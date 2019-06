Sarabia à Paris, ce serait fait

Paris United annonce l'arrivée imminente de Pablo Sarabia pour cinq saisons au PSG. Tout serait régler et l'annonce de son arrivée serait faite après le 30 juin. Séville aurait tout fait pour retenir son joueur qui aurait préféré rejoindre la capitale française, où il devrait toucher un salaire de 4M€ par an. Son transfert serait de l'ordre de 20M€. Le site spécialisé du PSG semble aussi confiant pour la venue d'Ander Herrera, en fin de contrat avec Manchester United.

Notre avis : Sarabia + Herrera ? Ce serait un joli coup du PSG.

Cavani voudrait partir libre du PSG

D'après Paris United, Edinson Cavani aimerait pouvoir faire sa dernière année de contrat au PSG. L'Uruguayen n'envisagerait pas de prolonger au club, afin de pouvoir être libre et négocier au mieux un dernier bon contrat en Europe. Ce qui pourrait intéresser des équipes comme Naples ou l'Atlético.

Notre avis : La pression du fair-play financier est si forte qu'il n'est pas sûr que le PSG puisse l'entendre ainsi.

La proposition du PSG pour Rabiot

Soccer Link rapporte les dernières informations issues de la réunion de la dernière chance entre le PSG et le clan Rabiot. Leonardo aurait ainsi proposé au milieu de terrain un salaire de 8M€ par an et une prime à la signature de 5M€. Un package financier moins attractif que les offres de Manchester United et la Juventus. Adrien Rabiot ne devrait pas donner suite à la proposition du club anglais car il ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine.

Notre avis : Avec cette proposition inférieure aux autres, la seule chance pour Paris de conserver son milieu est de miser sur son attachement au club.

Le PSG renoncerait à Allan

C'est une information dévoilée par le média italien Il Mattino qui croit savoir que le milieu brésilien du Napoli ne rejoindra pas le PSG cet été. Deux raisons évoquées à cela : d'abord, le changement de directeur sportif au PSG et la volonté de Leonardo de privilégier la piste Milinkovic-Savic. Ensuite, le tarif demandé par Naples (70M€), jugé excessif par le PSG qui ne voudrait pas aller au-delà de 50M€.

Notre avis : Restons prudents avec ce genre d'annonce. Par exemple, quel sera l'attitude du PSG si jamais il ne parvenait pas à convaincre la Lazio de céder Milinkovic-Savic ?

Allan NapoliGetty Images

Thiago Mendes d'accord avec l'OL

Plus les heures passent, plus le milieu de terrain lillois, Thiago Mendes, se rapproche de l’Olympique lyonnais. Priorité de l’OL après l’officialisation de la signature de Jean Lucas, le club rhodanien compte bien renforcer un peu plus son entrejeu avec la venue du joueur de 27 ans. Selon RMC Sport, Thiago Mendes aurait non seulement trouvé un accord avec l’OL mais ses agents, présents à Lyon, étaient au siège du club mardi soir pour régler les derniers détails de l’opération. Pour rappel, Lille réclame 25 millions d’euros pour son milieu de terrain brésilien.

Notre avis : Rafael, Marcelo, Marçal, maintenant Jean Lucas, et peut-être Thiago Mendes voire Pedro… ça pourrait faire une sacrée colonie de joueurs brésiliens à Lyon.

Nzonzi sèche les tests médicaux de la Roma

D'après le Corriere dello Sport, Steven Nzonzi ne s'est pas présenté hier à la reprise de la Roma afin de passer les examens médicaux de circonstance. Le joueur aurait volontairement zappé ce rendez-vous afin de mettre la pression sur son club pour faciliter son départ. Le média italien parle d'un intérêt de Lyon.

Notre avis : Jean Lucas, peut-être Thiago Mendes, et aussi Nzonzi ? Avec Tousart, Aouar et Diop, le milieu lyonnais serait très bien pourvu. Malgré le probable départ de Ndombélé.

Lecomte et Aguilar d'accord avec Monaco

D'après L'Équipe, le gardien Benjamin Lecomte et le latéral droit Ruben Aguilar se seraient entendus avec Monaco autour d'un futur de contrat. Les deux hommes pourraient s'engager pour cinq saisons. Mais pour cela, l'ASM doit d'abord se mettre d'accord avec leur club, Montpellier. Cela pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine afin que les deux joueurs soient présents à la reprise de l'entraînement de Monaco prévue ce lundi 1er juillet.

Notre avis : Les deux joueurs sortent d'une saison réussie. En pleine confiance, ils feront du bien à un effectif en proie au doute après le dernier exercice catastrophique.

Une offre mirobolante venue de Chine pour Niang

D'après L'Équipe, un club chinois, dont l'identité est encore secrete, serait prêt à formuler une belle offre pour recruter Mbaye Niang. Il proposerait 25M€ à Rennes (qui vient de l'acheter 15M€) et un salaire de 10M€ nets par an sur cinq saisons au joueur. Pour l'heure, le Sénégalais souhaiterait rester concentrer sur la CAN avant de penser à son avenir.

Notre avis : On voit mal Rennes vendre son attaquant qu'il vient juste d'acheter pour un gain de 10M€.

Limbombe quitte le FC Nantes

Un an après son arrivée, Anthony Limbombe est déjà reparti. L'ailier belge, qui s'est montré très décevant la saison écoulée, retourne en Belgique. Il rejoint le Standard de Liège dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

Notre avis : Un des pires flops de l'histoire du FC Nantes

Le Bayern pense à Ousmane Dembélé

Face à la gestion difficile du dossier Leroy Sané, le Bayern Munich aurait trouvé une alternative : enrôler Ousmane Dembélé. Selon Bild, une rencontre avec l'entourage de l'ancien ailier du Borussia Dortmund aurait déjà eu lieu en mars dernier. Si l'attaquant français a été déclaré intransférable par la direction catalane, le Barça pourrait tout de même songer à vendre le joueur en cas d'opportunité importante à l'instar du potentiel retour de Neymar.

Notre avis : Il pourrait y avoir une ouverture pour le Bayern. Mais elle risque de coûter très cher.

Vidéo - Comment le Bayern pourrait être le détonateur inattendu du dossier Neymar 06:12

Le Real songe à Van de Beek

Le milieu offensif de l'Ajax, Donny van de Beek serait la principale alternative du Real Madrid en cas d'échec du dossier Paul Pogba affirme Marca ce mercredi. Face à la décision ponctuelle de Manchester United de ne pas entamer de discussions au sujet de l'international français, le club madrilène pourrait ainsi se tourner vers l'international néerlandais. Ce dernier présenterait par ailleurs un avantage de taille : si les Mancuniens ne comptent pas lâcher Pogba pour moins de 150 millions d'euros, l'Ajax serait enclin à lâcher son maître à jouer pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros.

Notre avis : Cette piste fait moins Galactique. Mais elle a de quoi être très séduisante aussi.

Si De Ligt ne vient pas, le Barça pense à Lindelöf

Face à la possibilité de ne pas accueillir Matthijs de Ligt cet été, voilà un mois que le FC Barcelone pense à un plan B. Et celui-ci a un nom : Victor Lindelöf (24 ans). Selon Mundo Deportivo, le club catalan aurait contacté le défenseur suédois de Manchester United. Seul problème, les Red Devils ne seraient pas vendeurs.

Notre avis : Manchester ne peut pas se laisser dépouiller de toute part. Cela semble très compliqué pour le Barça d'arriver à ses fins.

Cillessen rejoint Valence

Jasper Cillessen file à Valence. Comme prévu, le gardien néerlandais quitte le Barça, comme l'a annoncé le club catalan ce mercredi soir. Le montant de son transfert a également été communiqué : 35 millions d'euros. Le montant de sa clause libératoire est de 80 millions d'euros.