Oblak, Rabiot, OM, Pépé : les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Rakitic repousse le PSG

La Gazzetta dello Sport signe et persiste. Après avoir annoncé l'intérêt de l'Inter Milan pour Ivan Rakitic, mercredi, le quotidien italien évoque désormais les détails du futur contrat qui attend l'international croate en Lombardie. Un bail s'étirant jusqu'en 2022 assorti d'un salaire net de 6,5 millions d'euros/an : voilà ce que proposerait l'Inter au joueur. Des rendez-vous entre les parties devraient avoir lieu la semaine prochaine.

En outre, la Gazzetta parle également d'un intérêt de l'AS Monaco et (surtout) du PSG pour Rakitic. Mais le milieu du Barça aurait repoussé ces deux possibilités, lui qui veut rejoindre uniquement les Nerazzurri.

Notre avis : Rakitic - Inter, une possibilité à prendre au sérieux.

Ivan Rakitic, le milieu relayeur du FC Barcelone et de la Croatie.Getty Images

Rabiot aurait changé d'agent !

Adrien Rabiot continue de faire parler de lui du côté de la Catalogne. Ce jeudi, c'est le quotidien Sport qui fait sa Une sur le milieu du PSG, en fin de contrat en juin prochain. Deux informations principales sont à noter. La première, c'est que le Barça aurait bien retiré sa première offre de contrat. Et la deuxième, c'est le possible changement d'agent du joueur. En effet, le média annonce que Rabiot aurait engagé une nouvelle personne pour s'occuper de ses intérêts. Véronique Rabiot, la mère du milieu parisien, ne serait donc plus son agent.

Notre avis : Information(s) à prendre avec des pincettes. Pour l'heure, aucune confirmation sur un possible changement d'agent de Rabiot.

Le Barça prêt à piocher en Ligue 1 ?

Doucement mais sûrement, le Barça prépare son prochain mercato estival. Et selon Mundo Deportivo, les pistes sont nombreuses, surtout en attaque. Comme le dévoile le quotidien, deux noms de Ligue 1 seraient dans le viseur des Blaugrana : Nicolas Pépé et Rafael Leão. Auteurs d'une très bonne saison, les deux joueurs du LOSC auront certainement beaucoup de courtisans l'été prochain.

Notre avis : Si Pépé disposera d'un bon de sortie, difficile d'en dire autant pour Leão. Tout dépendra d'une éventuelle qualification en Ligue des champions...

Rafael Leão célèbre un but lors du match Lille - Toulouse, le 22 décembre 2018.Getty Images

L'Atlético suivrait Cutrone

Présents dans les tribunes du Wanda Metropolitano pour assister à Atlético Madrid - Juve (2-0), mercredi soir, le père et l'agent de Patrick Cutrone ne sont pas passés inaperçus. Rapporté par Calciomercato.com, le cliché a vite fait le tour sur les réseaux sociaux des tifosi de l'AC Milan, inquiets pour l'avenir de leur attaquant. De son côté, le média italien explique que les Colchoneros sont en effet intéressés par l'international italien, ce qui expliquerait donc la présence de son clan à Madrid...

Notre avis : Doublure de Piatek à Milan, Cutrone a perdu son sourire ces dernières semaines. Toutefois, le club italien n'a aucune intention de s'en séparer.

Maxime Lopez est courtisé

Les performances de Maxime Lopez avec l'OM ne passent pas inaperçues. Alors qu'il est l'un des artisans du regain de forme marseillais, le jeune milieu de terrain serait très suivi du côté de la Liga. L'hiver dernier, c'est le FC Séville qui l'aurait étudié de près. Mais d'autres clubs espagnols seraient également sur ses traces... L'information est signée La Provence.

Notre avis : Lopez rayonne dans le milieu de terrain marseillais. Logique qu'il soit observé, mais l'OM a l'intention de conserver son minot.

Maxime Lopez (OM)Getty Images

Saïss prolonge à Wolverhampton

Ce jeudi, Wolverhampton a annoncé avoir prolongé le contrat de son milieu de terrain Romain Saïss. Le Marocain dispose désormais d'un bail qui court jusqu'en 2021.

Notre avis : Auteur de 2 buts en 13 matches de Premier League, Saïss est bien parti pour rester à Wolverhampton.

Oblak va prolonger à l'Atlético

Une nouvelle fois exceptionnel face à la Juventus (2-0), mercredi soir, Jan Oblak va prolonger à l'Atlético Madrid. Selon Marca, un accord aurait été trouvé ces dernières heures entre les parties. Le quotidien madrilène annonce que le gardien sera le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif madrilène. AS confirme la nouvelle et parle d'un salaire compris entre 10 et 12 millions d'euros. La clause libératoire du joueur serait comprise entre 150 et 200 millions d'euros.

Notre avis : Oblak est l'un des meilleurs gardiens du monde. Son ancienne clause libératoire (100 millions) était risquée pour l'Atlético. Prolongation logique.