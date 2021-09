Football

Mercato - Nuno Mendes, la surprise du PSG : "C'est le futur latéral gauche titulaire du Portugal"

TRANSFERTS - Le PSG a enregistré une dernière recrue au mercato estival juste avant la clôture du marché : Nuno Mendes, arrière gauche. Athlétique, polyvalent, très porté vers l'avant comme l'est Hakimi à droite, le Portugais de 19 ans, prêté pour un an par le Sporting Portugal, a tout de la bonne affaire réalisée par le PSG, selon nos journalistes Julien Pereira et Martin Mosnier.

00:05:04, il y a une heure