PSG : Thomas Meunier, un spleen et un départ cet été ?

Jamais avare de blagues ici et là, Thomas Meunier n'a plus envie de plaisanter. L'international belge, qui n'est pas titulaire au PSG, commence à trouver le temps long. Entre la belle saison de Thilo Kehrer et le retour en puissance de Dani Alves, Meunier n'a été titularisé "que" 13 fois en Ligue 1 cette saison. Désormais remis de sa commotion cérébrale subie face à Bordeaux, il espère maintenant obtenir du temps de jeu.

Et si ce n'est pas le cas ? Sous contrat avec Paris jusqu'en 2020, le Belge pourrait commencer à avoir des envies d'ailleurs. Comme précisé par Le Parisien ce mardi, aucune discussion n'est actuellement en cours pour une éventuelle prolongation. Et Meunier ne compterait pas partir libre d'ici un an et demi. Résultat, un départ n'est pas à exclure l'été prochain. "La concurrence n'est pas saine. L'an dernier, déjà, Dani Alves avait dit à Emery : "C'est moi qui joue", avec l'appui de certains cadres", explique l'un de ses proches au quotidien.

" Il n'a eu aucune explication du coach "

"Cette année, même quand Alves ou Kehrer ne sont pas bons, Thomas ne réintègre pas le onze de départ... Il n'a eu aucune explication du coach et il n'en a pas demandé, parce qu'il reste à sa place, mais on se demande vraiment pourquoi. Ce n'est pas lié à une baisse de niveau", poursuit-il. Dubitatif sur les raisons de son manque de temps de jeu, Meunier pourrait l'être moins concernant son avenir. L'hiver dernier, un intérêt d'Everton était d'ailleurs évoqué pour lui.

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, le Diable Rouge n'a pas tardé à réagir à toutes ces rumeurs. "Et l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours aurait dit à un proche de celui-ci qu'il l'avait vu. La bonne vieille méthode du proche...", ironise-t-il concernant les propos présumés de l'un de ses proches. De quoi calmer les rumeurs autour de son avenir ? Pas certain..