Neymar retenu par Paris

L'avenir de Neymar agite toute l'Europe du football. Son éventuel à Barcelone est au coeur des discussions. Mais d'après Téléfoot, le PSG ne compterait pas lâcher sa star brésilienne. Les dirigeants qataris du club refuseraient toute négociation.

Notre avis : Le niveau de détermination des dirigeants qataris sera effectivement la clé de feuilleton.

Zidane serait opposé à la venue de Neymar

En début d'année 2019, Florentino Pérez semblait vouloir tout mettre en œuvre pour attirer Neymar au PSG. Mais avec le retour de Zinédine Zidane, cette piste ne serait plus d'actualité, d'après Soccer Link. Le site spécialisé dans les transferts raconte que le coach français "s'opposait fermement à son arrivée".

Notre avis : Voilà pourquoi on n’entend de moins en moins de rumeurs liant Neymar et le Real.

Rabiot est à Turin

Sur Twitter, la Juventus a posté, ce dimanche, une photo d'Adrien Rabiot, le pouce levé, à sa descente d'avion à Turin. La fin de ce feuilleton se rapproche. Sa visite médicale serait prévu ce lundi et il signerait pour quatre saisons à la Juventus.

Notre avis : La fin d’un long feuilleton qui devrait laisser quelques regrets au PSG.

Matuidi, un rebond à Monaco ?

Blaise Matuidi n'est pas certain de poursuivre sa carrière à la Juventus. D'après Tuttosport, il pourrait être l'une des victimes de l'arrivée d'Aaron Ramsey et de celle possible d'Adrien Rabiot. Lui et Sami Khedira ne serait pas forcément dans les plans du nouveau coach Maurizio Sarri. Et le média italien parle d'un possible retour en France, et plus particulièrement à Monaco, pour le milieu tricolore.

Notre avis : On en est encore loin. Mais ce serait une très belle affaire pour Monaco !

Luiz Gustavo, direction Fenerbahçe ?

Selon Sercan Hamzaoglu, journaliste turc, Fenerbahce s'intéresserait de près à Luiz Gustavo. Le directeur sportif du club stambouliote serait même en France pour s'entretenir avec le milieu brésilien. L'OM pourrait laisser partir son milieu de terrain emblématique pour une somme proche de 10 millions d'euros et ainsi délester son vestiaire de son plus gros salaire.

Notre avis : Si une telle proposition est bien arrivée sur la table, l’OM, financièrement dans le rouge, ne devrait pas avoir d’autre choix que de laisser son Brésilien partir.

Luiz Gustavo (OM)Getty Images

Lyon : Une nouvelle offre pour Andersen

Lyon insiste pour le défenseur de la Sampdoria, Joachim Andersen. D'après Soccer Link, les Gones auraient formulé une nouvelle proposition pour le Danois de 23 ans. Elle s'élèverait à 25M€. Les deux clubs continueraient leurs pourparlers alors que le club italien attendrait 30M€.

Notre avis : On discuterait donc pour 5M€. Les deux clubs devraient finir par s’entendre.

Valence surveillerait Leao

D'après Superdeporte, l'entraîneur de Valence Marcelinho rechercherait un attaquant rapide qu'il pourrait associer à Maxi Gomez, si celui-ci venait à débarquer du Celta Vigo. Pour cela, le club espagnol songerait au Lillois Rafael Leao. Mais il ne serait pas concrètement passé à l'action jusqu'à présent. Sa côte serait évaluée autour de 30M€ d'après le média espagnol.

Notre avis : A moins d’une offre démentielle, Lille n’a pas prévu de le vendre cet été. Le club de Valence est-il capable de formuler cette offre-là ?

Rafael Leão célèbre un but lors du match Lille - Toulouse, le 22 décembre 2018.Getty Images

Saint-Etienne : feu vert pour Bouanga

Le journaliste Manu Lonjon et RMC s'accordent pour dire qu'un accord est intervenu entre Saint-Etienne et Nîmes ce week-end au sujet de Denis Bouanga. L'indemnité serait d'un peu moins de 5M€. Le Gabonais se serait déjà entendu avec les Verts. Une fois sa visite médicale passée, il devrait s'engager pour quatre saisons.

Notre avis : Un choix de carrière intéressant pour Bouanga. Il pourra tenter de gagner sa place de titulaire, et aussi découvrir la Ligue Europa.

Nice : Lato, première recrue du nouveau propriétaire ?

Alors que la vente de l'OGC Nice à Jim Ratcliffe, le milliardaire britannique dont la fortune est estimée à 12,1 milliards de dollars, est sur le point d'être officialisé, l'Equipe nous apprend que les Aiglons ont ciblé Toni Lato, le jeune latéral de 21 ans de Valence.

Notre avis : La cellule de recrutement de Nice a l’habitude de flairer les bons coups. Alors pourquoi pas !

Pogba, un prochain rendez-vous décisif ?

D'après The Sun, Paul Pogba aurait prévu de rencontrer Ole Gunnar Solskjaer dans les prochains jours. A son retour de vacances. Le but ? Convaincre son coach de laisser partir cet été.

Notre avis : C’est plutôt le niveau de l’offre formulée qui pourra finir de convaincre Manchester United de lâcher son champion du monde.

Paul PogbaGetty Images

Griezmann, Manchester United y croit encore

Alors que le transfert d'Antoine Griezmann à Barcelone devrait être officialisé la semaine prochaine, The Sun nous indique que Manchester United n'abandonne pas la bataille. Sa stratégie ? Faire de Griezmann la tête de proue du projet de reconstruction des Red Devils alors qu'il ne serait qu'une option parmi d'autres en Catalogne surtout si Neymar venait à se joindre à la fête.

Notre avis : Difficile de croire que le Français se laissera convaincre. Mais qui ne tente rien...

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)Imago

Onana compte rester à l’Ajax

Après sa belle saison à l'Ajax, André Onana est un gardien courtisé. Mais après avoir prolongé en cours de saison dernière avec le club néerlandais jusqu'en juin 2022, le portier camerounais ne voudrait pas partir. D'après le Voetbal International, il souhaiterait poursuivre à l'Ajax où il aurait la garantie de rester le titulaire la saison prochaine.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour l’Ajax qui est en train de perdre la plupart de ses cadres.