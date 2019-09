Un échange Can – Meunier ?

Dans son édition du week-end, Tuttosport assure que les dirigeants du PSG et de la Juventus discutent actuellement pour un échange Emre Can – Thomas Meunier. Le latéral belge, devenu doublure de Colin Dagba, n’a plus la confiance de Thomas Tuchel alors qu’Emre Can joue peu au sein d’un club turinois qui a choisi de ne pas l’inscrire sur la liste des joueurs participant à la Ligue des champions.

Notre avis : Paris a déjà beaucoup recruté au milieu et manque de solution au poste de latéral droit…

Fabian Ruiz au cœur d'une bataille Barça-Real ?

Le FC Barcelone suit Fabian Ruiz de très près selon Mundo Deportivo. Mais le club catalan n'est pas le seul à s'intéresser au milieu napolitain de 23 ans. La Gazzetta dello Sport indique que le Real Madrid pense également à l'international espagnol pour régénérer son entrejeu. Arrivé du Betis en 2018 pour 30 millions d'euros, Fabian Ruiz est sous contrat avec Naples jusqu'en 2023. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, le transfert du meilleur joueur du dernier Euro U21 ne se négociera pas à moins de 60 millions d'euros.

Notre avis : Un profil très intéressant avec un remarquable pied gauche. Ce ne serait pas surprenant de de voir les deux grands d'Espagne se l'arracher.

Fabian Ruiz (Espagne)Getty Images

Guardiola : "Nous n'allons pas dépenser"

Les blessures d'Aymeric Laporte et de John Stones, ajoutées au départ cet été de Vincent Kompany, laissent peu d'options à Josep Guardiola en défense centrale à Manchester City. Malgré cette situation délicate, l'entraîneur mancunien a écarté l'hypothèse de voir des renforts débarquer du côté de l'Etihad Stadium lors du prochain mercato d'hiver. "Nous n'allons pas dépenser, a déclaré le technicien catalan sur Sky Sports. Nous ne pouvons pas payer de grosses sommes en été donc on ne peut pas non plus en hiver."

Notre avis : Guardiola n'a aucun intérêt à déclarer qu'il va dépenser à tout va. On imagine difficilement City ne pas se renforcer en défense cet hiver.

Willian dans le viseur du Barça ?

Willian sera en fin de contrat en juin prochain et cela n'a pas échappé aux dirigeants du FC Barcelone. Selon The Daily Mail, les Catalans vont réactiver les contacts avec l'entourage du Brésilien pour le convaincre de rejoindre le Barça l'été prochain. Jusqu'ici, Willian, 31 ans, n'a pas trouvé d'accord avec Chelsea pour une prolongation de contrat.

Notre avis : Willian aurait beaucoup de mal à trouver du temps de jeu au Barça.

Willian Hudson-Odoi and Callum Hudson-Odoi of Chelsea during a training session at Chelsea Training Ground on August 20, 2019 in Cobham, England. (Photo by Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)Getty Images

Real : Ça se confirme pour Mourinho

Si le Real Madrid va mieux en Liga, son revers à Paris en Ligue des champions et les tensions nées du mercato entre Zinedine Zidane et son président Florentino Perez fragilisent clairement la position de ZZ. Selon les informations du Sunday Times, José Mourinho est bel et bien le candidat numéro 1 à la succession de Zinedine Zidane au poste d’entraineur du Real Madrid. L’ancien coach de Chelsea aurait même refusé une offre très alléchante en provenance de Chine pour se rendre disponible pour le Real.