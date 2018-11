Rabiot, James, Cavani : les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Rabiot se rapproche du Barça...

La tendance se confirme pour Adrien Rabiot. En fin de contrat au PSG, le milieu de terrain se rapproche sérieusement du Barça. Au point qu'il est de nouveau à la Une de la presse catalane ce jeudi... Selon Mundo Deportivo, Rabiot est carrément "proche" des Blaugrana. Le PSG, de son côté, se serait résigné à la séparation. Comme l'expliquait récemment Le Parisien, le club de la capitale songerait à vendre le joueur dès janvier, dans l'espoir de récupérer une dizaine de millions d'euros. Dans le cas contraire, Rabiot partira libre en juin prochain.

Notre avis : L'heure de la séparation semble venue entre Rabiot et le PSG. Et c'est mieux pour tout le monde.

... et le Napoli ouvre la porte à Cavani

Voilà un feuilleton digne des plus grands réalisateurs. Depuis maintenant plusieurs années, le possible retour d'Edinson Cavani au Napoli ne cesse de revenir sur le devant de la scène. Mais cette fois, il pourrait bien se concrétiser. Enfin, si toutes les conditions sont bien évidemment réunies... "Si le PSG le cède en fin de saison en prêt gratuit ou à un prix symbolique, alors il pourrait revenir", confie ainsi Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli.

"Et il faut qu’il accepte un salaire de 6-7 millions d'euros par an. Le tout avec l’aval de Carlo Ancelotti, évidemment", poursuit-il. Le tout dans des propos relayés par Sky Italie.

Notre avis : Cavani est sous contrat jusqu'en 2020 avec Paris, qui ne le bradera pas. Le joueur doit aussi baisser son salaire s'il veut retourner au Napoli... Ça peut faire beaucoup.

James Rodriguez, retour au Real ?

Après la presse allemande, au tour des médias espagnols d'évoquer le possible retour de James Rodriguez au Real Madrid. En effet, selon AS, l'international colombien souhaite bel et bien quitter le Bayern Munich, lui qui y est pour l'instant prêté. Le média espagnol explique que le joueur aimerait que sa volonté soit exaucée dès cet hiver.

Notre avis : Entre James et Niko Kovac, son coach, ce n'est pas l'amour fou. Une rupture n'est donc pas à exclure.

Séville va lever l'option pour André Silva

Le FC Séville a les idées claires. Très claires, même. Convaincu par les prestations d'André Silva, prêté par l'AC Milan, le club andalou va lever son option d'achat. "C'est ce qu'on va faire, oui. Et peu importe la volonté du club italien. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent : il y a déjà un contrat de prêt pour Silva", a ainsi expliqué Joaquin Caparros, le directeur sportif sévillan. L'option d'achat de l'attaquant portugais est fixée à 35 millions d'euros.

Notre avis : 7 buts en 11 matches pour André Silva. Choix logique de Séville de l'acheter.

Todibo a des courtisans

Auteur d'un excellent début de saison avec le TFC, Jean-Clair Todibo intéresse beaucoup de clubs. Et c'est notamment le cas du Napoli, qui a confirmé via son président Aurelio De Laurentiis. "L'idée serait de le prendre maintenant, de le laisser en prêt jusqu'au mois de juin puis de l'intégrer comme nous l'avions fait avec Koulibaly", a lâché ce dernier dans des propos relayés par les médias italiens.

Notre avis : Todibo est un joueur prometteur. Le Napoli croit visiblement en son potentiel.

Aurier pisté par MU

Serge Aurier va-t-il signer à Manchester United ? En tout cas, c'est une possibilité selon The Independent. Selon le quotidien britannique, une offre de 28 millions d'euros serait même en préparation du côté des Red Devils. Assez pour convaincre Tottenham ? Pour rappel, l'ancien latéral du PSG est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Spurs.

Notre avis : 28 millions pour Aurier, Tottenham réclamera certainement plus. De plus, Manchester reste un concurrent direct...

Ferri devrait bien rejoindre les Crocos

Comme annoncé le mois dernier, Jordan Ferri va probablement signer à Nîmes. Comme l'informe RMC, le milieu de terrain de l'OL devrait être prêté chez les Crocos, et ce avant janvier prochain. En effet, Ferri sera le joker médical de Nîmes, qui doit faire face à la grave blessure de Moustapha Diallo. Ce dernier pourrait même mettre fin à sa carrière.

Notre avis : Ferri est en marge du projet de l'OL. Un départ est inéluctable.