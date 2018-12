Rabiot, Fabregas, Ibrahimovic : les 4 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Rabiot ne veut plus discuter avec le PSG...

La rupture semble totale entre le PSG et Adrien Rabiot. Absent de la feuille de match pour la rencontre face à Bordeaux (2-2), dimanche soir, le milieu de terrain aurait signifié à ses dirigeants qu'il ne souhaitait plus discuter pour son avenir. Selon RMC, le club de la capitale a demandé à son joueur de se clairement se positionner en fin de semaine dernière. Et c'est alors que Rabiot a indiqué à son club qu'ouvrir des négociations pour une prolongation ne servirait à rien. Pour le PSG, le joueur a déjà trouvé un accord avec une autre équipe. Le Barça ? Probable...

Notre avis : Cette fois, la rupture semble inévitable entre le PSG et Rabiot.

... qui tente le coup Paredes

Pendant qu'un joueur prépare ses valises, un autre pourrait poser les siennes à Paris. Selon Paris United, Leandro Paredes (24 ans), milieu du Zenit Saint-Pétersbourg, est en effet une cible du PSG. Si l'international argentin est estimé à 25 millions d'euros, le club de la capitale pourrait bientôt passer à l'action pour rafler la mise et ainsi recruter l'ancien joueur de l'AS Rome.

Notre avis : Paredes peut jouer dans plusieurs positions au milieu. C'est une idée, mais l'AC Milan y pense depuis maintenant un certain temps...

Maldini évoque la possible arrivée d'Ibrahimovic

Le mois de janvier approche, le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan aussi ? Annoncé depuis plusieurs semaines, ce transfert semble en bonne voie, même si rien n'est encore acté. Alors, où en est ce dossier ? Paolo Maldini, ancien capitaine milanais et désormais dirigeant du club, a fait le point. "Ibra ? Nous avons quelques idées, et c’est normal puisque nous sommes déjà en décembre. Nous voulons tout faire pour accrocher une place dans le top 4. Si nous pouvons nous renforcer, nous le ferons, mais nous sommes très heureux avec cette équipe", a-t-il expliqué à Sky Italia après Milan-Parme (2-1), dimanche.

Notre arrivée : Si rien n'a (encore) été signé, l'optimisme règne dans ce dossier.

Fabregas, le départ se rapproche

Cesc Fabregas et Chelsea, l'aventure pourrait rapidement se finir. En fin de contrat avec les Blues, le milieu de terrain intéresse plusieurs clubs, dont l'AC Milan. Comme annoncé par MilanNews, un média toujours bien informé concernant le club lombard, des discussions sont en cours entre les dirigeant milanais et l'entourage de Fabregas. Un contrat de deux ans est évoqué. "Pour le moment, je peux dire que je serais ici jusqu’à la fin de la saison", avait récemment expliqué le joueur.