Officiel : Rio Mavuba, retraité du monde pro, signe à Mérignac-Arlac (N3)

Rio Mavuba, 34 ans et formé aux Girondins, revient dans sa région d'origine dans un club entraîné par Antoine Verges, un de ses meilleurs amis et ancien partenaire du centre de formation bordelais. Le milieu international (13 sélections de 2004 à 2014), professionnel pendant quinze ans avec des passages à Villarreal, Lille où il a réalisé le doublé championnat-Coupe de France en 2011, et au Sparta Prague la saison dernière, devrait débuter officiellement avec sa nouvelle équipe le 6 octobre lors d'un match contre Lège-Cap-Ferret.

En parallèle, celui qui se destine à devenir entraîneur à Lille en 2020, est devenu récemment consultant pour RMC Sport.