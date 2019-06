Neymar, c'est 300M€.

D'après Le Parisien, le PSG aurait fixé le prix de vente de Neymar. Et il serait de 300M€. Un tarif très élevé, voire même prohibitif pour la quasi-totalité des clubs. D'autant que le Real a déjà dépensé près de 300M€ en transfert dans ce mois de juin. Et que le Barça s'apprêterait à accueillir Antoine Griezmann pour 120M€.

Notre avis : Le PSG teste le marché. Mais autant dire que la probabilité est grande de voir Neymar poursuivre à Paris une saison de plus.

Leonardo viserait le nouveau Verratti

Le PSG se serait lancé sur une nouvelle piste pour renforcer son milieu de terrain. Et elle se trouverait en Italie. Soccerlink, L'Equipe puis Paris United ont relayé l'information. Leonardo s'intéresserait à Sandro Tonali, un joueur de 19 ans qui évolue à Brescia en Serie B. Il est considéré dans son pays, comme le nouveau Pirlo. Et sa trajectoire n'est pas sans rappeler cette d'un certain Marco Verratti. La concurrence serait rude et on parle déjà d'une indemnité de transfert autour de 30M€.

Notre avis : Si Tonali arrive, ce sera un bonus. Car au vu de sa faible expérience, il ne pourra pas être immédiatement le numéro 6 tant espéré par le club pour franchir un cap en Ligue des champions.

Thiago Silva et Kimpembe menacés

Avec l'intronisation de Leonardo en tant que directeur sportif et la possible arrivée de Matthijs De Ligt, il pourrait y avoir du mouvement au sein de la défense du PSG. Et d'après Paris United, deux hommes pourraient être poussés vers la sortie. Il s'agit de Thiago Silva qui, à 35 ans, ne représente plus l'avenir du club, et Presnel Kimpembe, auteur d'une saison décevante.

Notre avis : Un départ, peut-être. Les deux, ce serait très étonnant.

De Ligt : une prise de contact du Real Madrid

Actuellement en vacances, Matthijs De Ligt n'aurait pas encore définitivement fait son choix. Et pendant ce temps de réflexion, un nouveau club serait venu aux renseignements. D'après RMC, il s'agirait du Real Madrid. Le PSG, la Juventus et le Barça, qui n'aurait pas encore renoncé, sont ses autres courtisans.

Notre avis : Le défenseur de 19 ans de l'Ajax est probablement le joueur le plus demandé du moment. Il est donc en position de force pour négocier ce qu'il veut.

Lyon finaliserait l'arrivée d'un milieu brésilien

D'après Globo, Lyon se serait entendu avec Flamengo pour le transfert de son milieu brésilien de 20 ans Jean Lucas. L'indemnité de transfert serait de 8M€. Le joueur serait attendu la semaine prochaine dans le Rhône pour passer sa visite médicale et ensuite signer son contrat. Il évolue actuellement à Santos dans le cadre d'un prêt.

Notre avis : On peut faire confiance à Sylvinho et Juninho qui doivent bien connaître le joueur.

Ferri signe à Montpellier

Les deux clubs ont simultanément annoncé ce transfert. Lyon précise que le montant de l'indemnité s'élève à 2M€ avec des bonus pouvant aller jusqu'à 1.2M€ et un intéressement de 30% sur le prochain transfert. La durée de son nouveau contrat n'a pas été précisé par le MHSC. Mais il s'agirait d'un bail de quatre ans.

Notre avis : Jordan Ferri apportera une vraie plus-value à l'entrejeu de Montpellier.

La Juve reconnait un intérêt pour Pogba et Rabiot

Dans le cadre de la conférence de presse de présentation de Maurizio Sarri, le directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici a parlé ouvertement des deux joueurs dont on parle plus en ce moment du côté de Turin. "Ce sont deux grands joueurs. Paul nous a beaucoup donné, nous l’adorons, il a grandi. Mais c’est un joueur de Manchester United. Pour Rabiot, nous sommes dans la course. Il y a beaucoup d’équipes sur lui. Nous courtisons aussi d’autres joueurs, nous verrons avec Sarri qui pourront être les meilleurs pour nous."

Notre avis : Pogba, Rabiot et Matuidi ensemble ? On se croirait presque en équipe de France il y a un peu plus d'un an.

Jorginho avec Sarri à la Juve ?

Avec le départ de Maurizio Sarri, l'avenir de Jorginho à Chelsea serait incertain. Le Daily Mirror évoque même la possibilité qu'il suive son coach et rejoigne la Juventus. Joao Santos, l'agent du joueur, a déclaré au média anglais : "Actuellement, Jorginho est heureux à Chelsea. Il y a trouvé une très bonne ambiance et on ne peut pas vraiment dire qu'il aimerait aller ailleurs. Mais tout peut se passer dans le marché des transferts."

Notre avis : Maurizio Sarri a tout fait pour l'amener avec lui à Chelsea l'été dernier. Il ne serait pas étonnant qu'il tente la même manœuvre lors de ce marché des transferts.

JorginhoGetty Images

MU : Aubameyang pour remplacer Lukaku ?

Ce serait la nouvelle idée de la direction de Manchester United. Pour remplacer Romelu Lukaku sur le départ vers l'Inter Milan, les Red Devils envisageraient de recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Selon TalkSport, ils seraient prêts à formuler une première offre à Arsenal de l'ordre près de 80M€ pour attirer l'ancien Stéphanois.

Notre avis : Arsenal n'est, a priori, pas vendeur. Ce montant, bien qu'élevé pour un joueur de 30 ans, risque de ne pas suffire.

Wan-Bissaka : Manchester United d'accord avec Crystal Palace ?

Aaron Wan-Bissaka est l'une des cibles prioritaires de Manchester United pour ce mercato d'été. A tel point que le club dirigé par Ole Gunnar Solskjaer serait prêt à toutes les folies et pourrait le recruter à un prix qui ferait de lui le latéral le plus cher de l'histoire. Car selon le Daily Record, les Red Devils se seraient entendus avec Crystal Palace pour un transfert à hauteur de 62M€.

Notre avis : A seulement 21 ans, il aurait déjà une sacrée pression sur les épaules si cela venait à se confirmer.

Aaron Wan-Bissaka of Crystal Palace looks on during the Premier League match between Crystal Palace and West Ham United at Selhurst Park on February 9, 2019 in London, United Kingdom.Getty Images

Rodri : Le Bayern voudrait doubler Man City

On le sait, Rodri est sur le départ de l'Atlético. Le club espagnol va récupérer 70M€, soit le montant de sa clause libératoire. Ces derniers jours, on s'attendait à le voir débarquer à Manchester City. Mais d'après As, un nouveau prétendant pourrait bouleverser les plans initiaux. Le Bayern, qui souhaite construire une équipe très compétitive en vue de la prochaine Ligue des champions, pourrait tenter de convaincre le milieu de 22 ans de le rejoindre.

Notre avis : Et si c'était une manœuvre pour négocier à un contrat à la hausse avec Manchester City ?

Rodri (Atlético Madrid)Getty Images

Llorente rejoint l'Atlético

Le Real Madrid et l'Atlético ont tous les deux annoncés avoir trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain de 24 ans Marcos Llorente. Il doit encore passer sa visite médicale avant de s'engager définitivement avec les Colchoneros. Le montant du transfert n'a pas été communiqué. Mais la presse espagnole parlait, ces derniers jours, d'une somme autour de 40M€.

Notre avis : Le Real était réticent au départ à cette idée. Mais vu le montant proposé et les dépenses déjà effectuées, il était raisonnable d'accepter.