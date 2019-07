Diallo ouvre la porte à Paris

Dans un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi, Abdou Diallo, le défenseur français du Borussia Dortmund, est revenu sur un possible intérêt du PSG pour lui. "Un jeune joueur en Europe qui vous dit que le projet du PSG n’est pas intéressant, il n’est pas crédible. C’est un beau projet", explique-t-il. "Pour l’instant, on ne m’a pas dit clairement qu’il fallait que je parte. Je ne veux pas faire de langue de bois, il faut voir si la vision est toujours la même. Et à partir du moment où on sera tous sur la même longueur d’onde, on prendra une décision. J’attends de voir, d’écouter ce qu’on a à me dire, ce qu’on pense de moi", a-t-il ajouté.

Notre avis : On le voit mal s'imposer tout de suite dans le onze de départ de Tuchel. Mais s'il s'agit de préparer l'avenir à moyen ou long terme, ce peut être une très bonne idée.

Abdou DialloImago

Le PSG proche de vendre Jesé

De retour au PSG, Leonardo pourrait parvenir à vendre Jesé Rodriguez. Un exploit attendu par les supporters parisiens depuis plusieurs saisons déjà... Selon le site espagnol El Desmarque, l'attaquant serait en effet proche de signer 4 ans au Betis Séville, où il avait été prêté l'hiver dernier. Aucun montant n'a été annoncé par le média ibérique.

Notre avis : Le meilleur coup du PSG lors cet été ?

Agoumé rejoint officiellement l'Inter

Le milieu de terrain de Sochaux est désormais un joueur de l'Inter. A 17 ans, il quitte la France et il s'engage pour trois saisons avec la formation italienne. L'indemnité de transfert n'a pas été officialisée, mais elle serait de 4.5M€.

Notre avis : Un transfert qui devrait faire du bien aux finances sochaliennes. Le club pourrait ainsi sauver sa place en Ligue 2.

Ziyech ne voudrait pas de Séville

Annoncé sur le départ cet été, Hakim Ziyech est, pour le moment, toujours un joueur de l'Ajax. D'après le média néerlandais AD, l'ailier marocain ne verrait pas d'un bon oeil son transfert vers le FC Séville. Il viserait un club d'un standing plus élevé. La formation andalouse semblait prête à investir les 30M€ réclamés pour son transfert.

Notre avis : Aussi talentueux soit-il, pas sûr qu'il trouve un top club où il sera rapidement titulaire.

Hakim ZiyechGetty Images

Deux départs officiels au Real Madrid

Ce vendredi a été animé dans le sens des départs du Real Madrid. Les Merengue ont cédé deux joueurs en prêt pour une saison. Sergio Reguilon a pris la direction du FC Séville tandis que Martin Odegaard va évoluer à la Real Sociedad.

Notre avis : Des choix judicieux pour les deux joueurs qui devraient acquérir le temps de jeu attendu.

Zidane voudrait rapidement se séparer de James

On le sait, Zinédine Zidane et James Rodriguez, ça ne colle pas. A tel point que, d'après Marca, l'entraineur français du Real Madrid souhaiterait que le milieu colombien quitte le plus rapidement possible le club. Afin de n'avoir pas à l'intégrer aux entraînements quand il sera de retour de ses vacances prolongées en raison de la Copa America.

Notre avis : Zidane n'a pas à trop s'inquiéter. Son transfert pour Naples a l'air en bonne voie.

Le Real invite Vazquez à partir

Après les arrivées, les départs. Alors que Zinedine Zidane se retrouve avec une attaque décidément bien fournie, notamment avec les arrivées d'Hazard et Jovic, le Real Madrid souhaiterait désormais se séparer de plusieurs éléments offensifs. Outre Gareth Bale, Lucas Vazquez est invité à partir selon AS. Des négociations seraient en cours avec Arsenal. Le prix du joueur ? Autour des 35 millions d'euros.

Notre avis : S'il veut poursuivre sa progession, Lucas Vazquez n'a pas vraiment le choix.

Lucas Vázquez - Real MadridGetty Images

Lewandowski vers une prolongation

D'après Sky Sports en Allemagne et Bild, Robert Lewandoski s'apprêterait à prolonger son contrat au Bayern. Il devrait s'engager jusqu'en juin 2023.

Notre avis : En juin 2023, il aura presque 35 ans. Le Polonais pourrait bien finir sa carrière au club.

Palencia a signé à Saint-Etienne

Le latéral droit espagnol est la nouvelle recrue des Verts. Il s'est engagé pour quatre saisons avec l'ASSE et portera le numéro 23. La saison passée, il avait été prêté par Barcelone à Bordeaux.

Notre avis : Avec lui, Saint-Etienne prépare la succession de Debuchy.

Abeid : Nantes concurrencé par la Turquie

En fin de contrat avec Dijon, Mehdi Abeid est un joueur courtisé. On connait déjà l'intérêt de Nantes. Mais d'après Soccer Link, le milieu algérien aurait aussi des touches avec des formations turques. Le joueur n'aurait l'intention de se positionner qu'à la fin de sa participation à la CAN avec l'Algérie.

Notre avis : D'un point de vue salarial, Nantes aura du mal à concurrencer les clubs turcs. Il faudra trouver d'autres arguments convaincants.

Belaud prolonge à Brest

Le promu en Ligue 1 annonce la prolongation de contrat de Gaëtan Belaud. Le défenseur de 32 ans était libre depuis le 30 juin et il a signé pour une année supplémentaire. La saison passée, il était le capitaine de l'équipe en Ligue 2.

Notre avis : Un joueur d'expérience qui sera un relais très utile au coach Olivier Dall'Oglio.

Un international norvégien à Amiens

Amiens aurait trouvé son futur latéral gauche. D'après L'Equipe, le club picard se serait mis d'accord avec Haitam Aleesami. Cet international norvégien de 27 ans est libre de tout contrat après la fin de son bail avec Palerme. Il serait attendu lundi à Amiens pour passer sa visite médicale.

Notre avis : Amiens a réussi pas mal de bons coups lors des mercatos. Pourquoi pas une nouvelle fois.