PSG : un intérêt pour James Rodriguez ?

Le PSG aurait une nouvelle cible pour ce mercato d'été. D'après le journaliste de Bild Christian Falk, le club de la capitale pourrait s'attaquer au dossier James Rodriguez. Dans l'hypothèse où les négociations en cours entre Naples et le Real Madrid échouaient.

Notre avis : Un bon moyen de pression sur Naples.

Le PSG relancerait la piste Gueye

Déjà pisté l'hiver dernier, Idrissa Gueye ferait toujours partie des cibles du PSG pour cet été. A tel point que, selon L'Equipe, le club parisien aurait transmis une offre de 30M€ pour le milieu international sénégalais. Le joueur de 29 ans, actuellement à la CAN, est sous contrat avec Everton jusqu'en juin 2022.

Notre avis : Vu les difficultés rencontrées en janvier dernier, les négociations avec Everton s'annoncent déjà très compliquées.

Manchester United dans la course pour Milinkovic-Savic

Le PSG aurait un concurrent de poids dans le dossier Milinkovic-Savic. D'après Sky Sports en Italie, Manchester United serait prêt à formuler une belle offre à la Lazio pour son milieu international serbe. Elle serait de l'ordre de 80M€. Le président du club italien Claudio Lotito attendrait 90M€ pour ce transfert.

Notre avis : Si les Parisiens s'y intéressent encore, ça pourrait les forcer à s'activer.

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) en Serie A 2018-2019Getty Images

Nkunku se rapproche de Leipzig, la Lazio pense à Nsoki

Les discussions avancent entre le PSG et Leipzig au sujet du milieu de terrain Christopher Nkunku. Selon L’Equipe, le club allemand serait confiant sur l’imminence d’un accord pour le transfert du jeune parisien de 21 ans. L’international Espoirs se serait renseigné sur l’avancée des négociations. Autre dossier que le PSG doit boucler : celui du défenseur Stanley Nsoki. Toujours selon la même source, si plusieurs clubs italiens seraient intéressés par le profil du joueur de 20 ans, la Lazio aurait entamé des discussions avec le PSG sans pour autant transmettre une quelconque offre. Affaires à suivre…

Notre avis : Les deux joueurs ont tout intérêt à rapidement trouver une porte de sortie. Thomas Tuchel ne semble plus compter sur eux.

Christopher NkunkuGetty Images

Vers un retour de Coutinho à Liverpool ?

Auréolé de la Copa America avec la Seleçao, Coutinho a décidé de quitter le FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Si l'international auriverde a été déclaré comme étant "intransférable" par le club catalan, le milieu offensif aurait une priorité : retrouver la Premier League. Selon le média catalan, Liverpool suivrait de près la situation de son ancien joueur pour qui il pourrait faire une offre. Cependant, celle-ci serait inférieure aux 160 millions d'euros perçus dans le cadre du transfert du joueur en Catalogne à l'hiver 2018.

Notre avis : Curieux de voir comment il s'adapterait à ce nouveau Liverpool si performant depuis son départ.

Haller à West Ham ?

Quelques semaines après avoir cédé Luka Jovic au Real Madrid, le club allemand va-t-il perdre Sébastien Haller ? Selon La Gazzetta Dello Sport et plusieurs médias étrangers, un accord de 40 millions d’euros aurait été trouvé entre les Hammers et l’Eintracht Francfort pour le transfert de l'attaquant français, auteur de 20 buts et 12 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues. De son côté, Bild assure que le joueur aurait refusé de quitter Francfort.

Notre avis : Francfort, qui l'a acheté 7M€ à Utrecht il y a deux saisons, ferait une très belle plus-value.

West Ham convoite Higuain

Après l'échec sur le dossier Maxi Gomez, qui devrait rejoindre Valence, West Ham a manifesté son intérêt pour l'attaquant Gonzalo Higuain. Selon Sky Sport Italia, les Hammers ont proposé un prêt avec option d'achat pour s'attacher les services de l'Argentin. La Juventus préfèrerait de son côté cédé son attaquant contre la somme de 45 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'attaquant serait déterminé à l'idée de rester à Turin pour figurer dans les plans de Maurizio Sarri.

Notre avis : West Ham n'a même pas de coupe d'Europe à proposer à Higuain. Ce sera très compliqué de le faire venir.

Diego Costa de retour en Premier League ?

Deux ans après son départ de Chelsea, Diego Costa pourrait retourner en Premier League. Avec la concurrence de Joao Felix et Alvaro Morata à l'Atlético, l'attaquant de 30 ans ne serait pas contre un départ. Et d'après The Sun, il aurait entamé des discussions avec Everton.

Notre avis : Pour s'éviter une saison au temps de jeu réduit, Diego Costa a tout intérêt à se trouver un nouveau point de chute.

Diego Costa celebra el segundo gol en la SupercopaGetty Images

Abdennour vers Kayserispor

Aymen Abdennour va évoluer en Turquie la saison prochaine. Son club de Valence a publié un communiqué pour expliquer qu'un accord avec été trouvé avec Kayserispor. Et le défenseur tunisien rejoindra le club turc une fois son contrat avec Valence résilié.

Notre avis : Il aurait refusé Brescia et a choisi Kayserispor. Un choix davantage financier que sportif ?

Oudin trop cher pour Bordeaux ?

D'après 20 Minutes, Bordeaux serait très intéressé par le profil de Rémi Oudin. Mais le club ne pourrait pas se positionner car Reims demanderait entre 10M€ et 15M€ pour son joueur. A moins d'une belle vente comme celle de Kamano ?

Notre avis : Qui voudra mettre une telle somme sur un joueur qui n'a connu qu'une seule saison en L1 ?

Saïd cherche à forcer son départ à Toulouse

Actuellement en stage à Aix-les-Bains, Wesley Saïd n'a pas pris part à l'entraînement collectif de Dijon ce jeudi. Ce qui a fait réagir le président du DFCO Olivier Delcourt, plutôt remonté, dans des propos relayés par L'Equipe : "Il souhaite aller à Toulouse, ça fait un moment qu'on le sait. On ne veut pas qu'il parte. Il est salarié du DFCO, il a des droits et des devoirs. Là, il se met à la faute, ce qui m'étonne beaucoup de sa part. Je lui ai dit d'être patient, il y a des négociations entre clubs. Toulouse sait que je réclame 8 millions d'euros et en a proposé 6. Le bras de fer n'a pas lieu d'être, il a encore deux ans de contrat."

Notre avis : Plus que son attitude, c'est la capacité des deux clubs à s'entendre financièrement qui sera décisif dans cet éventuel transfert.

Thioub se rapproche d'Angers

D'après RMC, Nîmes et Angers se seraient entendus sur le montant du transfert de Sada Thioub. Il serait autour de 3M€. L'attaquant de 24 ans devrait donc rapidement s'engager pour le SCO, où il prendra la succession de Flavien Tait, parti à Rennes.

Notre avis : Nîmes a déjà perdu Alioui, Bozok, Guillaume, Savanier, Ferri, Maouassa, Bouanga et donc Thioub. Ça fait un peu beaucoup, non ?

Thioub Nimes Saint-EtienneGetty Images

Brest veut recruter Miguel Trauco

Brest a flairé le bon coup. En effet, selon les informations de L’Equipe, le club breton aurait fait une offre pour le défenseur de Flamengo et révélation de la dernière Copa América, Miguel Trauco. En fin de contrat à l’issue de l’année civile, l’indemnité de transfert du joueur est évaluée à… un million d’euros. Une proposition de contrat a été proposée par Brest au joueur de 26 ans. Pour le moment, ce dernier n’aurait pas donné suite.

Notre avis : L'été dernier après le Mondial, son nom était déjà associé à d'autres clubs français. Un peu plus huppés. Peut-être espère-t-il mieux qu'un promu ?