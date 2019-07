Manchester fait encore grimper le prix de Pogba

D'après plusieurs tabloïds britanniques, dont le Daily Mirror, Manchester United aurait décidé de durcir encore sa position dans le dossier Pogba après les récentes déclarations de l'agent Mino Raiola sur les envies de départ de son poulain. MU demanderait désormais 180 millions de livres (soit 200 millions d'euros) pour son milieu de terrain français.

Notre avis : Un jeu de poker-menteur qui risque de durer un long moment cet été.

L’Ajax confirme "un possible transfert" de De Ligt

L'Ajax Amsterdam a publié, sur son site internet, la liste des 28 joueurs qui partent en stage en Autriche. Et comme attendu, Matthijs De Ligt n'en fait pas partie. Le club précise qu'il "ne voyage pas avec le groupe en attendant un possible transfert". Signe que le défenseur central est bien en route pour la Juventus. La presse parle d'un accord entre les deux clubs autour d'une indemnité de 70M€.

Notre avis : A moins d’un problème à la visite médicale, on ne voit plus ce qui pourrait empêcher son arrivée à la Juventus.

De Ligt AjaxGetty Images

La Juve surveillerait Isco

La Juventus pourrait signer un autre gros coup dans ce marché des transferts. D'après El Mundo Deportivo, le club italien suivrait avec attention la situation du milieu espagnol Isco mais ne souhaiterait pas payer les 80M€ demandés par le Real Madrid. Le champion d’Italie compterait passer à l'action quand le joueur se sera aperçu qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu cette saison, et quand le club madrilène se résoudra à baisser le prix pour obtenir des liquidités pour le transfert de Pogba.

Notre avis : Une stratégie à première vue pertinente. Mais sa réussite n’est pas, pour autant, garantie.

Pépé au PSG ? Ça ne devrait pas arriver

Nicolas Pépé est un joueur très courtisé. Et Thomas Tuchel apprécierait beaucoup le joueur. Pour autant, ce n'est pas pour cela que l'Ivoirien débarquera au PSG cet été. Bien au contraire, si on se fie au Parisien. Un proche du LOSC a même avoué au quotidien : "Je pense qu'il n'y a aucune chance". Notamment parce que Lille demande une grosse somme d'argent pour sa pépite, de l'ordre de 80M€. Et que le club parisien n'aurait nullement l'intention d'effectuer un tel investissement sur un seul joueur dans ce mercato. Que Neymar reste au club, ou non.

Notre avis : Ne soyons pas totalement définitifs dans cette affaire. Il peut se passer encore beaucoup de choses qui pourraient modifier les plans initiaux.

Fekir, tendance à un départ

Que va faire Nabil Fekir cet été ? D'après Canal Plus, le champion du monde français aurait en tête de quitter Lyon cet été. Une tendance forte dans l'esprit du joueur puisque la chaine de télé dit qu'il ne sera plus Lyonnais "à 90%".

Notre avis : La volonté du joueur est importante, certes. Mais il faut aussi qu’un club veuille bien payer l’indemnité de transfert souhaitée par Lyon. Et on n’en est pas là.

Monaco : Lecomte bien avancé, Aguilar plutôt compromis ?

Depuis quelques jours, on connaît l'intérêt prononcé de l'AS Monaco pour les deux joueurs de Montpellier Benjamin Lecomte et Ruben Aguilar. Le transfert du gardien semble bien engagé avec une indemnité de l'ordre de 12M€ à 15M€, comme évoqué par L'Equipe. Mais d'après le Midi Libre, celui du latéral apparait beaucoup moins évident. La tendance actuelle semblerait plutôt être à un statu quo et une saison de plus dans l'Hérault.

Notre avis : C’est le jeu des négociations. Cela pourrait encore bien évoluer.

Lille officialise Jardim

Le club nordiste a fait part du recrutement de Léo Jardim. Le gardien brésilien de 24 ans a signé pour cinq saisons. Il arrive en provenance de Rio Ave, au Portugal, et sera la doublure de Mike Maignan.

Notre avis : On peut faire confiance à Luis Campos qui connait très bien le marché portugais.

Des touches en Ligue 1 pour Gnagnon

Après une saison compliquée à Séville, Joris Gnagnon pourrait retrouver le championnat de France cet été. D'après le média sévillan Estadio Deportivo, l'ancien défenseur rennais aurait reçu des sollicitations de Lyon, Marseille et Dijon. Si l'intérêt de l'OL qui date d'il y a quelques semaines semble moins évident désormais, les deux autres clubs français seraient toujours à l'affût et aimeraient obtenir un prêt.

Notre avis : On l’imagine mal être intéressé par Dijon qui a sauvé in extremis sa place en Ligue 1 la saison passée. Pour l’OM, ça pourrait davantage lui convenir.

Joris Gnagnon (Stade Rennais)Getty Images

Romao prolongerait à Reims

Alors que le club champenois est en train d'enregistrer le départ de son défenseur central belge Björn Engels pour Aston Villa, il serait en train de sécuriser l'avenir de son milieu Alaixys Romao. D'après L'Equipe, le joueur de 35 ans aurait accepté une prolongation de son contrat qui irait jusqu'en juin 2021.

Notre avis : Un taulier qui reste est toujours une bonne nouvelle. Surtout quand on perd, dans le même temps, un joueur précieux comme Engels.

Hwang Ui-Jo avec Bordeaux aux USA ?

D'après L'Equipe, Bordeaux pourrait compter sur son probable futur attaquant sud-coréen Hwang Ui-Jo dès la semaine prochaine. Le joueur de 26 ans, qui appartient encore au Gamba Osaka, pourrait directement débarquer aux Etats-Unis, du côté de Washington. Là même où le club part en tournée de pré-saison. Il devrait d'ailleurs être le seul attaquant recruté par les Girondins cet été.

Notre avis : Un gros risque pour Bordeaux. Ce sera quitte ou double.

Arsenal veut 10M€ pour Koscielny

Laurent Koscielny, qui souhaite quitter Londres, a refusé de s'envoler pour le stage de préparation d'Arsenal aux États-Unis. Mais les Gunners ne souhaitent pas lâcher leur défenseur si facilement. L'Evening Standard affirme que le club va demander près de 10 millions d'euros pour le Français de 33 ans. Le Daily Mail assure de son côté qu'Arsenal est déjà en quête d'un remplaçant, et songe à Ruben Dias, le défenseur de Benfica.

Notre avis : On imagine difficilement un club français aligner une telle somme pour un joueur de 33 ans.