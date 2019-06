Le feuilleton continue. Et un nouvel épisode prend forme ce mardi avec "un accord de principe verbal" entre Neymar et le FC Barcelone portant sur un contrat de cinq ans annoncé par Sport. Le quotidien sportif catalan assure que l’attaquant brésilien n’a même pas souhaité négocier les conditions de son retour au Barça, sa priorité étant le sportif plus que le financier.

Pour retourner au Barça, Neymar est ainsi prêt à consentir une importante baisse de salaire. La publication espagnole assure que l’Auriverde a dit oui à des émoluments annuels de 24 millions d’euros net - contre 36,8 millions à Paris -, un salaire proche de celui qui était le sien au moment de son départ de Barcelone, à l’été 2017.

Sport assure encore que Neymar a accepté une des autres conditions imposées par Josep Maria Bartomeu, le président blaugrana : le retrait de sa plainte suite au non versement de sa prime de 26 millions d’euros liée à sa dernière prolongation de contrat en Catalogne, en octobre 2016. Le litige, ouvert depuis près de deux ans entre le joueur âgé de 27 ans et le Barça, devrait ainsi prendre fin.

Sport confie par ailleurs que Neymar dispose également d’une offre du Real Madrid, supérieure à celle de son meilleur ennemi sur le plan financier, mais que le joueur n’a pas hésité : il souhaite absolument retrouver le Camp Nou et "la joie de vivre" perdue à Paris, selon le journal sportif. Reste un obstacle de taille pour le Barça, "le plus compliqué" pour Sport : convaincre le PSG de lâcher sa superstar, recrutée pour la folle somme de 222 millions d’euros le 3 août 2017.