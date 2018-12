Premier League - Neymar : "Je crois que tous les grands joueurs doivent y jouer un jour"

Neymar en a maintenant l'habitude. Depuis bien des années, l'international brésilien se retrouve régulièrement au coeur des rumeurs de mercato en tout genre. Envoyé un jour au Real Madrid, puis l'autre au Barça... ou encore un autre en MLS, l'attaquant du PSG ne cesse faire parler. Et ce jeudi, voilà qu'il agite de nouveau le marché des transferts. La raison ? Une déclaration faite lors d'un questions-réponses avec des célébrités sur sa chaîne Youtube.

Interrogé par un certain... Benjamin Mendy, Neymar, tout sourire en voyant l'international français, a expliqué qu'il ne dirait pas non à un éventuel avenir en Premier League. "La Premier League est une grande compétition. Une des plus grandes du Monde", estime le joue parisien. "On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, mais je crois que tous les grands joueurs doivent jouer, au moins une fois dans leur vie, en Premier League", annonce-t-il.

Une déclaration qui ne risque pas de passer inaperçue outre-Manche, où les tabloïds devraient rapidement s'en emparer. Pour rappel, Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022.