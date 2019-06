PSG : Paredes pour financer Milinkovic-Savic ?

Depuis quelques jours, le PSG négocierait à la Lazio pour obtenir la signature de Sergej Milinkovic-Savic. D’après les informations de Paris United, le club italien réclamerait une somme autour de 75M€-80M€ pour son milieu de terrain serbe. Afin de faire baisser ce montant, Leonardo penserait à formuler une offre incluant Leandro Paredes, qui a déçu depuis son arrivée à Paris en janvier. Soccer Link précise que Mateja Kezman, l'agent de Milinkovic-Savic, se serait entendu avec le directeur sportif du PSG autour d'un contrat de cinq ans.

Notre avis : Recruter Milinkovic-Savic serait déjà un beau coup pour le PSG. Si en plus, le club arrive à inclure la vente de Leandro Paredes dans le deal pour faire baisser le coût de la transaction, ce serait la cerise sur le gâteau.

Une réunion PSG - Leipzig pour Nkunku cette semaine

Le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain discutent toujours à propos de l'avenir du milieu de terrain parisien, Christopher Nkunku (21 ans). Désireux de vendre son milieu de terrain dans le cadre du fair-play financier, le PSG pourrait accepter une offre comprise entre 18 et 20 millions d'euros affirme L'Equipe du jour. Si une réunion se tiendra cette semaine afin d'avancer sur le dossier, le joueur sous contrat jusqu'en 2020 avec le club de la capitale serait enthousiaste à l'idée de rejoindre la Bundesliga.

Notre avis : Les deux clubs entretiennent de bonnes relations. Cela s'était déjà concrétisé par le transfert d'Augustin il y a deux saisons. Cela devrait aider à finaliser ce dossier.

L'OM en contact avec Schick

En quête d'un attaquant pour remplacer le départ très probable de Mario Balotelli cet été, l'Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de l'avant-centre de la Roma, Patrick Schick. Selon La Provence, les premiers contacts auraient déjà eu lieu entre les deux parties. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club romain, l'international tchèque de 23 ans intéresserait également l'AC Milan. L'ancien joueur de la Sampdoria avait été recruté en 2017 contre la somme de 38 millions d'euros.

Notre avis : A moins d'un prêt, on voit mal comment Marseille pourrait financer un tel transfert.

Lecomte à Monaco, ce serait bien engagé

D'après le Midi Libre, le président de Montpellier Laurent Nicollin pourrait se rendre prochainement à Monaco pour finaliser le transfert de Benjamin Lecomte. L'ASM aurait proposé 8M€ alors que le MHSC espérerait récupérer entre 15M€ et 20M€. Deux noms ressortiraient pour prendre sa succession dans l'Hérault : Brice Samba et Baptiste Reynet.

Notre avis : Partir dans un club qui ne dispute même pas une Coupe d'Europe ? C'est plutôt risqué pour Benjamin Lecomte à un an de l'Euro 2020.

Arsenal : 30M€ pour Saliba

Arsenal se serait activé ces dernières heures dans le dossier Saliba. D'après RMC, les Gunners auraient formulé une offre à Saint-Etienne pour son défenseur de 18 ans. Celle-ci s'élèverait à 30M€. Arsenal devra aussi se méfier de Tottenham qui serait également sur le coup.

Notre avis : A ce tarif-là, on devrait s'approcher des exigences de Saint-Etienne qui souhaite aussi garder le joueur en prêt pour la saison à venir.

Toulouse s'offre deux nouvelles recrues

Après Koulouris, le TFC accueille deux nouveaux joueurs ce mardi. William Vainqueur (30 ans) et Jean-Victor Makengo (21 ans) se sont engagés en prêt pour une saison avec les Violets. Ils arrivent respectivement en provenance d'Antalyaspor (Turquie) et de Nice.

Notre avis : Vainqueur sort d'une saison quasi blanche. Makengo ne faisait pas partie du onze-type de Nice. Le risque est limité avec la formule du prêt, mais cela reste deux paris pour le TFC.

Pablo Martinez officiellement à Nîmes

Le club gardois confirme la signature de Pablo Martinez. Le défenseur était en fin de contrat à Strasbourg. Il s'est engagé pour trois saisons. Soit jusqu'en juin 2022.

Notre avis : Un habitué de la Ligue 1 qui arrive libre. Une belle affaire à moindre coût pour Nîmes.

Kean en échange de De Ligt ?

Afin de faciliter un accord avec l’Ajax pour le transfert de Matthijs de Ligt, la Juventus pourrait intégrer un joueur en échange. D’après La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 19 ans Moïse Kean pourrait ainsi rejoindre le club néerlandais.

Notre avis : Quelle est l'intention de la Juve ? Un prêt de Kean ? S'il s'agit plutôt d'un transfert, le club italien pourrait s'en mordre les doigts dans quelques années.

Maguire : Man U surenchérit l'offre de City

Le dossier Harry Maguire vire au feuilleton. Selon des informations du Sun, Manchester City ne serait pas enclin à payer les 90 millions d'euros réclamés par Leicester contrairement aux informations rapportées lundi par le Daily Mirror. Les Citizens évalueraient le joueur plutôt autour de 67 millions d'euros. Par contre, les Red Devils seraient prêts à faire une offre plus proche de la somme réclamée. Seul problème, Maguire aurait son cœur à l'Etihad et non à Old Trafford. Reste à savoir si le défenseur central va faire pression sur ses dirigeants pour qu'ils revoient à la baisse leurs prétentions.

Notre avis : Leicester ne pouvait pas rêver meilleure concurrence pour faire monter les enchères.

Fabian Ruiz plaît au Real

Les Merengue semblent résolument prêts à densifier leur entrejeu. Selon le quotidien madrilène AS, le Real Madrid songerait à recruter le milieu de terrain du Napoli, Fabian Ruiz, qui dispute actuellement l'Euro-Espoirs avec la sélection espagnole. Le club madrilène aurait même débuté les négociations avec le club italien selon le quotidien.

Notre avis : Le président De Laurentiis est très dur en affaire. Ce ne sera pas le transfert le plus simple à ficeler pour le Real Madrid.

Le Barça et Valence échangent leur gardien

Comme l'explique le média catalan Sport, Jasper Cillessen s'apprête à quitter le Barça pour rejoindre Valence où il deviendra le nouveau titulaire au poste de gardien. Il aurait même déjà passé sa visite médicale. Poussé vers la sortie, Neto ferait le chemin inverse. Le portier rejoindrait le Barça où il sera la doublure de Ter Stegen. Les deux joueurs ne seraient pas strictement échangés. Ils feraient l'objet de deux transferts au montant identique, de l'ordre de 25M€.

Notre avis : Ces deux gardiens ne valent pas ce prix-là. C'est juste une manière habile de jouer avec les règles du fair-play financier en gonflant les ventes sèches et en amortissant les achats sur plusieurs saisons.