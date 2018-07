Pavard, Schmeichel, Willian : les 12 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Stuttgart verrouille Pavard

Benjamin Pavard a marqué les esprits samedi avec son fantastique but contre l'Argentine et sa cote grimpe forcément en flèche. Stuttgart pourrait vouloir le céder à un excellent prix mais ce n'est pas la volonté de son directeur sportif qui s'est exprimé hier dans les colonnes du Stuttgarter Nachrichten. "Nous ne vendrons pas Pavard pour 50 millions cet été, a assuré Michael Reschke. Nous voulons le garder encore un an. Nous sommes prêts à trouver une solution pour le 1er juillet 2019 avec un club qui négociera de manière correcte".

Notre avis : Une décision intelligente du club allemand.

Un échange Morata-Higuain dans les tuyaux

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus et Chelsea songent à un incroyable deal. Gonzalo Higuain filerait à Chelsea pendant qu'Alvaro Morata rejoindrait la Juventus. Une chose est certaine, la relation entre l'attaquant argentin et la Vieille Dame n'est plus la même. Et Maurizio Sarri, le futur probable coach des Blues, souhaiterait récupérer son ancien attaquant au Napoli. De son côté, Morata a d'ores et déjà donné son aval pour une arrivée en Italie et un éventuel retour à Turin, où il a évolué pendant deux saisons (2014-2016).

Notre avis : Doucement mais sûrement, cet échange gagne en crédibilité.

Une très belle offre pour Plea

L'OGC Nice avait récemment refusé une offre de 18 millions en provenance de Mönchengladbach pour Alassane Plea, une nouvelle proposition à hauteur de 30 millions est arrivée de la part de West Ham assure Sky Sports. Le média britannique ajoute que Newcastle, Fulham et Tottenham sont également intéressés.

Notre avis : Cette fois, les Aiglons vont réfléchir sérieusement.

Arsenal officialise Sokratis

Les Gunners tiennent leur troisième recrue. Il s'agit comme attendu de Sokratis Papasthatopoulos. Après Leno et Lichtsteiner, Arsenal mise de nouveau sur un joueur expérimenté. Le défenseur central grec de 30 ans arrive en provenance de Dortmund. Le montant du transfert et la durée du contrat n'ont pas été précisés par le club londonien même si une indemnité de 20 millions d'euros est évoquée par la presse anglaise. Le joueur semble en tout cas ravi.

Notre avis : Les Gunners musclent leur jeu.

Le PSG attend Buffon...

Comme annoncé depuis maintenant des semaines, Gianluigi Buffon va bien signer au PSG. Si le club parisien était occupé à renflouer ses caisses ces dernières semaines, il ne devrait désormais plus tarder à officialiser l'arrivée du quadragénaire. Quand ? D'ici à la fin de semaine selon La Gazzetta dello Sport et L'Equipe. Buffon signera un contrat d'un an (+un en option) assorti d'un salaire de 4 millions d'euros/an. "Je ne m'arrête pas car je me sens encore compétitif et je veux prendre du plaisir", a confié l'ancien portier de la Juve dimanche lors d'un évènement promotionnel.

Notre avis : Même s'il n'est plus tout jeune, le PSG tient enfin le très grand gardien qui lui manquait.

Gianluigi BuffonGetty Images

... et fait confiance à Adli et Dina Ebimbe

Journée chargée pour le club parisien. Après le départ de Berchiche, le PSG a annoncé que Yacine Adli et Eric Junior Dina Ebimbe avaient signé leur premier contrat professionnel portant sur les trois prochaines saisons. Adli, milieu de terrain de 17 ans a disputé le dernier match de la saison de L1 avec le club parisien. Son coéquipier de 17 ans également n'est encore jamais apparu en équipe première mais s'était distingué en Youth League.

Notre avis : Souvent critiqué pour laisser filer ses joueurs formés au club, le PSG a su empêcher Adli de rejoindre Arsenal.

Boateng finalement parti pour rester au Bayern

La tendance semblait récemment à un départ de Jérôme Boateng du Bayern Munich. Selon le Süddeutsche Zeintung, le défenseur central devrait finalement rester au sein du club bavarois une saison de plus. Le joueur de 29 ans a raté son Mondial avec l'Allemagne et aucune offre intéressante n'est arrivée sur la table des dirigeants du Bayern. De plus, Boateng souhaite évoluer sous les ordres du nouveau coach Niko Kovac qui espère également conserver le buteur Robert Lewandowski.

Notre avis : Boateng et Lewandowski ont peu brillé en Russie mais ce sera plus simple de retenir le défenseur.

Vidéo - Bayern - Kovac pose avec ses nouvelles couleurs 00:35

Lille s'offre Bamba et Ikoné

Les Dogues tiennent leurs deux premières recrues et les deux se prénomment Jonathan. Le LOSC a d'abord annoncé l'arrivée de Jonathan Bamba, 22 ans, qui a signé pour 5 ans. Il était libre après la fin de son contrat à Saint-Etienne où il a bien connu l'actuel coach nordiste Christophe Galtier. Jonathan Ikoné, 20 ans, s'est également engagé pour 5 ans mais son transfert en provenance du PSG a coûté 5 millions d'euros.

Notre avis : Deux renforts prometteurs et à moindre coût pour Lille.

Des prétendants de poids pour Schmeichel

Excellent hier soir contre la Croatie malgré l'élimination du Danemark en huitième de finale de la Coupe du monde, Kasper Schmeichel pourrait bien quitter les Foxes. Selon Sky Sports, le portier danois de Leicester est pisté par Chelsea qui s'attend à perdre Thibaut Courtois mais aussi par la Roma qui devrait voir Alisson Decker s'en aller.

Notre avis : Un joli jeu de chaises musicales se prépare chez les gardiens.

Kasper Schmeichel of Denmark applauds fans after the 2018 FIFA World Cup Russia group C match between Peru and Denmark at Mordovia Arena on June 16, 2018 in Saransk, Russia.Getty Images

Lafont signe à la Fiorentina

C'est désormais acté, Alban Lafont devient le nouveau gardien de la Viola. Le portier de 19 ans a signé un contrat de cinq après avoir passé sa visite médicale. Toulouse doit obtenir 7 millions d'euros plus 1,5 million en bonus en échange de son joueur et l'a salué dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Le gardien de 19 ans, déjà très expérimenté pour son jeune âge après 3 années en Ligue 1, va découvrir - toujours en violet - la Serie A. Le TFC tient à remercier le Pitchoun pour son investissement et ses performances".

Notre avis : Un talent que les autres clubs français ont laissé passer.

Willian c'est 80 millions d'euros

C'est en tout cas ce qu'affirme Mundo Deportivo. Le quotidien catalan confirme l'intérêt du FC Barcelone pour le Brésilien de Chelsea. Le joueur n'est pas contre un transfert mais les Blues réclament pas moins de 80 millions d'euros pour l'ailier de 29 ans. Le Barça pourrait même se résoudre à accepter une offre de 50 millions pour Paulinho afin d'acheter Willian.

Notre avis : Vu les belles performances de Willian au Mondial, la tentation sera grande pour le Barça.

Batista Mendy passe pro à Nantes

Les Canaris font confiance à leur centre de formation et ont fait signer un premier contrat professionnel à Batista Mendy. Le défenseur central de 18 ans et 1,91m est désormais lié au FC Nantes pour les trois prochaines saisons. "C'est un rêve depuis que je suis gosse, s'est réjoui le jeune joueur. Cette signature prouve que, depuis mon arrivée en 2015, j'ai bien travaillé".