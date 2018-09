PSG, Pogba, Barça : les 5 infos mercato qui vous échappé vendredi

Pogba, rendez-vous prévu avec MU

On tient certainement le prochain feuilleton du mercato hivernal. En conflit ouvert avec José Mourinho, Paul Pogba devrait très certainement faire ses valises en janvier prochain si son entraîneur est toujours là. En attendant, le Guardian annonce ce vendredi qu'un rendez-vous est prévu en novembre entre les dirigeants de Manchester United et Mino Raiola, l'agent du champion du monde. L'objectif ? Faire un point sur cette situation délicate. Selon plusieurs médias anglais, le vestiaire des Red Devils est aujourd'hui scindé en deux, entre ceux qui veulent conserver Mourinho... et ceux qui réclament son départ. Ambiance.

Notre avis : Pogba-Mourinho, il n'en restera qu'un. Cohabitation impossible.

Piatek est courtisé

Auteur d'un début de saison exceptionnel avec le Genoa, avec qui il a inscrit 6 buts en 5 matches, Krzysztok Piatek est l'attraction de toute l'Italie. Considéré comme le nouveau Lewandowski, l'attaquant polonais est déjà très courtisé. La Gazzetta dello Sport annonce ainsi que la Juventus est actuellement en pole position, avec pour but de devancer l'AC Milan et l'Inter Milan, également intéressés par le joueur.

Notre avis : Krzysztok Piatek pourrait être la révélation de cette saison de Serie A. Forcément, il sera très courtisé...

Le Barça a deux priorités

Le Barça songe (déjà) au prochain mercato d'hiver. Comme l'explique Mundo Deportivo ce vendredi, le club catalan a en effet déjà une priorité : recruter un latéral gauche. SI Jordi Alba reste intouchable, ce dernier manque d'une doublure depuis le départ de Lucas Digne à Everton. En plus de cette volonté, les Blaugrana songent à acheter un défenseur central, au profil jeune et athlétique.

Notre avis : Le Barça se doit de recruter un latéral gauche dès l'hiver prochain. C'est LA priorité.

Ramsey, départ programmé ?

Alors qu'il est dans sa dernière année de contrat, Aaron Ramsey pourrait bien quitter Arsenal en fin de saison. Selon les informations de la BBC, le joueur n'a toujours pas reçu une offre de prolongation. Alors, que va faire l'international gallois ? Courtisé par l'AC Milan et la Juventus selon The Evening Standard, il sera libre de signer où il le souhaite en janvier prochain si sa situation ne change pas..

Notre avis : Arsenal va-t-il laisser partir libre Ramsey ? Ce serait étonnant...

Les Brésiliens du PSG mécontents du recrutement

Il n'y a pas que les supporters du PSG qui sont déçus du mercato de leur club. En effet, comme révélé par le média brésilien UOL, la colonie auriverde du club parisien l'est aussi. Pour elle, le gros point faible se situe au milieu de terrain, où le remplaçant du retraité Thiago Motta n'est pas arrivé. Autre problème, le côté gauche, où Juan Bernat a pris la place du partant Yuri Berchiche. Mécontents donc, Neymar, Thiago Silva et co n'ont pas hésité à le faire savoir en interne selon UOL.

Notre avis : Décidément, le mercato du PSG n'a convaincu personne...