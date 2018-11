Pogba, Ibrahimovic, Alba : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Ibrahimovic parle de son avenir

Zlatan Ibrahimovic va-t-il revenir à l'AC Milan en janvier prochain ? En Italie, les informations vont, pour le moment, dans ce sens. Mais alors qu'un prêt est évoqué, l'attaquant des Los Angeles Galaxy, lui, n'envisage pas cette formule. "Je ne partirai pas en prêt (...) Je suis actuellement au LA Galaxy, nous verrons ce qui va se passer. Le club a des envies, moi j’ai les miennes et le club les connaît bien. Ils savent quelles sont les offres que j’ai reçues, ils savent ce que je demande", explique "Ibra" dans des propos relayés par Mediaset.

Notre avis : Milan travaille actuellement au retour de Zlatan. Reste à voir si ça aboutira...

Zlatan IbrahimovicGetty Images

Thomas Partey ne quittera pas l'Atlético

Non, Thomas Partey ne compte pas quitter l'Atlético Madrid. Le joueur ghanéen, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2023 en mars dernier, a envie de "lutter" pour gagner sa place. "Quitter l'Atlético ? Non, je suis heureux ici pour le moment, même si ce n'est pas facile. Je veux me battre pour ma place et avoir du temps de jeu", a ainsi confié Thomas après la victoire face à Dortmund (2-0) mardi soir.

Notre avis : Simeone compte sur Thomas, en témoigne cette récente prolongation de contrat.

Alba négocie avec le Barça...

Sous contrat jusqu’en 2020 avec le Barça, Jordi Alba ne devrait pas quitter les Blaugrana de sitôt. Déjà évoquée il y a plusieurs semaines, sa prolongation de contrat avance selon Mundo Deportivo. Le club catalan souhaiterait même la boucler au plus vite, si possible avant la fin de cette année.

Notre avis : Un accord sera bientôt trouvé entre les deux parties, c'est certain.

Jordi AlbaEurosport

... qui devrait voir Malcom rester

Un but pour tout changer ? Rentré en cours de jeu face à l'Inter Milan (1-1) mardi soir, Malcom, pourtant régulièrement écarté du groupe par Ernesto Valverde, a inscrit son premier but en match officiel avec le Barça. Délivré, l'ancien attaquant de Bordeaux a même fondu en larmes après sa réalisation. Souvent envoyé ici et là depuis plusieurs semaines, Malcom devrait finalement rester en janvier prochain. "Mon rêve de faire l'histoire au Barça continue. Je travaille pour rester ici et réussir au Barça, et pour avoir la confiance de l'entraîneur", a confié l'intéressé après la rencontre. Fin des rumeurs ?

Notre avis : Parfois, un simple but peut tout changer. Malcom devrait rapidement pouvoir en témoigner...

Pogba évoque un retour à la Juve

Ce mercredi soir, Paul Pogba va faire son retour à Turin. En effet, Manchester United se déplace sur le terrain de la Juventus, l'ancienne équipe (2012-2016) de l'international français. Et Pogba ne s'en est jamais caché, il est resté très attaché aux Bianconeri. Au point d'y envisager un possible retour ? Du côté des médias italiens, les rumeurs vont en tout cas bon train. Du côté du joueur, on reste plus prudent.

"Revenir ici, c’est beau, j’ai commencé ici à jouer en tant que professionnel, à gagner des coupes et des scudetti. Maintenant je suis à Manchester United, je suis très heureux, a expliqué Pogba à Sky Sport. Revenir à la Juventus un jour ? Pour le moment je suis à Manchester United, j'ai un contrat ici, je suis heureux et je joue. En ce qui concerne l’avenir, on ne sait jamais, j’ai vécu de très belles années à la Juventus"

Notre avis : Après une première tentative l'été dernier, la Juve pourrait (re)tenter le coup pour Pogba lors du prochain mercato estival.