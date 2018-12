Rabiot, Chelsea, Koulibaly : les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

David Villa rejoint Iniesta au Japon

Après l'Espagne, les États-Unis et l'Australie, David Villa va découvrir un nouveau pays : le Japon ! En effet, le Vissel Kibe, club d'Andres Iniesta, a annoncé samedi l'arrivée de l'international espagnol (98 sélections, 59 buts). En fin de contrat avec le New York City FC, Villa avait annoncé la semaine dernière qu'il ne prolongerait pas en MLS. Au Vissel Kobe, Villa pourrait faire la paire avec Lukas Podolski, arrivé en 2017 au Japon.

Notre avis : A 36 ans, Villa a raison d'aller découvrir un autre pays d'autant plus qu'il y retrouve Iniesta avec qui il a joué pendant trois saisons au Barça.

Un dernier obstacle à la signature de Rabiot à Barcelone ?

Alors qu'il n'a pas toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot serait la priorité du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain français aurait d'ailleurs donné son accord pour rejoindre le club catalan. Oui mais voilà, le média espagnol nous apprend que Véronique Rabiot, la mère et représentante du joueur, a des exigences trop élevées pour les dirigeants Blaugranas.

Notre avis : Les exigences du clan Rabiot sont-elles financières ou sportives ? S'il quitte le PSG en fin de contrat, il devrait avoir beaucoup d'offres et pourra faire monter les enchères.

Vidéo - Rabiot, le rocher dans la chaussure du PSG 01:14

Naples repousse une énorme offre de United pour Koulibaly

Si l'on en croit les informations du Corriere dello Sport, Manchester United aurait fait de Kalidou Koulibay un objectif majeur pour l'été prochain. Tant et si bien que les Mancuniens auraient déjà transmis une offre de 103 millions d'euros pour le défenseur sénégalais (29 sélections, 1 but). Une offre qui ferait du Napolitain le défenseur le plus cher de l'histoire… si son club l'acceptait. Pour le moment, Antonio De Laurentiis, le président de Naples, serait ferme sur sa volonté de ne pas vendre son défenseur.

Notre avis : Avec 23 buts encaissés en 14 rencontres, soit la 15e défense de Premier League, Manchester United a tout intérêt à se renforcer.

Vidéo - Pour Koulibaly, Mourinho élude la question 00:27

Pickford pour remplacer De Gea en cas de départ ?

Le weekend dernier, le Daily Mail faisait état d'une rumeur improbable : le PSG serait intéressé par David De Gea. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, United se préparerait à un départ de son gardien espagnol. Selon le Mirror, les dirigeants des Red Devils songeraient à proposer 79 millions d'euros à Everton pour attirer leur gardien l'été prochain.

Notre avis : Remplacer De Gea ne serait pas simple en cas de départ mais Pickford est-il réellement le meilleur choix, à ce prix-là ?

Jordan Pickford, l'arrêt décisif face Bacca.Getty Images

Chelsea prêt à arracher Pulisic au Borussia Dortmund

A 20 ans seulement, Christian Pulisic excite déjà les plus grands clubs européens et il n'est pas assuré que le Borussia Dortmund parvienne à le conserver encore très longtemps. Goal avance que Chelsea serait très intéressé par l'international américain (23 sélections, 9 buts). Seulement voilà, les Blues ne souhaiteraient pas lâcher les presque 80 millions d'euros demandés par le club allemand.