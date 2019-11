Le PSG veut aussi un milieu cet hiver

On le sait : le Paris Saint-Germain cherche un latéral pour cet hiver, et la piste Mattia De Sciglio a été réactivée depuis quelques semaines. L'Équipe ajoute ce dimanche que le PSG cherche également à se renforcer au milieu de terrain, et cherche un "milieu créatif à dominante offensive". Le directeur sportif parisien Leonardo aurait déjà établi sa short-list, "très réduite", mais Paris "ne compte pas faire de folie" d'après le quotidien.

Notre avis : La presse italienne évoquait la piste menant à Lucas Paqueta (AC Milan) au mois d'octobre. Il pourrait correspondre aux critères.

Benzema réfléchit à prolonger au Real

D'après ESPN, qui cite une "source proche du joueur", Karim Benzema aurait reçu une offre de prolongation de deux ans du Real Madrid, accompagnée d'une forte augmentation salariale. Le Français serait ainsi lié au club espagnol jusqu'en 2023, et toucherait presque autant que Sergio Ramos, l'un des joueurs les mieux payés du vestiaire. Le média américain précise que Benzema pourrait se décider vite, l'attaquant n'ayant pas vraiment envie d'aller voir ailleurs.

Notre avis : Les espoirs de Juninho, qui voulait rapatrier Benzema à l'OL, risquent d'être rapidement enterrés.

Pour Suarez, la MLS est "une possibilité"

Interrogé par ESPN sur sa relation avec son compatriote Nicolas Londeiro, joueur des Seattle Sounders, et sur un possible départ vers la Major League Soccer, Luis Suarez n'a pas rejeté cette éventualité : "J'ai parlé avec lui. La MLS est un championnat qui intéresse n'importe quel joueur, et je lui ai posé des questions sur la concurrence, sur ses coéquipiers. J'ai un contrat au Barça, et je suis très heureux ici, mais dans le futur, on ne sait jamais. C'est un championnat attrayant." L'Uruguayen a notamment été envoyé du côté de l'Inter Miami, future franchise créée par David Beckham.

Notre avis : Suarez a 32 ans, et sait que son temps au Barça est compté. L'Inter Miami peut être un challenge excitant… et surtout lucratif.

Prix d'ami pour Leipzig dans le dossier Haaland ?

Convoité par les plus grands clubs d'Europe, Erling Braut Haaland pourrait finalement atterrir au… RB Leipzig. Le Red Bull Salzbourg pourrait en effet faire une fleur à son club partenaire, et lui offrir son buteur à prix réduit, autour de 30 millions d'euros – bien loin des sommes annoncées, plus proches des 80 millions. Bild explique également que la famille du joueur serait favorable à un départ en Bundesliga, où il serait assuré d'avoir plus de temps de jeu et où le championnat correspondrait plus à ses qualités.

Notre avis : La piste est crédible. Éthique, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, cela dépendra également des offres des plus grands clubs, qui pourraient tout chambouler.

Sancho "humilié" par Dortmund, et prêt à partir ?

La lourde défaite face au Bayern (4-0) début novembre pourrait avoir créé une cassure entre Dortmund et Jadon Sancho. Sorti à la 36e minute, et cible des commentaires de son entraîneur Lucien Favre ("Ce que j'ai vu n'était pas bon"), l'Anglais se sentirait "humilié" et "non protégé" par le club, d'après The Athletic. Le milieu offensif aurait demandé un rendez-vous avec les dirigeants du BVB, et son entourage étudierait ses options pour l'été prochain, qui se résument d'après le média à Barcelone, Liverpool, Manchester United et le Real Madrid.

Notre avis : Les choses ont le temps de changer d'ici l'été prochain. Surtout si un nouveau coach arrive à Dortmund pour remplacer Favre, dont le poste est menacé.

Sterling lie son futur à Guardiola

D'après le Sun, relayé par le Daily Mail, Raheem Sterling n'a pas encore décidé de prolonger à Manchester City. Un an après avoir signé un nouveau bail jusqu'en 2023, l'Anglais aurait reçu une nouvelle proposition des Citizens, qui voudraient augmenter son salaire pour lui faire atteindre près de 500 000 euros hebdomadaires. Mais l'attaquant souhaiterait attendre de savoir si son entraîneur, Pep Guardiola, signe un nouveau contrat à Manchester. Le bail de l'Espagnol s'achève dans 18 mois.

Notre avis : Guardiola a répété qu'il irait au bout de son contrat, mais ne s'est pas prononcé pour la suite. En cas de départ, Sterling pourrait ne pas être le seul à vouloir quitter City.

Crystal Palace intéressé par Giroud, mais…

Annoncé proche de l'Inter Milan, Olivier Giroud aurait reçu une proposition venue de Londres. The Express assure ainsi que Crystal Palace souhaiterait enrôler l'attaquant de Chelsea. Le salaire demandé par le Français pourrait toutefois poser problème. The Sun assure toutefois, ce week-end, qu'un nouveau propriétaire pourrait prendre le contrôle des Eagles dans les prochains mois. Ce qui pourrait changer la donne.

Notre avis : Giroud pourrait vouloir rester à Londres, mais le challenge proposé par l'Inter, s'il est avéré, semble bien plus excitant que le projet de Palace.

Eriksen, Alderweireld, Pereira : du mouvement à Tottenham ?

Si José Mourinho a expliqué, à son arrivée à Tottenham, ne "pas vouloir de nouveaux joueurs", il pourrait tout de même y avoir du mouvement chez les Spurs. Le Special One souhaiterait ainsi, d'après The Express, recruter le latéral de Leicester Ricardo Pereira. Christian Eriksen, lui, pourrait partir malgré l'arrivée du Portugais, alors que le défenseur central Toby Alderweireld aurait pris la décision inverse, et souhaiterait finalement rester.

Notre avis : Une chose est sûre : connaissant Tottenham et son président Daniel Levy, réputé dur en affaires, José Mourinho ne disposera pas de fonds illimités au mercato.