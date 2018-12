Pour le camp Rabiot, la décision de partir est "ferme et définitive"

Après le camp PSG, le camp Rabiot. Antero Henrique avait mis les pieds dans le plat en début de semaine en annonçant qu'Adrien Rabiot voulait quitter le club libre "à la fin de la saison". Deux jours plus tard, l'heure de la réponse a sonné. Et elle est venue de Véronique Rabiot, qui en a remis une couche sur RTL. Selon la mère du milieu de terrain, qui est aussi son agent, la décision son fils de s'en aller du PSG est ainsi "ferme et définitive".

Si Paris compte laisser sur le banc l'international français pour "une durée indéterminée" et qu'Antero Henrique a dénoncé une situation "irrespectueuse", Véronique Rabiot ferme définitivement la porte. "Aujourd'hui, la situation s'est totalement dégradée. Comment vous dire : non, ce n'est plus possible de revenir en arrière, évidemment non", a-t-elle lancé sur les ondes.

" Il achète sa liberté "

Le clan Rabiot essaye donc de reprendre la main. Et joue la carte de la "victime". Véronique Rabiot rappelle ainsi la pression exercée par le club en écartant le milieu du onze. Comme il y a quatre ans quand il était déjà en fin de contrat... "Je ne vois pas en quoi la situation est compliquée : c'est très simple, Adrien veut partir, le club ne veut pas le laisser partir, lâche Véronique Rabiot. Mais tout le monde le sait dans le monde du football que ce sont des pratiques qui ont lieu : le joueur ne joue plus pour qu'il signe sa prolongation. À l'époque, Adrien avait 19 ans, il n'a pas résisté, il a signé une prolongation. Aujourd'hui, il en a 23. Ce qu'il fait aujourd'hui, il achète sa liberté. Il achète sa liberté".

Si elle ne se prononce pas sur un possible départ dès cet hiver et dément tout accord avec le FC Barcelone ("Il n'y a aucun accord avec aucun club à aucun moment"), Véronique Rabiot prévient : son fils est prêt à attendre d'être libre en juin prochain pour choisir sa prochaine destination. "On n'est jamais préparé à autant de violence parce que c'est très violent. Mais il est obligé de l'accepter. C'est la seule façon pour lui d'être libre", annonce-t-elle.