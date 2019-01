Payet, Naldo, Godin, les 14 infos mercato qui vous ont échappé ce mercredi 2 janvier

L'OM pense toujours à Balotelli

Le feuilleton olympien de l'été reprend cet hiver. Selon L'Equipe, certains dirigeants de l'OM continuent de songer au recrutement de Mario Balotelli. La venue de l'attaquant italien ne s'était pas concrétisée lors de la dernière intersaison mais sa situation délicate à Nice rebat forcément les cartes. Marseille cherche désespérément un avant-centre et l'OGCN ne retiendra pas Balotelli.

Notre avis : S'il retrouve la forme et le moral, Balotelli peut faire beaucoup de bien à l'OM.

Une belle offre en Chine pour Payet

Entre dégraissage et recrutement indispensable, l'Olympique de Marseille ne manque pas de dossiers chauds cet hiver. Le quotidien La Marseillaise fait le point sur le mercato phocéen et évoque le cas de Dimitri Payet qui aurait reçu une alléchante proposition en provenance de Chine et se donnerait le temps de la réflexion. Les détails de cette offre n'ont toutefois pas été dévoilés.

Notre avis : Malgré une certaine méforme, Payet doit rester à Marseille.

Batshuayi dit non à Henry et Monaco…

Selon les informations du journaliste Hector Gomez, de la radio Levante 97.7, Michy Batshuayi, l'attaquant du Valence CF, a récemment refusé les propositions de l'AS Monaco, de l'AS Roma et Everton. En difficulté à Valence, où il n'a pas convaincu Marcelino depuis son arrivée en prêt l'été dernier, le joueur souhaite s'imposer du côté de Mestalla. Selon le journaliste, le buteur appartenant à Chelsea a reçu un appel personnel de Thierry Henry. Valence souhaiterait mettre fin au prêt du joueur en ce mois de janvier.

Notre avis : L'ASM doit se tourner vers d'autres pistes.

Michy BatshuayiGetty Images

…qui attendent Naldo

L'ASM avance vite sur le dossier Naldo. Nice-Matin annonce ainsi que le défenseur central brésilien de 36 ans a passé sa visite médicale en vue d'un transfert en provenance de Schalke 04. Selon le quotidien azuréen, le joueur a trouvé un accord avec les dirigeants monégasques qui négocient désormais avec leurs homologues de Schalke 04.

Notre avis : Un élément d'expérience mais dont les capacités athlétiques laissent songeur.

Naldo (FC Schalke 04)Getty Images

Montpellier s'offre un international uruguayen

Le MHSC lance son mercato hivernal avec l'arrivée de Mathias Suarez. L'international uruguayen débarque en provenance du Defensor contre un montant estimé à 950.000 euros. Le polyvalent défenseur de 22 ans s'est engagé avec Montpellier jusqu'en 2023. "J'ai d'abord pour objectif de m'adapter au championnat français car il est différent de celui de l'Uruguay mais je vais tout donner pour y parvenir le plus rapidement possible et aller le plus haut possible avec le MHSC", a assuré le joueur.

Notre avis : A priori une bonne pioche pour le MHSC.

Ramsey parti pour rester à Arsenal jusqu'en juin

Interrogé sur le futur d'Aaron Ramsey, mardi après le succès d'Arsenal face à Fulham en championnat (4-1), Unai Emery, le technicien des Gunners, a expliqué que le joueur, en fin de contrat le 30 juin prochain, devrait rester jusqu'à la fin de la saison. Et ce malgré les contacts avec la Juventus. "Il travaille avec nous actuellement et je pense que oui (qu'il restera jusqu'à la fin de la saison", a indiqué Emery.

Notre avis : Ramsey dispose d'encore un mois pour céder aux avances de la Juve.

Fin de carrière en vue pour Diarra

L'aventure de Lassana Diarra en tant que joueur du PSG a de bonnes chances de se terminer plus tôt que prévu. Un an après son arrivée dans le club de la capitale, le milieu de terrain n'entre clairement pas dans les plans de son entraîneur Thomas Tuchel et est aussi souvent blessé. Du coup, le joueur de 33 ans et ses dirigeants discutent actuellement d'une résiliation de son contrat qui court jusqu'au mois de juin. Selon L'Equipe, Diarra mettrait ainsi un terme à sa carrière de joueur malgré un certain intérêt pour la MLS. Il pourrait cependant vite se reconvertir avec un poste au sein de l'organigramme parisien.

Notre avis : Même s'il a diversifié ses activités, Diarra pourrait s'offrir un dernier challenge sur les terrains.

Lassana Diarra (PSG)Getty Images

Tottenham à fond sur Bowen

Très discrets sur le marché des transferts l'été dernier, les Spurs pourraient bien se réveiller cet hiver. Selon Sky Sports, Tottenham suit de près Jarrod Bowen, ailier droit polyvalent de Hull City. Le joueur de 22 ans qui en est déjà à 10 buts et 3 passes décisives en Championship cette saison coûterait au moins 22 millions d'euros.

Notre avis : Un renfort offensif ne serait pas superflu pour les ambitieux Spurs.

Ça coince entre Godin et l'Atlético

Les Colchoneros doivent se préparer à des négociations tendues. Selon Marca, les relations se tendent entre les dirigeants de l'Atlético et Diego Godin qui arrive en fin de contrat en juin. Le défenseur qui a refusé une belle offre de Manchester United l'été dernier attendait une nette revalorisation salariale de la part de l'Atlético mais celle-ci tarde à arriver. Le joueur de 32 ans pourrait ainsi de laisser tenter par un départ dès cet hiver pour signer un dernier gros contrat dans sa carrière. Filipe Luis et Juanfran se trouvent dans la même situation.

Notre avis : Les dirigeants de l'Atlético manquent de fonds pour satisfaire les prétentions de leurs cadres.

Everton revient à la charge pour Malcom

Déjà intéressés par Malcom l'été dernier avant de le voir rejoindre le Barça, les Toffees se sont logiquement manifestés de nouveau récemment et espéraient récupérer l'ancien Bordelais qui peine à s'imposer chez les Blaugrana. Cependant, selon Marca, Malcom a refusé la proposition d'Everton car il espère gagner davantage de temps de jeu dans l'équipe barcelonaise.

Notre avis : Malcom va certainement encore devoir se contenter d'un rôle de remplaçant chez les Blaugrana.

Wolverhampton prêt à miser gros sur Abraham

Auteur de 16 buts en 210 matches de Championship avec Aston Villa cette saison, Tammy Abraham voit sa cote monter en flèche. Selon Sky Sports, l'attaquant prêté par Chelsea a tapé dans l'oeil de Wolwerhampton, actuel 8e de premier League. Les Wolves sont prêts à débourser 20 millions d'euros pour recruter le joueur de 21 ans.

Notre avis : Encore un petit effort et Chelsea pourrait se laisser convaincre.

Le Bayern prépare sa mue

Peu actif ces derniers temps sur le marché des transferts, le club bavarois s'apprête à hausser le ton. Selon Bild, les dirigeants munichois comptent d'abord renforcer leur défense et négocient actuellement avec l'Atlético Madrid pour le transfert de Lucas Hernandez qui coûterait moins que les 80 millions d'euros annoncés s'il arrive l'été prochain. Le Bayern vise aussi Benjamin Pavard que Stuttgart pourrait céder contre 35 millions d'euros. Le jeune milieu bordelais Aurélien Tchouaméni est également suivi de très près. Enfin, Timo Werner de Leipzig apparait comme la priorité offensive du Bayern.

Notre avis : La Bavière va prendre des accents français l'été prochain.

Le Zenith en pince pour Selnaes

Le Zénith Saint-Pétersbourg cherche un milieu défensif et lorgne sur la Ligue 1. Après le Lyonnais Lucas Tousart, le club russe s'intéresse de près au Stéphanois Ole Selnaes selon L'Equipe. L'ASSE compte cependant sur son international norvégien de 24 ans sous contrat jusqu'en 2020 et réclame au moins 10 millions d'euros.

Notre avis : Les Verts perdraient gros en cas de départ de Selnaes.

Thorgan Hazard pour remplacer Pulisic ?

Le BvB a vendu Christian Pulisic à Chelsea contre 64 millions d'euros et va pouvoir encore en profiter jusqu'à la fin de saison mais doit trouver son successeur. Selon le quotidien belge Het Laatste Nieuws, Dortmund envisage de recruter Thorgan Hazard. L'ailier de 25 ans réalise un solide début de saison sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach avec 9 buts et 6 passes décisives en 17 matches de Bundesliga.

Notre avis : Le frère d'Eden mérite de se retrouver sur les tablettes de Dortmund mais sera difficile à débaucher.