Pavard, Rabiot, Keylor Navas : les 11 infos mercato qui vous ont échappé jeudi 3 janvier

Le Barça entre en course pour Pavard…

En difficulté cette saison avec Stuttgart qui lutte pour son maintien en Bundesliga, Benjamin Pavard est pourtant courtisé par des grands d'Europe. Après le Bayern et Naples, c'est le FC Barcelone qui souhaite recruter le défenseur français. Selon Sky Italia, les Blaugrana ont déjà lancé les discussions avec les agents et l'avocat du champion du monde.

Notre avis : Pavard conserve une belle cote mais devra retrouver son meilleur niveau en seconde partie de saison.

…et attend la décision de Rabiot

Si Adrien Rabiot refuse de prolonger au PSG, il ne connait pas encore le nom de son prochain club. La préférence du milieu de terrain de 23 ans semblait aller au FC Barcelone mais le quotidien catalan Mundo Deportivo assure ce jeudi que son entourage continue d'étudier différentes pistes et de discuter "avec tout le monde". La Juventus et Tottenham sont intéressés.

Notre avis : A force de tergiverser, Rabiot pourrait finir par déchanter.

Le PSG peut oublier Doucouré

Pisté par le Paris Saint-Germain pour renforcer l'entrejeu des champions de France, Abdoulaye Doucouré ne devrait revenir en Ligue 1 cet hiver. L'Evening Standard assure que Watford, qui a prolongé le contrat du joueur français jusqu'en 2023 l'été dernier, n'est pas vendeur en ce mois de janvier. La publication anglaise estime en outre le prix de l'ancien Rennais à 55 millions d'euros, une somme pas vraiment en phase avec les contraintes du PSG liées au fair-play financier.

Notre avis : Les dirigeants parisiens sauront trouver une autre solution.

Defoe en route pour les Rangers

Jermaine Defoe va découvrir le championnat écossais et évoluer sous les ordres de Steven Gerrard. Selon Sky Sports, Bournemouth a accepté de prêter son attaquant de 36 ans aux Glasgow Rangers pour un an et demi avec la possibilité de le récupérer l'été prochain puis l'hiver suivant. Defoe n'a disputé que 5 matches avec les Cherries cette saison.

Notre avis : Un renfort d'expérience à moindre coût pour un club qui retrouve de solides ambitions.

Alessandrini dans le viseur de Parme

L'ancien Marseillais pourrait bien revenir en Europe cet hiver. Romain Alessandrini plait beaucoup à Parme qui cherche un renfort offensif selon RMC Sport. L'ailier de 29 ans également passé par Gueugnon, Clermont et Rennes a marqué 11 buts en 26 matches de MLS avec le Los Angeles Galaxy durant la saison 2018.

Notre avis : Une opportunité intéressante pour Alessandrini dont la carrière en Europe garde un goût d'inachevé.

Navas prolonge au Real Madrid

Annoncé dernièrement sur les tablettes d'Arsenal, Keylor Navas ne rejoindra pas les Gunners cet hiver. Unai Emery a nié toute approche et ne cherche pas de gardien. Le portier costaricien a surtout prolongé son contrat au Real Madrid d'une année supplémentaire soit jusqu'en juin 2021 selon La Sexta et Marca. Il touchera un salaire annuel de 5 millions d'euros.

Notre avis : Les émoluments compensent souvent le manque de temps de jeu.

Braithwaite en prêt à Leganes

L'ancien Toulousain va découvrir la Liga. Martin Braithwaite reste sous contrat avec Middlesbrough jusqu'en juin 2021 mais il est prêté pour six mois au CD Leganes. Auteur de 3 buts en 17 matches de Championship cette saison, l'international danois de 27 ans va renforcer l'attaque de l'actuel 16e du championnat espagnol.

Notre avis : Leganes va pouvoir profiter de la grinta de Braithwaite.

L'OL verrouille Gouiri

L'OL verrouille un de ses talents offensifs. Victime d'une rupture du ligament croisé au genou gauche au mois d'août et pisté récemment par Lens, Amine Gouiri a finalement prolongé d'un an le contrat qui le lie à Lyon. L'avant-centre de 18 ans a signé jusqu'en 2022 et fait partie du groupe lyonnais partie en stage en Espagne cette semaine. Il pourrait prochainement retrouver la compétition.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour les deux parties.

Le Bayern prêt à miser gros sur Hudson-Odoi

Les dirigeants munichois ont fait de Callum Hudson-Odoi leur priorité hivernale et comptent bien convaincre leurs homologues de Chelsea. Selon Sky Sports, le Bayern est revenu à la charge avec une troisième offre de plus de 33 millions d'euros pour recruter l'ailier anglais de 18 ans qui souhaite changer d'air pour gagner du temps de jeu.

Notre avis : Chelsea a recruté Pulisic mais va perdre un jeune talent.

Naples en pince pour Lozano

Très convoité après le Mondial en Russie, Hirving Lozano a confirmé ses excellentes dispositions avec le PSV Eindhoven durant la première de saison. Auteur de 15 buts et 8 passes décisives en championnat et en Ligue des champions, le Mexicain plait beaucoup à Naples selon la Gazzetta. Le club italien espère que les négociations mèneront à un transfert l'été prochain même si le PSV réclame 35 millions. Naples s'intéresse aussi à l'Ivoirien Hamed Junior Traoré d'Empoli qui coûterait beaucoup moins cher.

Notre avis : Lozano sera certainement trop coûteux pour Naples l'été prochain.

La Juve se jette sur une pépite de Braga

Après CR7, la Vieille Dame a un nouveau Portugais dans le viseur. Il s'agit de Francisco Trincao, prodige du Sporting Braga. L'attaquant de 19 ans vient de débuter en équipe première mais est déjà suivi de près par l'Inter. Selon la Gazzetta, les dirigeants turinois ont rencontré son agent Jorge Mendes et cherchent la meilleure solution pour la progression de ce jeune joueur.