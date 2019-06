Isco et de l’argent en échange de Pogba ?

D'après Don Balon, Florentino Pérez aurait un plan pour convaincre Manchester United de céder Paul Pogba au Real Madrid. Le président espagnol envisagerait de proposer son milieu de terrain Isco ainsi que 40M€ pour le transfert de Paul Pogba. Le média espagnol semble croire qu'avec 30M€ supplémentaires, soit Isco + 70M€, MU pourrait être disposé à réaliser cette transaction.

Notre avis : Avec ce deal, en plus d’un très bon joueur et d’une belle somme d’argent, Manchester United aurait le plaisir de priver son rival Manchester City d’une de ses cibles prioritaires pour ce mercato (Isco). Un aspect non négligeable.

Paul PogbaGetty Images

Le Real a un plan pour Mbappé

Marca consacre sa Une à Kylian Mbappé ce samedi. Selon le quotidien madrilène, le plan de la Casa Blanca est infaillible puisque le prodige aurait pour l’instant repoussé les propositions de prolongation faites par le PSG histoire de forcer son départ l’été prochain, à deux ans du terme de celui-ci.

Notre avis : Venant d’un média pro Real Madrid, c’est à prendre avec de très grosses pincettes…

Neymar : le deal que pourrait accepter le PSG

Officiellement, le PSG n'est pas vendeur de sa star brésilienne. Ou alors pour un chèque de l'ordre de 300M€. Mais d'après les informations du Parisien, le club de la capitale pourrait se laisser séduire autour d'un autre montage : une somme de l'ordre de 130€ à 150M€ avec la possibilité de prendre aussi deux joueurs de son choix.

Notre avis : Malgré cette nouvelle possibilité, ce deal est encore très loin d'être fait.

Le PSG sur Bonucci ?

Selon Goal Italia, le club parisien aurait noué le contact avec l’entourage du défenseur turinois pour compléter son arrière-garde après l’échec annoncé du dossier De Ligt. Une information confirmée par la Gazzetta ce samedi matin.

Notre avis : Avec l'arrivée de Sarri à la tête de l'équipe et celle annoncée de De Ligt, Bonucci risque de perdre sa place de titulaire à la Juventus. Alors pourquoi pas sauter sur cette occasion.

Leonardo BonucciGetty Images

Accord OL – LOSC pour un deal à 37M€

A Lyon, cela s’active dans le sens des arrivées. Selon L’Équipe, le club rhodanien a trouvé un accord avec le LOSC autour de 37 millions d’euros pour le duo Thiago Mendes - Youssouf Koné. Le transfert serait accompagné d’un pourcentage de 25% en cas de revente du jeune défenseur mais les négociations sont encore en cours.

Notre avis : Une belle affaire financière pour Lille qui peut se frotter les mains.

Thiago MendesImago

Palencia à Saint-Étienne ?

Après un prêt à Bordeaux la saison passée, Sergi Palencia pourrait poursuivre sa carrière en L1. D'après El Mundo Deportivo, le latéral droit de Barcelone se serait mis d'accord avec Saint-Etienne. Les Verts chercheraient à trouver un terrain d'entente avec le Barça pour son transfert.

Notre avis : Saint-Etienne devrait avoir du mal à financer ce transfert tant que celui de Saliba ne sera pas réglé.

Koundé pourrait bientôt rejoindre Séville

Alors que Bordeaux comptait sur lui pour la saison prochaine, Jules Koundé pourrait finalement rapidement faire ses bagages. D'après L'Équipe, le Séville FC aurait déjà fait trois offres pour le défenseur de 20 ans (15M€, 18M€, 20M€), toutes repoussées par la direction girondine. Mais une nouvelle proposition pourrait suffire à convaincre Bordeaux de lâcher son joueur.

Notre avis : Une belle affaire financière, mais une très grosse perte sur le plan sportif pour Bordeaux.

Une offre de Séville pour Ocampos

Selon L'Équipe, le FC Séville aurait transmis une offre à l'OM pour tenter de recruter Lucas Ocampos. Son montant serait de 13M€. L'Argentin ne possède plus qu'une année de contrat avec Marseille.

Notre avis : Marseille a absolument besoin de vendre. Ce qui pourrait bien conduire au départ d’Ocampos.

Thomas Meunier et Lucas Ocampos lors de OM-PSG / Ligue 1Getty Images

Rennes à l’action pour Mendy

D'après Goal.com, le Stade Rennais aurait formulé une offre pour tenter de recruter Étienne Mendy. Olivier Létang aurait même échangé avec le gardien. Mais le Stade de Reims se montrerait très gourmand pour l'instant.

Notre avis : Reims possèderait de belles offres provenant d’Angleterre pour son gardien. Rennes risque de devoir s’aligner pour pouvoir faire venir Mendy.

Savanier va bien rejoindre Montpellier

Meilleur passeur de L1 avec Nîmes cette saison, Téji Savanier va bien quitter les Costières. Selon L’Équipe, l’officialisation de l’arrivée du milieu de terrain, contre 10 millions d’euros et pour un contrat de 4 ans, devrait se faire lundi par Montpellier. Son départ a d’ailleurs été confirmé par le directeur sportif de Nîmes auprès du Midi Libre : "C'est un crève-coeur de voir partir Téji. Il a énormément apporté à Nîmes Olympique, on lui doit beaucoup. Il avait pris une décision dans sa tête... L'important, c'est que tout le monde, nous, Montpellier, le joueur s'y retrouve."

Notre avis : 10M€ ? Un très gros investissement pour Montpellier. Signe que le club mise beaucoup sur ce joueur.

Téji SavanierGetty Images

Philippoteaux à Nîmes, Bouanga bientôt à Saint-Étienne ?

D'après le journaliste Manu Lonjon, Saint-Étienne et Nîmes seraient tout proches de trouver un accord pour le transfert de Denis Bouanga. Celui-ci pourrait intervenir durant ce week-end. En attendant, le club gardois a officialisé l’arrivée pour trois saisons de Romain Philippoteaux, en provenance d’Auxerre.

Notre avis : Philippoteaux joue au même poste que Bouanga et a connu la Ligue 1 avec Lorient. Ce pourrait être une bonne pioche pour remplacer le Gabonais.

Parme fait une offre à Balotelli

D'après la Gazzetta di Parma, le club de Serie A aurait transmis une offre de contrat à Mario Balotelli. Le salaire proposé serait de 2M€ par an plus des bonus. Ces derniers jours, la presse indiquait que l'attaquant italien espérerait toucher 4M€ par an.

Notre avis : On connait bien Mario Balotelli maintenant. Il va certainement attendre une meilleure offre.

Mario BalotelliGetty Images

Barella finalement vers la Roma

On s'attendait à le voir arriver à l'Inter. Finalement, Nicolo Barella devrait rebondir à la Roma. Comme l'explique le Corriere dello Sport, le club de la Louve aurait fait la différence en proposant à Cagliari 35M€ ainsi que le Français Grégoire Defrel (estimé à 15M€).

Notre avis : Un joli coup pour la Roma qui, contrairement à l’Inter, ne pouvait pas proposer la Ligue des champions la saison prochaine à Barella.