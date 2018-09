Officiel : Sergio Busquets prolonge au Barça jusqu'en 2023

Le feuilleton est terminé. Et l'épilogue était celui attendu. Comme prévu et annoncé, Sergio Busquets a prolongé son contrat au Barça. L'international espagnol est désormais lié aux Blaugranas jusqu'en 2023. Concernant sa clause libératoire, cette dernière passe de 200 à 500 millions d'euros. Vice-capitaine du club catalan, Busquets, courtisé par de nombreuses équipes, ne quittera donc pas le Camp Nou.

Avec 490 matches au compteur, Busquets a tout connu au Barça. Et son palmarès parle de lui-même : sept titres de champion d'Espagne, six Coupes du Roi, trois Ligues des Champions... Au total, il compte 28 titres. Le but, désormais, est d'en accumuler d'autres.