton semble donc avoir l'embarras du choix en voulant piocher à nouveau dans le vivier du football français.

Le Real Madrid veut se séparer de sept joueurs

Ce vendredi, As indique que le Real Madrid a ciblé les sept joueurs qui devront partir, avant la fin du mercato estival. Le dossier Gareth Bale est évidemment au-dessus de la pile. Mariano Diaz et James Rodriguez sont également sur cette liste. En cas de grosse offre, Lucas Vasquez pourrait être vendu. Enfin, Jesus Vallejo, Andriy Lunin et Borja Mayoral pourraient être prêtés. Le Real Madrid souhaite récupérer 85 millions d'euros.

Notre avis : Le Real Madrid doit faire de la place pour Paul Pogba.

Accord Saragosse - Real Madrid pour Soro (officiel)

Ce vendredi via Twitter, le Real Saragosse a annoncé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert d'Alberto Soro. Ce dernier arrivera en 2020. En attendant, le milieu de terrain espagnol de 20 ans continuera à évoluer la saison prochaine dans son club formateur, sous la forme d'un prêt.

Notre avis : Le Real Madrid reste à l'affût pour l'avenir, même à long terme.

Malcom vers Dortmund ?

Selon les informations de Goal.com, Malcom serait convoité par le Borussia Dortmund. Le club allemand serait même disposé à mettre 42 millions d'euros dans le deal. Toutefois, Mundo Deportivo révèle que le FC Barcelone n'a toujours pas reçu d'offre concernant l'ancien Bordelais.

Notre avis : Le FC Barcelone ne s'opposera pas au départ d'un joueur qui a déçu.

Rakitic sur les tablettes de Manchester United ?

A en croire The Sun, Manchester United serait fortement intéressé par Ivan Rakitic. Ce dernier aimerait pourtant rester du côté du FC Barcelone.

Notre avis : Un joueur qui pourrait ne faire que du bien aux Red Devils, qui cherchent à rebondir.

Ivan Rakitic sur le départ ?Getty Images

FC Barcelone : l'alternative Roussillon en cas d'échec dans le dossier Junior Firpo

Désireux de recruter le latéral gauche du Betis Séville, Junior Firpo (22 ans), le FC Barcelone ne serait pas enclin à débourser les 20 millions d'euros demandés selon Mundo Deportivo. Résultat, le club catalan envisagerait de se tourner vers le latéral gauche de Wolfsburg, Jérôme Roussillon.

Notre avis : Une piste surprenante si le Barça cherche une doublure à Jordi Alba.

Dzeko priorité de Conte à l'Inter ?

D'après les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan aurait fait du Bosnien Edin Dzeko, pensionnaire de l'AS Rome, sa nouvelle priorité, au détriment de Romelu Lukaku.

Notre avis : L'Inter s'est lassée des exigences particulièrement élevées de Manchester United pour Lukaku.

Edin Dzeko, lors de Sassuolo - AS Rome en Serie A samedi soir.Getty Images

Point de non-retour pour Icardi

Steven Zhang l'a une nouvelle fois répété : Mauro Icardi quittera bien l'Inter cet été. "Pas de marche arrière, a annoncé le président de l'Inter. C'est un adieu annoncé depuis longtemps." Reste à savoir où rebondira Icardi, pour lequel le club nerazzurri réclamerait 60 millions d'euros.

Notre avis : Son futur départ n'est plus une surprise, reste désormais à connaître sa prochaine destination…

Khedira sur le départ ?

A en croire Gianluca Di Marzio, Sami Khedira pourrait quitter la Juventus Turin. Des clubs comme Arsenal, Valence ou encore la Fiorentina seraient sur les rangs, pour l'accueillir dès cet été.

Notre avis : La Juventus Turin a clairement fait ses choix dans un secteur de jeu particulièrement bouché.