Zidane réclame Pogba

Le Real Madrid veut poursuivre sa mue. Après Eden Hazard et Luka Jovic qui sera présenté mercredi et en attendant l'arrivée très probable de Ferland Mendy, les Merengue sont désormais en quête d'un renfort au milieu de terrain. Selon Marca, le coach madrilène Zinedine Zidane fait clairement du recrutement de Paul Pogba sa priorité. Le technicien français ne voudrait pas de Christian Eriksen ou de Donny van de Beek. Manchester United réclame pourtant au moins 150 millions d'euros pour laisser filer son international tricolore mais Pogba, qui souhaite rejoindre le Real, tenterait de convaincre ses dirigeants de revoir leurs prétentions à la baisse.

Notre avis : L'affaire devrait encore durer quelques semaines.

Navas veut être libéré par le Real

Il reste deux ans de contrat à Keylor Navas avec le Real Madrid. Le portier n'entre plus dans les plans de Zidane mais n'accepterait de s'en aller que si le club lui payait ses deux années restantes et le laissait partir libre... Ce que le Real ne semble pas accepter pour le moment puisque le club espère le vendre pour 20 millions d'euros. Le PSG est sur le coup, mais est prêt à accepter les conditions salariales de Navas en échange d'un transfert gratuit.

Notre avis : Les dirigeants madrilènes n'ont aucune raison de faire un tel cadeau à Keylor Navas.

Keylor NavasGetty Images

Rebondissement dans le feuilleton Rabiot ?

Voilà une hypothèse pour le moins étonnante. Adrien Rabiot a vécu une saison cauchemardesque au PSG et n'a plus joué depuis six mois car il a refusé de prolonger son contrat se terminant à la fin du mois. Pourtant, selon Paris United, la situation du milieu de terrain de 24 ans pourrait nettement évoluer si le retour annoncé de Leonardo s'accompagne bien d'un départ de l'actuel directeur sportif Antero Henrique. Le joueur et le club parisien pourraient relancer des discussions pour un nouveau bail avec un salaire à hauteur de 10 millions d'euros par an.

Notre avis : Difficile d'imaginer une telle issue.

Oblak a des envies d’ailleurs

Selon ESPN, Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, sous contrat jusqu'en 2023, aimerait quitter le club dès cet été. Le Slovène a dû mal à faire confiance au projet sportif de son équipe et à croire en sa compétitivité après les départs d'Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, ou encore Diego Godin. Manchester United serait sur le coup et aurait même le dessus sur le Paris Saint-Germain car le portier veut jouer en Premier League.

Notre avis : Oblak peut légitimement se poser des questions mais United devra céder De Gea avant de penser à le recruter.

Atlético-Borussia OblakGetty Images

L'Atletico pense à Rebic

Bien obligés de renouveler leur effectif et notamment de refonder leur secteur offensif en raison du départ annoncé d'Antoine Griezmann, les Colchoneros lorgnent du côté de la Bundesliga. Selon Bild, les dirigeants de l'Atletico et plus particulièrement leur entraîneur Diego Simeone sont séduits par le profil d'Ante Rebic. L'attaquant croate de 25 ans a signé 9 buts et 4 passés décisives en 28 rencontres de Bundesliga avec l'Eintracht Francfort cette saison.

Notre avis : Une piste intéressante pour l'Atlético qui a sérieusement besoin de renforts.

Luka Jovic; Ante Rebic und Sébastien HallerGetty Images

Manchester United insiste pour Wan-Bissaka…

Aaron Wan-Bissaka, latéral droit de Crystal Palace, âgé de 21 ans, est très convoité par les Red Devils, qui aimeraient le faire venir dès cet été. Une première offre de 45 millions d'euros a été formulée, mais rejetée par le club londonien. Selon Sky Sports, United va revenir à la charge avec une offre supérieure, estimée à 67 millions d'euros. Si les négociations avec Crystal Palace n'aboutissent pas, le club mancunien se rabattra sur le prometteur Max Aarons de Norwich City selon Sky Sports. Aarons, 19 ans, plait également à Tottenham, au RB Leipzig et même à Crystal Palace qui devrait contacter les Canaries en cas de départ de Wan-Bissaka.

Notre avis : Cela fait cher pour un arrière droit.

Lyon cherche un remplaçant à Mendy

Les Gones s'attendent à voir Ferland Mendy rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours et cherchent donc un nouvel arrière gauche. Selon le média néerlandais Elf Voetbal, l'OL a jeté son dévolu sur le prometteur Equatorien Diego Palacios. Le joueur de 19 ans était prêté par Aucas à Willem II cette saison et a réussi 3 passes décisives en 27 matches d'Eredivisie.

Notre avis : L'OL va prendre des accents sud-américain.

Cahuzac et trois autres recrues pour Lens...

Les Sang et Or n'évolueront pas en Ligue 1 la saison prochaine après avoir perdu le barrage face à Dijon (1-1, 3-1) mais cela ne les empêche pas de recruter. Le RC Lens a annoncé ce mardi l'arrivée de quatre nouveaux joueurs : Yannick Cahuzac, Florian Sotoca, Manuel Perez et Clément Michelin. Cahuzac, ancien milieu de terrain de Toulouse, s'est engagé pour deux saisons. Même chose pour Perez qui arrive en provenance de Clermont. L'attaquant Sotoca qui évoluait à Grenoble a signé pour quatre ans. Enfin, Michelin rejoint le club nordiste pour les trois prochaines saisons.

Notre avis : Avec ces renforts, Lens va pouvoir jouer de nouveau la montée.

...que Centonze quitte pour Metz

Après une saison chez les Sang et Or, Fabien Centonze rejoint les Grenats. L'arrière droit de 23 ans est la première recrue du FC Metz, promu en Ligue 1 pour la saison 2019-2020. Il a signé un contrat jusqu'en 2024 après un exercice réussi au sein du RC Lens (35 matches de championnat, 2 passes décisives).

Notre avis : Centonze va pouvoir découvrir l'élite.

Naples à fond sur Lozano

Déjà très convoité l'hiver dernier, Hirving Lozano ne devrait pas rester longtemps au PSV Eindhoven. L'ailier droit mexicain de 23 ans plait en effet beaucoup aux dirigeants de Naples qui sont prêts à dépenser les 50 millions d'euros réclamés par le club néerlandais selon La Gazzetta dello Sport. Celui que l'on surnomme "Chucky" aurait déjà donné son accord aux Partenopei qui lui promettent un salaire annuel de 2,5 millions d'euros et un contrat de cinq saisons.

Notre avis : Une affaire en très bonne voie.

Isak à un pas de la Real Sociedad

La sélection suédoise s'est inclinée 3-0 lundi soir en Espagne mais Alexander Isak qui est entré en jeu en fin de rencontre n'a pas fait le voyage à Madrid pour rien. Selon Mundo Deportivo, l'avant-centre de 19 ans qui est revenu à Dortmund après un prêt à Willem II, a rencontré les dirigeants de la Real Sociedad. Les trois parties se seraient mises d'accord pour un transfert à hauteur de 10 millions d'euros et le joueur pourrait passer sa visite médicale ce mardi. Le très prometteur Isak était dans le viseur du Real Madrid ou du FC Barcelone.

Notre avis : Isak devrait progresser sereinement.

Alexander Isak, Willem II TilburgGetty Images

Porto songe à Buffon

Les Dragons cherchent un nouveau gardien après l'attaque cardiaque dont a été victime Iker Casillas. Selon la presse italienne, les dirigeants du FC Porto misent de nouveau sur l'expérience. La Gazzetta dello Sport et Tuttosport assurent ainsi que Gigi Buffon, 41 ans et libre depuis son départ du PSG, fait partie des joueurs visés tout comme le Lyonnais Anthony Lopes.